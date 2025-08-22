La justicia norteamericana tiene la última palabra

El próximo 25 de agosto, Ismael El Mayo Zambada, —cuyas condiciones de captura todavía no han sido aclaradas— se declarará culpable, en una corte en Brooklyn, de los cargos que Estados Unidos le imputa. Por las salas de ese mismo tribunal han desfilado jefes de cárteles, lugartenientes y hasta el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, quien purga una condena de más de 20 años acusado de narcotráfico.

No deja de ser paradójico que muchos de los principales líderes criminales de México no hayan enfrentado un juicio en el país, sino en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. ¿Por qué el epicentro de la justicia contra el narcotráfico parece estar tan lejos de Sinaloa, Tamaulipas o Michoacán?

La respuesta está en la combinación de debilidad institucional en México y la capacidad jurídica de Estados Unidos para ampliar su jurisdicción. El sistema judicial mexicano, corroído por la corrupción, la impunidad y el miedo, ha sido incapaz de garantizar procesos imparciales. Demasiados casos se han desplomado por “falta de pruebas” o se han convertido en fugas espectaculares que exhiben la vulnerabilidad del Estado.

En cambio, la justicia estadounidense ofrece herramientas legales mucho más efectivas. Uno de los pilares es la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), creada en 1970 para combatir a la mafia italiana y que hoy se aplica contra redes internacionales de narcotráfico.

Como explicó el juez John Gleeson, exfiscal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en una sentencia sobre crimen organizado: “RICO fue diseñada para tocar a los jefes de jefes, a la persona que nunca se ensucia las manos pero se beneficia económicamente del negocio”. Esa flexibilidad permite que fiscales en Brooklyn enjuicien a capos mexicanos incluso si nunca pisaron suelo estadounidense, siempre que su negocio criminal afecte a Estados Unidos.

No es casualidad que sea la Corte del Distrito Este de Nueva York la que concentre estos juicios. El tribunal tiene una larga tradición en procesos de crimen organizado: desde John Gotti, el jefe de la familia Gambino, hasta los juicios de terrorismo internacional y narcotráfico global. La experiencia de sus fiscales en casos complejos, sumada a programas sólidos de protección de testigos, ha convertido a Brooklyn en una especie de “corte global del narco”.

El hecho de que los juicios terminen frente a un jurado neoyorquino es un recordatorio incómodo de que la justicia que debería impartirse en México depende de la voluntad y el músculo legal de otro país.

