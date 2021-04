PGR revisaría caso Altavista

Legisladores pedirán intervención de Murillo Karam



Una vez pasada la fiebre mundialista de la Selección del Piojo Herrera la agenda nacional regresa al jaloneo en el Congreso, y por lo pronto existe gran expectación en torno a la comparecencia que esta semana tendrá en San Lázaro el procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.



Sin duda la encerrona con los diputados no será un día de campo, ya que se adelanta el seguimiento a las irregularidades que ha destapado el expediente de Oceanografía de Amado Yañez, pero no es el único que ha desfalcado a las arcas nacionales.



Por lo pronto, le adelanto que el legislador Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano e integrante de la comisión investigadora de los contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, buscará que Murillo Karam también presente información sobre otros contratos que están en duda, ya que existen evidencias de que hay manejos poco claros con otras empresas.



El objetivo es evitar que sigan las sangrías al erario con servicios que no recibe, en especial de tecnología, y que a la larga la pueden meter en una profunda crisis no sólo económica, sino de seguridad.



Entre las empresas que se encuentran en estas condiciones anote a Grupo Altavista, de Ricardo Orrantia, quien ha dejado una estela de cuestionamientos en los contratos con Enciclomedia, y llama la atención que esa firma, pese a estar sujeta a investigaciones, siga ganando contratos multimillonarios con el sector público. Orrantia fue inhabilitado para participar en negocios con el gobierno desde 1999.



En el Diario Oficial de la federación del 25 de marzo de 1999, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo publicó la "Circular por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Serviware, S.A. de C.V." de Ricardo Orrantia.



Con poca ética, pero con gran arrojo y buenos "socios" ubicados estratégicamente en la administración pública, Orrantia hizo caso omiso de la ley y le dio la vuelta al crear otras empresas bajo el cobijo de Grupo Altavista, entre las que se encuentran Integradores de Tecnología, Interconecta e IT Arrendadora.



De esta forma ganó contratos multimillonarios, del orden de 5 mil millones de pesos en instituciones públicas, tales como la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Salud, el SAT y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).



Pues bien, hasta el momento, la comisión investigadora presidida por el diputado perredista Luis Espinosa, ha detectado cuando menos 14 contratos con irregularidades.



Anote además que ya hay un grupo de empresas integradoras de tecnología, semejantes a las que maneja Orrantia, que ya se frotan las manos para plantear a los organismos de control del gobierno las irregularidades que han detectado en los contratos ganados por Altavista, y otras de sus empresas en los últimos años.



La ruta del dinero



Fíjese que la membresía del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que preside Benjamín Grayeb Ruíz, participa activamente en los Foros de Consulta de la Reforma para el Campo. Son 49 foros programados, ocho nacionales, siete regionales, 32 estatales y dos magistrales, organizados a partir del anuncio del presidente Enrique Peña Nieto, de la estructuración de una profunda reforma al campo mexicano. Entre los temas que se han abordado en los foros está la simplificación de las reglas de operación de los programas de apoyo; asociación de pequeños productores y conformación de clusters y agroparques; establecimiento de un tablero de control para la planeación de la oferta y demanda de productos estratégicos; impulso a granos básicos y hortofrutícolas, así como a las zonas áridas.



Y bueno, en los próximos foros se analizará el desarrollo de zonas marginadas y grupos vulnerables; el financiamiento y seguro; el extensionismo y la innovación; la sanidad e inocuidad; la biotecnología, los insumos estratégicos y el equipamiento; la región sur-sureste; la pesca y acuacultura; los sistemas y tecnificación de riego, así como el subsector pecuario. Como sabe, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través de su titular, Enrique Martinez y Martínez, coordina la organización de los foros que concluirán en julio y cuyas propuestas se incluirán en la iniciativa de reforma al campo que se presentará al Congreso de la Unión en septiembre próximo.



La minera Excellon Resources, que comanda Brendan Cahill, anunciará esta semana la reanudación de su programa de exploración en aras de descubrir nuevos yacimientos minerales en los alrededores de su mina La Platosa, ubicada en el estado de Durango, proyecto que abarcará 10 hectáreas de perforación y la realización de un estudio de prospección sísmica, método innovador probado en Europa y que permite reducir significativamente los costos de exploración y acelerar el descubrimiento de nuevos mantos. Esta noticia será bien acogida en la Secretaría de Economía, de Ildefonso Guajardo, ya que vendrá acompañada por una inversión de 30 millones de dólares destinados a la operación de la mina por parte de la minera canadiense, firma que a pesar de los problemas a los que la industria minera se ha enfrentado recientemente, como la caída en el precio de los metales como el oro y la plata, la cual se sitúa en 15 por ciento y 23 por ciento, respectivamente, en comparación con el año anterior, sigue apostando por México al estar dentro del top cinco a nivel mundial en cuanto al mejor destino para la inversión en exploración.



