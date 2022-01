Plataforma Nacional de Transparencia. Un panorama del 2021

Comisionado del INAI

El derecho de acceso a la información (DAI) y de protección de datos personales (PDP) facilita el ejercicio pleno de otros derechos; en ello, radica la importancia de su reconocimiento constitucional como derechos humanos. Entre las consideraciones constitucionales establecidas para conformar la política pública nacional en la materia, destaca el uso de tecnologías de la información (TIC) como herramientas para facilitar su implementación.

La evolución de estos derechos en nuestro país no puede ser explicada sin el desarrollo de los sistemas electrónicos para facilitar su pleno ejercicio, desde la implementación del Sistema de Solicitudes de Información (SISI) en 2003; el Sistema Infomex en 2006 y, ahora, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) integrada por cuatro sistemas: i) Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI); ii) Sistema de Gestión de Medios de Impugnación; iii) Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia; iv) Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados.

La PNT ha posibilitado el ejercicio de estos derechos con mayor apego al marco regulatorio entre un sector más amplio de la población. Desde su puesta en marcha en mayo de 2016 y hasta diciembre de 2021, se han presentado 5 millones 26 mil 754 solicitudes ante sujetos obligados de todo el país.

En cuanto a uno de los sistemas que integran la PNT, el 13 de septiembre de 2021 entró en operación la versión 2.0 del SISAI, cuyo objetivo ha sido ampliar el alcance del ejercicio de estos derechos entre los sectores de la población que no han podido beneficiarse de ellos por no contar con acceso a Internet. Para acortar la brecha digital, se habilitó: 1) una app móvil gratuita para ingresar solicitudes de información a nivel nacional; 2) además de las formas de notificación tradicionales, también incluye la opción vía SMS y WhatsApp; 3) el servicio nacional “TELINAI” para realizar solicitudes y darles seguimiento mediante una llamada telefónica convencional, posibilitando así el ejercicio de los derechos a personas que no cuentan con acceso a Internet; 4) presentación y seguimiento de solicitudes de portabilidad de datos personales (en el sector público).

Hasta antes de la entrada en operación del SISAI 2.0 se presentaban, en promedio, 2 mil 371 solicitudes diarias a nivel nacional; destaca que, posterior a su puesta en marcha, son presentadas 3 mil 74 solicitudes; esto muestra la potencialidad que tiene la nueva versión del sistema. De continuar este promedio, para 2022 se espera sean presentadas 1.1 millones de solicitudes a nivel nacional, lo que representaría un incremento del 29.3 por ciento respecto al 2021. En el caso de la Federación, el promedio, hasta antes de la entrada en operaciones del SISAI 2.0, era de 693 solicitudes por día; posterior a esto, dicha cifra es de 804 solicitudes. Con esta trayectoria, se espera la realización de 293 mil solicitudes para el 2022, es decir, un crecimiento de 14.8 por ciento respecto al 2021.

Existen dos logros significativos en el ejercicio del DAI en México: 1) la población puede presentar solicitudes de información ante cualquier institución de gobierno (federal, estatal y/o municipal) de forma clara y sistematizada través de la PNT y, 2) estas cumplen con la garantía constitucional de acceso a la información conforme a los medios y tiempos establecidos en el marco regulatorio correspondiente. En este sentido, la PNT resulta un referente a nivel mundial en la evolución de los sistemas informáticos en materia de acceso a la información.

Desde el INAI se llevan a cabo trabajos continuos para realizar adecuaciones necesarias a las herramientas tecnológicas que garanticen y faciliten el ejercicio del DAI y de PDP, considerando las limitaciones sociales, económicas y culturales que existen en el país y procurando combatir el rezago entre grupos vulnerables de la población que encuentran dificultades para acceder a información en el contexto de una sociedad informática.