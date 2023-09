Todos a Morelia

El próximo sábado 30 de septiembre a las 5 de la tarde en la plaza de toros Monumental de Morelia, los mexicanos tendremos la oportunidad de manifestarnos y defender nuestro derecho legítimo para disfrutar de la cultura taurina. La capital michoacana, una de las ciudades más bonitas del mundo, es la sede para la corrida benéfica en favor de Tauromaquia Mexicana, AC.

Esta asociación fue creada hace más de una década con el objetivo de defender y promover la tauromaquia ante los ataques prohibicionistas y retrógradas que viene sufriendo por parte de distintos frentes, cuyo objetivo es prohibir una de las tradiciones más arraigadas con las que contamos en México. Entendemos que no es del gusto y entendimiento de todos, pero sí de una minoría que no es menor, que incluye al mundo rural, al sector del campo, a los verdaderos ecologistas de este planeta y no a los sinvergüenzas que desde un escritorio pretenden regir la forma y la relación del ser humano con los animales bajo una sola óptica.

Estos grupos prefieren extinguir, sí, los que dicen proteger una especie, prefieren extinguirla que procurarla. Suena patético ¿no? Lo es. Su idea es imponer un pensamiento, humanizar a los animales sin razonar en la relación que tiene el ser humano con cada uno de ellos. Los de abasto, los de compañía, los de espectáculo, etcétera.

En una lucha titánica, con diferencias abismales en presupuestos, los prohibicionistas son financiados de manera no clara por entidades extranjeras sin que estos recursos sean transparentes. Los taurinos hemos tenido que crear capítulos pro-bono, de aficionados que no permitirán nunca que su libertad sea coartada y sus tradiciones opacadas por sectores que fingen buscar un mundo mejor, cuando todo se resume a la industria mascotera cuyo único objetivo es vender más y más.

Los taurinos hemos despertado, nos obligaron a defender un derecho que pensábamos en un país democrático, estaba entendido y aceptado. Hoy que las minorías alzan la voz, los taurinos hemos tenido que crear organismos y hacernos escuchar. Tauromaquia Mexicana ha hecho un trabajo sensacional, incluyente, a favor de la tauromaquia y a favor de la libertad escrita con honor y verdad en nuestra Constitución.

Una de las maneras de recaudar fondos en esta defensa, es por medio de corridas benéficas. Han sido varias, la gran mayoría exitosas en las que ganaderos echan pa’lante con honor y envían sus toros a beneficio, los toreros y cuadrillas actúan de manera gratuita, empresarios organizan y promueven con el único objetivo de recaudar los recursos necesarios para seguir en la lucha, que si algo ha tenido es, primero: demostrar el valor de la tauromaquia en el país, dos: exponer sin las mentiras de los antitaurinos, la verdad del toreo y del campo bravo. Esto ha convencido a políticos serios y con vocación a entender la relevancia de lo que algunos intentan prohibir.

El rejoneador Fauro Aloi, los Forcados Amadores, el Zapata y José Mauricio, reciente triunfador en esa ciudad ante seis toros de distintas ganaderías: José María Arturo Huerta, Pozo Hondo, Santillán, Boquilla del Carmen, Montecristo y Río Tinto. Un esfuerzo de todos para defender lo que a millones de mexicanos les gusta. Son varios millones de mexicanos los que por lo menos asisten una vez al año a los toros. No es un número menor. Somos más los taurinos que los antis, estos son pocos, pero ruidosos y con un poder económico tremendo sin claridad de origen, el gran volumen está en los mexicanos que no son aficionados pero que respetan a los que amamos la tauromaquia.

Puede usted comprar sus boletos en las taquillas de la Monumental de Morelia o en el sistema Ticketmatico.com, precios populares, defendamos nuestro derecho a la libertad, defendamos la tauromaquia llenando los tendidos este sábado.