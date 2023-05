Pizza y Bitcoin: Pioneros del Valor

El 22 de mayo se celebra el Día de la Pizza Bitcoin: Cuando un usuario de Bitcoin compró 2 pizzas por 10 mil bitcoins (BTC).

Hace 13 años, Laszlo Hanyecz pagó a Jeremy Sturdivant 10 mil BTC por dos pizzas de Papa John’s que fueron entregadas en la casa de Hanyecz. Este intercambio es ampliamente celebrado porque se considera el primer uso de bitcoin en la historia en una transacción comercial, utilizando bitcoin como medio de intercambio.

Por supuesto, el Día de la Pizza Bitcoin también invita a una de las interpretaciones más ridículas y deshonestas sobre bitcoin, que dice: “¡Híjole, si se hubiera quedado esos bitcoins, tendría más de 270 millones de dólares! En lugar de eso, solo tuvo dos pizzas”.

¿Pero, realmente sería así?

Obviamente, 10 mil bitcoins es muchísimo dinero ahora, pero no lo eran en 2010. De hecho, en 2010, 10 mil bitcoins te compraban aproximadamente dos pizzas. Bitcoin no tendría valor si nadie lo hubiera usado para nada, por eso es tan importante el Día de la Pizza Bitcoin.

Esto se aplica a muchas cosas, pero el aumento parabólico de bitcoin ocurrió a la vista de todos, por lo que es fácil aferrarse a ello. Aquí tienes otro ejemplo hipotético para ilustrar lo deshonesto que es el enfoque de “cómo alguien dejó ir tantos bitcoins…”

Supongamos que una empresa de tecnología con cuatro cofundadores contrata a su primer empleado. A dicho empleado se le paga un salario en efectivo y se le otorga una participación del 1.0 por ciento en la empresa (que en ese momento no tiene valor) después de su primer año de servicio. Luego, ese empleado decide tomar un año sabático para recorrer el mundo y durante ese tiempo decide que ya no quiere trabajar para la empresa.

Supongamos que la empresa después de ocho años de un crecimiento exagerado, sale a bolsa con una valoración de 100 mil millones de dólares. El empleado número 1 se vuelve repentinamente inmensamente rico, pero ¿esta hipotética empresa le pagó mil millones a su primer empleado por un año de trabajo?

No, por supuesto que no. Le pagaron en efectivo y ese 1.0 por ciento de una empresa que no tenía valor en ese momento. De la misma manera, Hanyecz no pagó 270 millones de dólares por dos pizzas, sino que pagó 10 mil bitcoins por dos pizzas en 2010 porque eso era lo que costaban dos pizzas en 2010.

Bitcoin podría haber fracasado espectacularmente. Lo mismo podría haber sucedido con esa empresa de tecnología, al igual que muchas otras empresas fallidas. Sin el Día de la Pizza de Bitcoin, tal vez nadie habría utilizado lo que el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, llamó dinero digital de igual a igual como medio de intercambio, y el bitcoin seguiría flotando como una moneda mágica sin valor en Internet.

Así que agradezco a estos pioneros de la pizza, Laszlo Hanyecz y Jeremy Sturdivant, por iniciar la economía del bitcoin. Con su transacción, se estableció una parte fundamental para que el bitcoin tuviera un valor monetario real, por lo cual todos los inversionistas de bitcoin debemos estar agradecidos.