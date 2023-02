Así nos ven la DEA y el Departamento de Estado

El presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado de Estados Unidos, Bob Menéndez (demócrata), citó al miércoles a la administradora de la DEA, Anne Milgram; al director de Política Nacional de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, y al subsecretario de Estado, Todd Robinson.

La preocupación llegó al Capitolio. No nos van a soltar.

Quieren saber qué rayos pasa con México, con el Presidente, y la permisividad ante un enemigo global de Estados Unidos: los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

La evaluación es delicada para nuestro país y para el futuro del Presidente cuando deje el cargo.

Bob Menéndez: ¿Qué es lo que estamos haciendo con el gobierno de López Obrador para cambiar esa realidad? ¿Usted considera que los principales obstáculos para mejorar la cooperación con las autoridades mexicanas para combatir el tráfico de fentanilo son que no tenemos un socio dispuesto, o que de hecho el Estado está infiltrado por los cárteles?

Anne Milgram: Creemos que México debe hacer más para detener el daño que estamos viendo. Como lo decía, lo que vemos es que estos dos cárteles en México, el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco están controlando la cadena de suministro global de fentanilo, y operan en todo México. El Cártel de Sinaloa creemos que opera en 19 a 32 estados, y el Cártel de Jalisco opera en 23 de 32 estados mexicanos. Lo que sabemos es que México en el pasado trabajó sin descanso, de 2012 a 2015, para desbaratar uno de los cárteles más violentos, Los Zetas, y fueron efectivos en desmantelar ese cártel. Queremos que México haga lo mismo en esto, que sea su mayor prioridad operacional y también que derrote a los dos cárteles que creemos son responsables por el fentanilo, como por las metanfetaminas, que ahora son responsables por la pérdida de vidas estadounidenses.

Bob Menéndez: Pero no es el ánimo actual de México, subsecretario Robinson.

Todd Robinson: Lo que le hemos pedido a México es que ponga más recursos en este esfuerzo. Para nosotros es un tema de seguridad nacional la cantidad de recursos que dedican, para ellos es un asunto doméstico. Y es algo con lo que estamos tratando de lidiar.

Bob Menéndez: Debo ser honesto con usted, no lo veo, simplemente no lo veo. No veo la voluntad, no veo el sentido de urgencia, no veo el compromiso, no veo las acciones que indiquen que México está siendo un buen socio. ¿Ha hablado con nuestro embajador allá sobre esto? ¿Está metido en ese asunto?

Todd Robinson: Sí y sí, a ambas preguntas.

Bob Menéndez: Espero que esté vigorosamente involucrado en este asunto y debo ser honesto con usted, si las buenas propuestas para que actúen no están funcionando, entonces debe haber otras consideraciones. Pienso que trabajamos con nuestros amigos mexicanos con demasiadas consideraciones en este tema. No sé cuántas vidas más se deben perder para que México se comprometa, si fuera en sentido contrario lo tendríamos encima de nosotros, el presidente López Obrador estaría sobre nosotros con esto. Finalmente, administradora ¿puede su gente trabajar libremente con sus contrapartes mexicanas? ¿Le preocupa la información, la inteligencia, la seguridad, de lo que están tratando de hacer con sus contrapartes en México?

Anne Milgram: Senador, gracias por la pregunta, hay tres formas en las que creemos que querríamos ver a México cooperar mucho más con la DEA, con Estados Unidos. La primera, que está comprendida en el Acuerdo Bicentenario, es compartir información, no estamos recibiendo información sobre los decomisos de fentanilo, no estamos recibiendo información sobre decomisos de precursores químicos, y ese tipo de información, como ya lo dijo usted, es vital para ambos países, tanto para México como para Estados Unidos. Segundo, estamos muy preocupados por los laboratorios clandestinos en todo México y hemos ofrecido y seguimos ofreciendo que estamos listos a trabajar en alianza con las autoridades mexicanas para desmantelar esos laboratorios clandestinos en todo México, juntos, y darles cualquier servicio que podamos. Y finalmente, y el último punto que toco, el juicio a García Luna, que es una investigación de la DEA, el juicio se está llevando a cabo en el Distrito Este de Nueva York esta semana. Una de las cosas que estamos buscando que haga México es que arreste y extradite más individuos a los Estados Unidos. El año pasado México extraditó 24 acusados en casos relacionados con drogas a Estados Unidos, pero hay 232 acusados, en casos relacionados con drogas, esperando extradición. Ésta también es una parte crítica de nuestro trabajo, ya que ahora estamos rastreando a estos cárteles en 40 países, pero es vital que podamos trabajar en México también.

Cuidado, en este tema los gringos no juegan.