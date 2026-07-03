En principio, vigencia de una década con revisiones anuales

La largamente anunciada modificación del T-MEC llegó. Desde que comenzó a imponer aranceles apenas asumió la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump trazó una ruta ineludible que se concretó con un comunicado de apenas 150 palabras, en el que el gobierno estadounidense sentó las bases para una nueva relación comercial con nuestro país.

La medida ocurre justo cuando la integración económica entre ambos países alcanza niveles históricos. México se ha consolidado como el principal socio comercial de EU. Las exportaciones a ese país rondan el 84 por ciento.

Tan sólo durante los primeros cuatro meses de 2026, el intercambio de bienes entre ambos países ascendió a más de 317 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras del US Census Bureau.

En ese periodo, las importaciones estadounidenses procedentes de México alcanzaron 188 mil 723 millones de dólares, reflejo evidente del profundo nivel de integración de las cadenas productivas de Norteamérica.

A pesar de todo, en términos operativos, el tratado sigue vigente y no habrá una caída abrupta del intercambio comercial. Los mercados lo entendieron y reaccionaron con calma. El verdadero problema está en el futuro, pues las empresas nacionales y extranjeras y los inversionistas requieren certidumbre y un marco jurídico estable.

Hoy ese escenario cambia sustancialmente, pues la sola posibilidad de que las condiciones comerciales sean revisadas cada doce meses obliga a recalcular riesgos, posponer proyectos y, en algunos casos, buscar destinos alternativos para el capital.

El desafío para México coincide con una desaceleración de la inversión interna. El país necesita atraer recursos para aprovechar la oportunidad histórica que representa la relocalización de empresas derivada de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, el nearshoring depende precisamente de garantizar el acceso al mayor mercado de consumo del planeta.

Tampoco hay que perder de vista que la administración de Donald Trump termina en dos años y medio. En este sentido, es importante dimensionar el factor político detrás de esta decisión.

Pues, aunque el mecanismo de revisión anual del T-MEC podría extenderse hasta por una década, el presidente que impulsó este cambio dejará la Casa Blanca, sin descartar la posibilidad de que otro personaje asuma la presidencia de la Unión Americana y facilite el intercambio comercial entre los tres países.

En buena parte, el futuro del acuerdo dependerá no sólo de las negociaciones comerciales, sino también de la evolución del escenario político estadounidense durante los próximos meses.

La primera gran prueba llegará en las elecciones intermedias de noviembre de 2026, cuando se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado. Históricamente, los comicios de medio mandato son considerados una especie de referéndum sobre la gestión presidencial y pueden modificar sustancialmente la correlación de fuerzas en Washington.

Si los republicanos pierden margen de maniobra en el Congreso, la estrategia comercial de Trump podría enfrentar mayores contrapesos políticos. Por el contrario, si consolidan su mayoría, la presión para renegociar aspectos centrales del T-MEC podría intensificarse.

Más que una ruptura comercial, la decisión de Washington representa un cambio de paradigma. La Casa Blanca optó por mantener vivo el acuerdo mientras abre una etapa de revisiones periódicas cuyo objetivo es renegociar aquellos aspectos que considera desfavorables para la economía estadounidense.

La revisión anual debe interpretarse más como un instrumento de presión política que como el preludio inevitable de una ruptura comercial.

La señal política es que el libre comercio en Norteamérica deja de sustentarse en reglas estables de largo plazo y pasa a depender de negociaciones recurrentes sujetas a las prioridades de cada administración.

Lo que está en juego no es únicamente el futuro del T-MEC, sino la capacidad de Norteamérica para seguir funcionando como una de las regiones económicas más dinámicas del mundo en un contexto internacional cada vez más marcado por el proteccionismo y la competencia estratégica.

SOTTO VOCE

Con un recorrido que reunió a delegaciones, bandas de música, así como a la representante de la Diosa Centéotl 2026, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, inició el Primer Convite a las Fiestas de Julio, Mes de la Guelaguetza.

Por su amplia trayectoria y experiencia, Renato Pila y Jorge Luos Nava, dos bomberos del gobierno de Guerrero, fueron enviados a Venezuela en la Brigada USAR-MEX 18 de la organización Bomberos Pirámides del Estado de México, conformada por rescatistas de distintas corporaciones del país.

Las empresas mexicanas Cemex y Viva Aerobus sumaron esfuerzos para llevar brigadistas y ayuda humanitaria a Venezuela para las tareas de salvamento. Desde el AIFA partió un puente aéreo con 141 rescatistas de 16 organizaciones, 9 binomios caninos y equipo especializado.