Así cerró noviembre

El mes de noviembre fue sin duda el menos inesperado en la industria de las criptomonedas.

En las últimas semanas se ha revelado el falso imperio detrás del exchange de criptomonedas FTX, fundado y liderado por Sam Bankman-Fried. Las instituciones tradicionales de EU han minimizado los hechos de manera que suavizaron la intención y la culpabilidad de Bankman-Fried. Y muy pocas personas tienen esa ventaja.

Es importante que no nos confundan, fue un crimen y no mala suerte.

Un proyecto mal fundamentado y liderado por personas que sabían lo que hacían. Está claro que lo que sucedió en FTX y la compañía hermana Alameda Research involucró una variedad de fraudes conscientes e intencionales destinados a robar dinero tanto de los usuarios como de los inversionistas.

Los medios estadounidenses relatan en su mayoría que el colapso de FTX fue gracias a una mala gestión en lugar de una mala conducta. Incluso, un artículo del Wall Street Journal lamentó la pérdida de donaciones benéficas de FTX, posiblemente haciendo énfasis en el pasado filántropo de Sam Bankman-Fried. Se ha reconocido que el dinero de Bankman-Fried ayudó a los demócratas en las elecciones de 2020, eludiendo la probabilidad de que el dinero fuera efectivamente malversado.

La cobertura mediática de lo sucedido a FTX es descrita como una “corrida bancaria”, mientras que Bankman-Fried ha insistido repetidamente en que la empresa simplemente estaba sobreapalancada y desorganizada. Lo más claro aquí fue el mal uso de los fondos de los clientes. Y para poner en contexto, los bancos pueden verse afectados por “corridas bancarias” porque están explícitamente en el negocio de prestar fondos a los clientes para generar rendimientos.

Pero FTX no era un banco. No otorgaban préstamos al estilo bancario, por lo que incluso un aumento muy agudo de los retiros no debería crear una tensión de liquidez. FTX había prometido específicamente a los clientes que nunca prestaría ni utilizaría de otro modo las criptomonedas que confiaron al intercambio. Y en realidad, los fondos se enviaron a la firma comercial íntimamente vinculada Alameda Research, donde, al parecer, simplemente se apostaron.

El proceso de bancarrota que está siendo realizado, ha sacado a la luz una larga lista de decisiones y prácticas adicionales que constituyen un fraude financiero por parte de FTX.

Desde que colapsó su estafa, Sam Bankman-Fried ha seguido enturbiando las aguas con cartas, declaraciones, entrevistas y tuits cuidadosamente falsos. Mientras los medios le siguen abriendo la puerta para presentarse en público, Sam se intenta posicionar como una persona con buenas intenciones pero un ingenuo que se pasó de la raya y cometió algunos errores de cálculo. Usando la estrategia de “confundir, evadir, distorsionar”.

En un mundo en donde Elizabeth Holmes recibe 11 años de prisión, otro hombre con una estafa mucho mayor es glorificado por los medios, invitado a foros y libre. El ecosistema cripto resiste, pero el que no conoce su historia está condenado a repetirla.