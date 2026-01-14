Radiografía de un territorio amenazado

Groenlandia es la isla más grande, pero inhóspita, del mundo. Es como un gran ojo blanco que capta el norte del mundo. Pareciera que desde su posición se pueden observar completos cuatro continentes: América, Europa, África y Asia.

No tiene fronteras terrestres con otros países, todo es agua helada a su alrededor y apenas lo habitan 55 mil personas, más o menos. El 80 por ciento de los 2 millones 166 mil 086 kilómetros cuadrados son hielo. Su territorio es parecido al de México.

Los países más cercanos a Groenlandia son Canadá e Islandia. Su capital es Nuuk, y ahí viven 10 mil habitantes. Otras ciudades son Sisimiut e Ilulissat, con alrededor de 10 mil ciudadanos. En total cuenta con 5 municipios, 2 áreas no incorporadas, el Parque Nacional y la Base Pituffik y alrededor de 70 localidades, de las cuales pocas superan los mil habitantes.

No obstante, forma parte del reino de Dinamarca, es decir, Groenlandia es europea. Tiene una historia milenaria marcada por la cultura inuit, vivió una breve colonización vikinga en la Edad Media y, más tarde, se concretó la integración al Reino de Dinamarca, del cual hoy es un territorio autónomo. Su historia combina migraciones árticas, exploraciones europeas y un proceso moderno de autogobierno.

En el año 982, el explorador islandés Erik el Rojo llegó a la isla durante su exilio, nombrando a este extenso territorio Green Land (Tierra Verde) para atraer colonos. Pocos años después, los vikingos prosperan durante un periodo climático más cálido, logrando alcanzar la cifra de 5 mil colonos. Hacia el siglo XV, los asentamientos vikingos desaparecen por enfriamiento climático, aislamiento y conflictos con los pueblos inuit.

En 1728, Dinamarca y Noruega reclaman Groenlandia y establecen colonias como Godthaab (hoy Nuuk). Con el paso del tiempo se instaura un monopolio comercial danés. Más adelante, durante la Segunda Guerra Mundial, Groenlandia queda aislada de Dinamarca ocupada y se acerca a Estados Unidos y Canadá. Pero al finalizar la guerra, vuelve al control danés y se elimina el estatus colonial.

En 1979, Groenlandia obtiene la cualidad de ser autogobierno interno. En 1985, abandona la Comunidad Económica Europea por desacuerdos pesqueros. En 2009, amplía su autonomía, controlando recursos naturales y justicia. Aunque hoy en día sigue siendo parte del Reino de Dinamarca, mantiene una fuerte identidad nacional propia y un constante debate sobre una posible independencia futura.

Groenlandia es gobernada por un primer ministro propio, actualmente es Jens Frederik Nielsen, y un parlamento autónomo. La relación entre Groenlandia y Dinamarca es de autonomía interna amplia, mientras que el reino conserva competencias clave como defensa, política exterior y moneda.

Groenlandia tiene parlamento propio, elegido por la población local. Gestiona casi todas las áreas internas: educación, salud, pesca, recursos naturales, justicia local, infraestructura, cultura y administración. Un dato relevante es que forman parte de la OTAN.

No obstante, tras la llegada de Donald Trump al poder, la quietud de la vida bajo una quietud asentada en climas extremos llegó a un complejo termómetro y agitación. Lo que primero pareció una broma de mal gusto, conforme ha avanzado su primer año, el presidente estadounidense ha aumentado su amenaza de comprar por las buenas o invadir por las malas esta extensa isla que le serviría para ampliar su poder militar y tener en la mira a esos cuatro continentes que se ven casi desde el cielo.

En una conferencia de prensa conjunta entre la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, se insistió en que Groenlandia no está en venta. Además, se dejó en claro que los ciudadanos y sus instituciones no quieren ser propiedad de Estados Unidos ni estar gobernados por Washington.

Frederik Nielsen subrayó la disposición de Dinamarca a invertir en la seguridad del Ártico. Dijo que no ha sido fácil enfrentarse a una presión inaceptable de un supuesto aliado cercano, en referencia a los Estados Unidos, además de que ambos forman parte de la OTAN, y que existen muchos indicios de que la parte más difícil está por venir.

Hoy miércoles, se celebrará en la Casa Blanca un encuentro de gran relevancia. Participarán autoridades danesas, groelandesas y estadounidenses, donde se espera arrojen luz suficiente para conocer el destino de este gran ojo blanco que forma parte de uno de los ecosistemas naturales más importantes de la Tierra, que nos da equilibrio y paz; pero que el gobierno de Donald Trump lo quiere convertir en un territorio enmarcado en sus intereses bélicos, explotar los recursos naturales de Groenlandia e incrementar su influencia y poder hegemónico.