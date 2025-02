Los malos datos económicos continúan. Esta semana se publicó el reporte de producción de vehículos pesados (camiones y tráileres), con una caída de 9.5% en enero, en comparación con el año anterior. La caída es general: en ventas al menudeo es de 10%, en exportaciones es 7%, y en ventas al mayoreo alcanza 30% la contracción. La producción ya había caído en diciembre, casi 15%, y en el acumulado anual, llevamos ya diez meses de contracción. Se producen ahora más o menos las mismas unidades que se producían en 2019.

En lo relativo a automóviles, en enero tuvimos un incremento notable en ventas, de casi 6%, pero la producción apenas creció al 2%, y las exportaciones cayeron 14%. En este rubro estamos por llegar a cuatro millones de unidades producidas anualmente, pero el ritmo de crecimiento se ha reducido en los últimos meses.

Los datos de producción y ventas de autos, camionetas y camiones son muy relevantes en este momento porque es el único rubro de la inversión que ha crecido recientemente. El promedio de los últimos seis meses ha sido un crecimiento de 15% en equipo de transporte nacional y 16% en equipo de transporte importado. La inversión en maquinaria está muy por debajo: 1% la nacional y cero la importada. La construcción, como sabe, se hunde debido a “infraestructura”, que cae 8%. Al final, la inversión fija bruta está prácticamente estancada: 0.2% promedio en esos últimos seis meses (a noviembre).

Si no se construyen plantas y edificios, ni se compra maquinaria, la producción futura no puede crecer. La adquisición de más autos y camiones no es nada malo, pero con eso no se puede sostener mucho el crecimiento futuro, salvo para carga y traslados. Si consideramos que, en el consumo, lo único que realmente ha crecido en los últimos seis años ha sido el componente importado, entonces se entendería mejor el sesgo en inversión: camiones para mover productos importados cerca de los consumidores.

Al mes de octubre, el crecimiento promedio anual del consumo de bienes nacionales durante los últimos seis años fue de 0.9% y el de los servicios, 1.3%. Pero el consumo de bienes importados ha crecido 7% anual, para un acumulado de 50%. Esto se refleja también en los datos agregados de la economía: mientras que el crecimiento total ronda 1% anual (hasta el tercer trimestre de 2024), las importaciones crecieron 2.3%.

Recuerdo que desde 2019 comentamos aquí que las decisiones de política económica estaban convirtiendo a México en una especie de enclave: la producción no crecía, pero sí las importaciones. Este sesgo se agravó durante los meses del “superpeso”, en los que también hubo un incremento notable en importaciones de bienes de capital. No es que esto sea malo en sí mismo, pero frente al discurso de “soberanía” del gobierno, la mayor dependencia de bienes importados a costa del crecimiento de la producción interna sí parece algo extraño.

Ahora bien, lo que acabamos de comentar ocurre en un entorno de desaceleración económica que ya ha entrado en terreno negativo, y para esta columna es ya una recesión. El índice de actividad industrial cerró el año con una caída de -2.4%, para un promedio anual de apenas 0.5%. Esa caída en diciembre viene de una contracción de -6% en minería (es decir, Pemex, que el miércoles dijeron que habían rescatado), de -7% en construcción y de -0.3% en manufacturas, que se encuentra ahora más o menos en el mismo nivel de un año antes.

Lamento mucho haber saturado de cifras esta entrega, pero creo que puede ser útil confrontar la realidad con los cuentos mañaneros. Estamos en mala situación, y el gobierno no tiene herramientas para modificarla. Solo les queda seguir mintiendo, como lo han hecho por más de seis años.