El metaverso está en los planes de casi todas las empresas e industrias que quieren estar al día con la tecnología. Empresas como Nike, Tiffany & Co, Pepsi e incluso la Selección Mexicana de Futbol ya han lanzado sus proyectos en NFTs (tokens no fungibles). Un NFT se considera valioso ya que son activos criptográficos en una cadena de bloques con códigos de identificación únicos y metadatos que los distinguen entre sí. A diferencia de las criptomonedas, no se pueden comercializar ni intercambiar en equivalencia.

¿Cómo están relacionados con el metaverso? El metaverso se está desarrollando en Internet con tecnologías inmersivas de última generación. Hoy en día, el metaverso a menudo se asocia con NFT, paisajes virtuales y realidades virtuales/aumentadas/mixtas, juegos de realidad virtual, avatares personalizados y aplicaciones descentralizadas (Dapps). ¿Y cómo se transacciona en este nuevo mundo digital? Con criptomonedas.

Es evidente que el metaverso es la nueva estrategia digital para las compañías que quieren revolucionarse digitalmente. El último en subir al barco fue The Walt Disney Company, con grandes planes para NFTs y la adopción de criptomonedas. Según Fortune, el tamaño del mercado global de metaverso se valoró en 100.27 mil millones de dólares en 2022 y se proyecta que crezca un billón 527.55 mil millones de dólares para 2029, a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 47.6 por ciento durante el período de pronóstico.

Actualmente, The Walt Disney Company está buscando asesoría legal para ayudarlo a navegar las regulaciones de criptomonedas, NFT y DeFi a medida que expande su estrategia Web3.

The Walt Disney Company publicó una lista de vacantes disponibles con enfoque en la Web 3. Están buscando un asesor principal especializado en tokens no fungibles (NFT) y finanzas descentralizadas (DeFi), insinuando su expansión Web3 más amplia en todo el ecosistema de Disney. Su CEO, Bob Chapek, se ha referido al metaverso como la “próxima gran frontera de la narración”.

Chapek incluso se ha expresado sobre la estrategia a cinco años para la compañía y dijo que Disney consideraba que sus ambiciones de Web3 eran “menos una experiencia de tipo pasivo en la que solo tiene reproducción” y “más una inclinación hacia delante interactiva, tipo de experiencia activamente comprometida”.

Disney ha demostrado con los años que sabe adaptarse y siempre apuntarle a lo más grande. Como alguna vez dijo su creador: “es divertido hacer lo imposible”.