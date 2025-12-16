Apretón de tuercas

¿Vaso medio vacío o medio lleno? Todo depende de la mentalidad, del optimismo, de la información y del trabajo con el que se afronten las cosas.

La labor de defensa que durante más de una década ha librado Tauromaquia Mexicana, A. C., ha sido implacable frente a una ola prohibicionista liderada por nefastos personajes como el impresentable Jesús Sesma, a quien no se le ha escuchado manifestarse en lo absoluto sobre temas como el del agua, por ejemplo, si es que de verdad le interesa la ecología.

Supongo que, como en muchos otros asuntos, no se entera: funge como bisagra política, paga favores y exige que se vaya cumpliendo su macabra agenda.

Esta idea de abolir tradiciones e imponer una falsa moral animalista, anteponiendo a los animales de cualquier tipo por encima de los seres humanos, está destruyendo a la sociedad.

A menudo nos enteramos de atroces propuestas legislativas para hacer y deshacer a favor de los animales. Nada sobre la niñez mexicana; solo animales.

Escuchaba, petrificado, a la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez leer en tribuna con una suficiencia e ignorancia atroz sobre ecología y animalismo.

Da pánico pensar que esas ideas, formuladas en un escritorio, estén tan alejadas de la realidad del campo, de la crianza de los animales —tanto de compañía como de consumo y de espectáculo—.

Hablaba la señora de garantizar a las mascotas la certeza de una buena vida. ¿Sabrá un animal lo que es la certeza? Alardeaba de que incluso ella ha adoptado perros de la calle. Guau, quiero llorar.

Lo cual me parece muy bien, pero lejos está de comprender la verdadera dimensión de lo que significa el bienestar animal, el trabajo y sacrificio de los hombres y mujeres del campo, la ley natural del más fuerte, la cadena alimenticia y la convivencia entre especies cuando el hombre no interviene. Ideas formuladas o dictadas desde las urbes, sin entender, sin conocer. Una brutalidad de propuesta.

El mayor maltrato animal se encuentra en las mascotas, dicho por “animalistas”, no por mí, que amo a los animales, venero y adoro al toro.

En ese nicho es donde el ser humano es cruel con los animales de compañía; no en general, obviamente, pero aquello que consideran crueldad persiste en la convivencia diaria entre muchas mascotas y sus dueños.

Volviendo al toro bravo: su vida, su lidia y su muerte. Todo toro que llega a la plaza —cifra que no supera el 7% de la cabaña brava— le da vida y sostén al 93% restante, que vive en plena libertad y en perfecto equilibrio ecológico en las más de 170 mil hectáreas que existen en nuestro país. Estamos hablando de aproximadamente 118 mil cabezas de ganado.

Confiando en la apertura mostrada por la presidenta del Partido Verde y el gremio taurino, confío plenamente en que esta vez sí seremos escuchados y en que el conocimiento, el trabajo y la dedicación tanto de los ganaderos como de la industria taurina tendrán cabida para generar una ley que beneficie a todos, ya que los verdaderos ecologistas y los primeros animalistas son la gente del campo: los ganaderos.

Soy optimista y realista a la vez. No es sencillo el tema, pero creo que lograremos salir adelante ante esta amenaza.

Ahora bien, debemos mirar hacia dentro. La Fiesta Brava debe defenderse desde el ruedo, con la presencia del toro y su comportamiento; con el valor de los toreros y la emoción generada por la unión de estas dos voluntades, para que el público asista —como lo está haciendo— a los tendidos, desde donde esta cultura resulta inatacable.

Ganaderos, toreros, empresarios, prensa, promotores, aficionados y público debemos dar un apretón de tuercas para mejorar el espectáculo, que forma parte de una inmensa oferta de entretenimiento. Y aunque el toreo es único y puede generar emociones irrepetibles, sabemos que hay tardes buenas y tardes malas.

Defendamos al toro en el ruedo, su integridad y su trapío. Cada plaza tiene su toro y su concepto respecto al gusto de su público. Que ir a los toros sea una experiencia inolvidable.

Esto lo vamos a lograr si todos mejoramos en lo que hacemos.