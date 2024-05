Elecciones presidenciales en redes sociales: primera semana de mayo de 2024

Las redes sociales están que arden a pocas semanas de la elección presidencial y, por lo mismo, esta semana aumentó la presencia digital de los candidatos.

Xóchitl Gálvez subió a 143.7 millones de alcance, seguida de cerca por Claudia Sheinbaum con casi 139 millones y Jorge Álvarez Maynez con casi 67 millones de personas alcanzadas.

En materia de actitud, Claudia Sheinbaum sigue con más negativos que positivos: 82 por ciento frente a 18. Aunque los internautas reconocen que sigue arriba en las encuestas, que domina los temas y los hashtags de apoyo como #ClaudiaGanó o #ClaudiaArrasaElDebate, en general la mayoría de los comentarios son negativos.

Por un lado señalan las inconsistencias de sus discursos con la realidad del país, como es el caso del endeudamiento o los datos sobre seguridad. Salen a relucir temas como la balacera de hace unos días en Plaza Carso o la caída de la línea 12 del Metro (a 3 años de haber ocurrido). Asimismo, mencionan el libro de la “Historia Secreta” de la periodista Anabel Hernández donde señalan al Presidente y sus vínculos con el Cártel de Sinaloa, y que se extiende a los hijos del Mandatario y la misma Claudia Sheinbaum. Finalmente, se retoma en redes sociales lo mencionado por Xóchitl Gálvez de que la aspirante guinda es “la candidata de las mentiras” y que es parte de un narco partido.

A Xóchitl Gálvez le fue mejor, el 65 por ciento de las menciones son positivas. Usuarios de medios digitales mencionan que en algunas encuestas que la candidata ya está a la par de Claudia Sheinbaum, consideran que es una mujer autónoma y empoderada, reconocen su propuesta de eliminar el ISR a quienes ganen menos de 15 mil pesos mensuales y utilizan los hashtags de apoyo #XochitlPresidenta, #XVaGanando y #MéxicoDespertó.

Del lado negativo, 35 por ciento, se burlan porque en el mercado de Miguel Hidalgo le lanzaron un limón en la cara, señalan que existen dudas sobre la integridad de su equipo de campaña y la transparencia de sus acciones y propuestas. También señalan que ella es parte de un sistema antiguo de corrupción, entre otras cosas, por el denominado “cartel inmobiliario”.

Finalmente a Jorge Álvarez Maynez no le fue tan bien en la semana. El 65 por ciento de los comentarios fueron negativos, principalmente por la disputa con los medios de comunicación señalando que no tiene suficiente cobertura. También es criticado por supuestamente trabajar para la 4T y manipular encuestas y por el abucheo en la UAM de Xochimilco.

El 35 por ciento reconocen que sus videos conectan con las redes sociales, y que sus propuestas son apegadas a las necesidades de México.

Aunque las redes sociales no votan, quitando la operación propia de cada campaña, sí son un buen termómetro de la opinión pública. Veremos cómo se desenvuelven los candidatos en las siguientes semanas, porque eso sí, todo se resolverá en las urnas. Y quien no vota, no se puede quejar después.