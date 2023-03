El colapso inesperado

¿Quién ha fallado a los usuarios del Silicon Valley Bank? ¿Debemos señalar con el dedo al propio Silicon Valley Bank, a la Reserva Federal, al sistema bancario, a la criptomoneda o a los propios usuarios?

El viernes pasado, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California cerró el banco Silicon Valley Bank (SVB) y nombró a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como receptor. Silicon Valley Bank era un banco de 200 mil millones de dólares con más de 170 mil millones de dólares en depósitos totales.

Este es el mayor fracaso bancario de EU desde el de Washington Mutual Bank en 2008, cuyos activos fueron en su mayoría vendidos a JPMorgan Chase después de que la FDIC lo tomara. Hay mucho que desempacar aquí y la historia completa está lejos de comenzar, hay una cosa importante en la que deberíamos pensar y dejar en claro.

¿Quién es el responsable aquí? ¿A quién se le puede señalar con el dedo?

Desde el principio, aquí está quién no es culpable: los usuarios. Habrán muchas sugerencias en los medios que repitan que SVB falló porque era el banco de elección para empresas de tecnología respaldadas por inversionistas de Silicon Valley, muchas de las cuales tienen una capitalización cuestionable y son terriblemente no rentables.

Sí, SVB estaba avanzado en tecnología y, aunque no necesariamente era “amigable con las criptomonedas”, sí proporcionaba servicios bancarios para fondos de cobertura e inversión de criptomonedas como Blockchain Capital, Castle Island Ventures, Dragonfly y Pantera. SVB no falló debido a ninguna de estas empresas. Aunque tendría sentido ser crítico con la concentración de usuarios en la mayoría de los casos, eso no se aplica aquí.

Si estás inclinado a señalar a los inversionistas, tal vez apuntes a Founders Fund fundado por Peter Thiel, que asesoró a empresas para que “retiraran su dinero de SVB debido a preocupaciones sobre su estabilidad financiera”. Al hacerlo, logró avivar el temor entre los inversores y provocó una carrera bancaria. Por supuesto, la carrera bancaria de SVB solo sucedió porque los usuarios pidieron su dinero de regreso.

Por supuesto, Founders Fund no se despertó y decidió que quería hundir a SVB (y la idea de que los inversionistas de capital de riesgo intencionalmente hundieron a SVB para fomentar el uso de las empresas Fintech que están en sus portafolios es un poco extremista). Founders Fund estaba preocupado por algo: la recaudación de capital fallida de SVB ya que estaban teniendo algunos problemas de liquidez. El resumen fue el siguiente: los clientes depositan dinero en SVB, SVB toma ese dinero e invierte en Bonos del Tesoro, esos Bonos que perdieron valor a medida que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó las tasas de interés. Eso normalmente sería bueno, a menos que un montón de depositantes quieran su dinero de vuelta al mismo tiempo. Y fue lo que sucedió.

Por si quieren apuntar, tampoco fue culpa de las criptomonedas. No es culpa de las criptomonedas porque el colapso de SVB habría ocurrido sin importar la mezcla de usuarios del banco. Las decisiones de gestión de riesgos que SVB tomó con los depósitos de los clientes se hicieron sin consideración.

Las criptomonedas no son los únicos culpables de lo ocurrido, de la misma forma que no se puede culpar a ninguna otra industria. Excepto, por supuesto, la industria bancaria.