Reflexiones desde el Evento 10 por la educación: Diálogo y Compromiso por el Futuro Educativo de México

La autora es Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero.

El miércoles 8 de mayo se llevó a cabo el evento 10 por la Educación, en su tercera edición, convocada por varias organizaciones de la sociedad civil especializadas en temas educativos. En esta tercera edición, previas realizadas en los procesos electorales del 2012 y 2018, se propuso y propone como un ejercicio para ampliar la conversación en materia educativa con las candidatas y el candidato a la Presidencia de la República.

La razón de poner en marcha este esfuerzo en cada proceso electoral, además de ser valioso por un ejercicio de transparencia, invita a través de 10 preguntas sobre educación, a mover la mirada de las propuestas educativas de campaña, al estilo fotografías, hacia una posible concatenación de las diversas ideas y propuestas hacia la construcción de una posible agenda educativa de las candidatas y el candidato, al estilo película. Se presentaron dos de las tres candidaturas, y en un par de horas, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón y el candidato por Movimiento Ciudadano ampliaron sus miradas sobre los retos y oportunidades de la educación como palanca de transformación en México.

La candidata Xóchitl Gálvez abordó varios aspectos clave del sistema educativo en México. Abordó temas como el enfoque socioemocional, las participaciones de las evaluaciones internacionales destacando la importancia de mejorar la enseñanza de las matemáticas y la promoción de la lectura. Habló sobre la agenda de cobertura y equidad, resaltando la urgente participación y corresponsabilidad municipal en la prevención del abandono escolar. Planteó la necesidad de una educación inicial inclusiva, con enfoque nutricional y apoyo a la crianza y primera infancia.

Mencionó la urgencia de repensar la relación con el magisterio, sindicatos y transparencia en la asignación de plazas. Hizo hincapié en la importancia de invertir en infraestructura educativa y en estrategias pedagógicas para preparar a los estudiantes para el mundo laboral, incluida la revalorización de la educación técnica. Comentó sobre la brecha de género en STEM y la necesidad de combatir la violencia sistemática contra las mujeres en las escuelas. Finalmente, se plantea la importancia de la evaluación y la transparencia en el gasto público, priorizando el presupuesto educativo para combatir la pobreza y criticando la falta de inversión en educación en la administración actual.

Por su parte, el candidato Jorge Álvarez Máynez planteó la necesidad de modificar el modelo educativo en educación básica para que deje de ser un mecanismo ideológico y se enfoque en un modelo constructivista que fomente el aprendizaje mediante la diversión. Comentó sobre la importancia de evaluar este modelo con el enfoque del INEE, buscando perspectivas de inclusión y equidad, y asignando 100 mil millones de pesos a la infraestructura educativa. Se aborda el abandono escolar y la equidad, destacando iniciativas como “Nuevo León Aprende” y “Jalisco ReCrea”, junto con la implementación de becas y programas para abordar factores socioeconómicos que alimentan el abandono. Propuso duplicar el presupuesto para la primera infancia, implementar permisos de lactancia y desayunos escolares con enfoque nutricional, así como acompañar con un sistema de cuidados. En el ámbito del magisterio, insistió en evitar el punitivismo y garantizar criterios de equidad, acompañamiento a maestros principiantes y reformar el ascenso en la carrera magisterial. Además, sugirió incrementar la inversión en infraestructura escolar, atender la salud mental en la educación media y superior, impulsar la educación dual y la equidad de género, y reintegrarse/mantenerse en evaluaciones internacionales como PISA. Por último, el candidato abogó por la urgencia de reformas fiscales para aumentar el presupuesto educativo, utilizando impuestos verdes y regulando productos como alimentos procesados y tabaco.

La candidata Claudia Sheinbaum no asistió, cancelando su participación unas horas antes. Lamentablemente, nos quedamos con dos películas y no tres como se esperaba. Las personas interesadas en la agenda educativa hemos acompañado varios procesos electorales durante varias décadas. La relación entre las y los interesados en la agenda educativa y las o los futuros tomadores de decisiones, necesita alejarse de prejuicios. La educación de México se enriquece de las visiones, no de los aislamientos y de las distancias.