La oposición sin brújula

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México en 2018 asestó un golpe irreversible a la oposición en nuestro país. Más de seis años después —y contando— no termina de hallar la brújula y parece empecinada en no comprender que el país cambió.

Desde entonces, la oposición en México ha adoptado distintos colores y banderas. Sin embargo, la crisis política que estalló tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, reveló dos cosas. Un país profundamente herido por la violencia y una oposición que, lejos de ofrecer respuestas, vuelve a recurrir a la simulación.

La movilización que intentó presentarse como una expresión espontánea de la generación Z terminó evidenciando, una vez más, que la oposición mexicana no tiene rumbo, proyecto ni la capacidad de articular una causa que vaya más allá de consignas recicladas.

Como diría Carlos Monsiváis: o ya no entienden lo que está pasando, o ya no pasa lo que estaban entendiendo.

En una democracia, esto no es un detalle menor. La ausencia de una oposición seria es, también, una amenaza a la vida democrática.

Como lo explican politólogos y teóricos como Robert Dahl, las democracias son más saludables cuando la minoría derrotada puede contender por el poder y eventualmente convertirse en gobierno.

Pero lo que vimos el fin de semana en la Ciudad de México fue un collage de agendas inconexas, viejos operadores políticos, bots, influencers y personajes de la derecha mexicana tratando de capitalizar un malestar real sin ofrecer alternativas.

Bajo un membrete vacío —esta vez la supuesta “Gen Z”— la oposición volvió a usar la indignación como disfraz, pero ni siquiera logró articular un mensaje coherente. Miles marcharon sin un programa común, sin propuestas claras, sin liderazgo y sin una visión de país.

Pero el problema es más profundo y viene de lejos. La oposición ya normalizó el uso de membretes vacíos para sus protestas: la Marea Rosa, los “Ciudadanos Libres”, los “Chalecos Amarillos”, los “Z Warriors”, ahora “Gen Z”.

Nombres distintos, estructuras idénticas, convocatorias poco transparentes, agendas difusas y un intento desesperado por mostrarse como movimiento ciudadano cuando en realidad representan la continuidad de los partidos que gobernaron México por décadas.

México necesita una oposición que entienda que la democracia no se construye con hashtags ni con estéticas tomadas de movimientos globales. Requiere partidos capaces de presentar una visión clara ante un país que cambió.

Una oposición que ofrezca soluciones a la inseguridad, a la desigualdad, a la crisis de representación, y que no dependa de influencers ni de la réplica oportunista de símbolos extranjeros. Una oposición que asuma su responsabilidad histórica y deje de buscar atajos mediáticos.

Sotto voce

La reunión más importante del sector minero, inaugurada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se realiza en Guerrero, donde la anfitriona, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, destacó el papel de esta industria.

En la 36.ª Convención Internacional de Minería Acapulco 2025, que concluye este fin de semana, participan 8 mil 500 convencionistas, 500 empresas y cuenta con una exposición de mil 200 stands, de una industria que tiene un papel estratégico en la economía del país y en particular de Guerrero…

Excelente trabajo, el realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien antes de acabar el mes dio con el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. García Harfuch adelantó que esta no será la única detención y afirmó que las investigaciones irán todavía más a fondo…

La represión orquestada contra los manifestantes que asistieron a la marcha de la Gen Z fue desproporcionada. Gases lacrimógenos y golpes propinados por unos “granaderos” adscritos a la Ciudad de México, que en el papel ya no lo son, pero en los hechos se siguen comportando como tal, fueron la respuesta.

Uno esperaría más sensibilidad y capacidad para actuar por parte del gobierno de Clara Brugada, más aún porque se dice que es una administración de izquierda.