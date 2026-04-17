Cumplimiento fiscal: un tema relevante para CEO y CFO

Durante muchos años, el cumplimiento fiscal fue percibido como una responsabilidad acotada al área de Impuestos: un proceso técnico, necesario, pero generalmente alejado de la agenda estratégica de la alta dirección. Hoy, esa visión ha quedado rebasada. En un entorno de fiscalización altamente digitalizado, sofisticado y cada vez más interconectado, como el que se vive en México, el cumplimiento fiscal se ha convertido en un tema que debe importar también a los CEO y a los CFO, dado que la propia regulación fiscal se ha venido ajustando para que la alta gerencia esté involucrada en los procesos de revisión tributaria que ejecutan las autoridades.

Este cambio no es fortuito. Las autoridades fiscales en México han transformado de manera profunda sus modelos de supervisión mediante el uso intensivo de tecnología, analítica avanzada de datos y cruces automatizados de información. En este contexto, cumplir formalmente ya no es suficiente; las organizaciones deben ser capaces de explicar, documentar y defender sus posiciones fiscales de manera consistente con su realidad operativa y financiera.

Como consecuencia, la función fiscal atraviesa un proceso de transformación relevante. Las empresas están obligadas a replantear no solo cómo cumplen con sus obligaciones tributarias, sino cómo diseñan, operan y posicionan su área de Impuestos dentro de un modelo de cumplimiento en el que la tecnología desempeña un papel central.

La función fiscal en el centro de la estrategia empresarial

Recientemente, en EY llevamos a cabo conversaciones con líderes fiscales de empresas relevantes en México, de las cuales, surgió una conclusión compartida: invertir en la función fiscal ya no es opcional, es una decisión crítica de negocio. Las áreas de Impuestos enfrentan el reto de evolucionar hacia un rol más estratégico, alineado con la visión organizacional, el entorno regulatorio y las expectativas de los distintos grupos de interés.

Esta transformación no se logra mediante proyectos aislados ni soluciones de corto plazo. Requiere un análisis continuo, impulsado desde la alta dirección y con una visión integral del negocio.

A partir de estas discusiones, quiero compartir cuatro ejes que resultan fundamentales para articular una estrategia de transformación fiscal efectiva.

El impacto fiscal de las decisiones de negocio

El cumplimiento fiscal ya no puede abordarse como un esfuerzo aislado. Las decisiones empresariales tienen implicaciones fiscales significativas. Uno de los principales riesgos surge cuando estas decisiones se toman sin una evaluación tributaria adecuada. De ahí la importancia de que el área fiscal participe de manera activa en los procesos de toma de decisiones.

Para el CEO y el CFO, esto implica promover esquemas de gobierno corporativo que aseguren un nivel adecuado de reporte y diálogo fiscal en los órganos de decisión, incluidos los comités de auditoría y de riesgos.

Tecnología y automatización: de eficiencia a valor estratégico

La dimensión de datos, analítica y tecnología representa hoy la principal área de oportunidad para la función fiscal. La automatización dejó de ser únicamente un medio para ganar eficiencia operativa; hoy es un habilitador clave que permite elevar la calidad del cumplimiento, reducir riesgos y liberar capacidades para que los equipos fiscales se concentren en análisis, planeación y gestión de riesgos.

Para la alta dirección, la discusión ya no gira en torno a si invertir en tecnología fiscal, sino a cómo hacerlo de forma coherente con la estrategia del negocio.

El talento fiscal del futuro

Los nuevos desafíos requieren nuevos perfiles. Si bien los equipos fiscales cuentan con una sólida base técnica, existe una brecha relevante en la incorporación de perfiles híbridos que combinen conocimiento tributario con habilidades en analítica de datos, tecnología y entendimiento del negocio. Para el CFO, este aspecto implica repensar al talento fiscal como parte del capital estratégico de la organización, alineado con las necesidades actuales y futuras del modelo de negocio.

La relación con la autoridad como eje de gestión de riesgos

La relación con la autoridad fiscal se ha convertido en un componente central de la gestión de riesgos. La capacidad de documentar, explicar y defender las posiciones fiscales es tan relevante como el cálculo correcto de los impuestos.

Un llamado a la alta dirección

En este contexto, las áreas de Impuestos tienen la oportunidad de trascender su rol tradicional y consolidarse como aliados estratégicos del negocio. Para que esto ocurra, el involucramiento del CEO y del CFO es indispensable.

En un entorno donde la fiscalización es cada vez más visible, inmediata y exigente, el cumplimiento fiscal dejó de ser únicamente una obligación legal. Hoy es una palanca de confianza, resiliencia y generación de valor para el negocio.