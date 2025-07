Aranceles, comercio, riqueza

El viernes, se supone, entran en vigor nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Como usted sabe, ya se conocen algunos, al menos en los dichos de Trump, por los “acuerdos” con Indonesia, Vietnam, Japón, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros pocos países. También sabemos que la tregua con China se extiende, pero le seguirán aplicando 30%, a decir del Wall Street Journal, mientras que Canadá y México se mantienen en 25%, por el tema del fentanilo, que no se aplica a los bienes cubiertos en el T-MEC.

Además de estos aranceles, que Trump aplica de forma unilateral (e ilegal, si recordamos que quien fija esas tarifas es el Congreso de Estados Unidos, y la emergencia económica aducida por el presidente no tiene sustento alguno), él dice haber convencido a Japón y a la Unión Europea de que inviertan una cantidad considerable de recursos en Estados Unidos, en programas que él determinará, y de cuyas ganancias 90% deberá quedarse en ese país.

Más allá de los dichos de Trump, no queda claro lo que ocurrirá el viernes en las aduanas, porque será ahí donde las cosas tomen cuerpo. Desde que inició la danza arancelaria, hace cinco meses, lo que ocurre en los cruces no coincide con los encabezados, ni con los dichos. Tal vez por eso no hay ningún festejo en los mercados, que mantienen su tendencia lateral de las últimas semanas. Si acaso el dólar se fortaleció desde el anuncio con la Unión Europea, porque el euro se debilitó, pero no se ve nada más. Los rendimientos de los bonos de largo plazo también mejoraron, desde uno de sus picos recientes, de forma que no hay gran diferencia con lo que pagaban hace un año.

El laboratorio de presupuesto de la Universidad de Yale estima que el arancel promedio efectivo alcanzará 19.4%, aunque no saben con certeza a partir de cuándo, por lo que ya comentamos. Ese nivel es casi 17 puntos más elevado que el que se tenía, y es el más alto desde 1933. Ya decíamos que fue en aquella ocasión que un par de legisladores, Smoot y Hawley, promovieron un alza de aranceles que terminó provocando la Gran Depresión y creo que facilitó la Segunda Guerra Mundial.

La riqueza se crea en el intercambio, que es cuando tiene sentido haber trabajado y producido. Si el trabajo y la producción no encuentran un cliente, lo que se creó fue basura, no riqueza. Por lo tanto, cuando se complica la relación entre compradores y vendedores, se produce menos riqueza. Eso fue lo que ocurrió a partir de 1913, cuando el comercio internacional empezó a reducirse, como proporción de la economía global. Ese empobrecimiento se aceleró con la elevación de aranceles en 1930, provocando no sólo una severa contracción en Estados Unidos (y por consecuencia en México), sino que agravó las dificultades económicas en Europa, favoreciendo la llegada al poder de los demagogos.

Ahora, la caída en el comercio internacional inició en 2009, debido a la Gran Recesión. No se ha logrado recuperar, e incluso el confinamiento complicó un poco las cosas (aunque no demasiado). El empobrecimiento relativo ha favorecido la llegada de demagogos, como usted sabe. No es que la historia se repita, pero se parece mucho.

Desde el triunfo de Trump, en noviembre pasado, muchas empresas estadounidenses incrementaron sus compras al exterior, preparándose para la danza arancelaria. Esto terminó en abril. Con los inventarios, algún sacrificio en ganancias, y un poco de suerte, los impactos de verdad se notarán hasta el último trimestre del año. Algunos sectores, sin embargo, ya muestran dificultades. Para México, lo que viene será realmente complicado.