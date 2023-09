El ajedrecista y las damas

El día de hoy debe conocerse el nombre de quien encabezará la red de defensa de la cuarta transformación, que es el título que decidieron en Morena para tener un candidato presidencial antes de tiempo. Como usted sabe, eso provocó una reacción en la oposición, que constituyó un Frente, y eligió ya a su coordinadora nacional. Aunque ambas cosas parecen iguales, no lo son. El Frente es una figura legal, mientras que los comités de defensa no existen ni siquiera en los estatutos del partido político. Como sea, hoy se anunciará.

Con esto, entra López Obrador en su etapa final en la Presidencia. Aunque él cree que no le pasará como a otros presidentes, me parece que ya está enfrentando el ocaso. Una vez definida la candidata presidencial, el futuro le pertenece a ella, aunque todo su capital político dependa de López Obrador. Si llega a ganar, será ella quien tome las decisiones y, en consecuencia, muchos políticos intentarán congraciarse con ella y no necesariamente con el que se va.

Parece que este fenómeno ya está en proceso, y tomará velocidad a partir de hoy. Ya empiezan los enfrentamientos por las candidaturas locales, y no parece claro que López Obrador tenga el control de ellas. En Chiapas, por ejemplo, tuvo que bajar a Zoé Robledo, que tenía su visto bueno. Aunque han intentado fingir que se debió a la posible candidatura de una sobrina del Presidente, creo que más bien el Partido Verde ejerció su derecho local, y será quien determine la candidatura. No sé si usted recuerde, pero sin los votos del Verde en la cámara, López Obrador no tiene siquiera mayoría simple, y no puede ni producir leyes, ni sacar el presupuesto. Y el Verde sabe de extorsión.

El fin de semana, una vez demostrada la ineptitud en la construcción del Tren Maya, su director renunció para lanzarse por la candidatura de Tabasco, supuestamente con el apoyo de López Obrador, quien así estaría dando esquinazo a Adán Augusto, que pensaba en su hermana para ese puesto (quien además es esposa del actual gobernador de Chiapas).

Por si fuese poco, el periódico oficial del movimiento, La Jornada, puso este lunes en primera plana la candidatura de García Harfuch a la Ciudad de México. Harfuch no es del agrado de López Obrador, y esa candidatura se supone que la ha prometido a otras personas (entre ellos, a Monreal).

Así que más allá de lo que ocurra hoy cuando se anuncie oficialmente al líder de la defensa, el control político se le escapa a López Obrador. Ya el lunes comentamos el grave error de irse al trenecito y dejarle el terreno libre a Xóchitl Gálvez, otra muestra de lo escarpado que es el terreno de esta nueva etapa para un político que muchos siguen considerando excepcional. Fue un gran táctico, nunca un estratega, y con tantos fierros en la lumbre, parece que no está teniendo los reflejos necesarios.

Anunció que entregaría el bastón de mando hoy mismo, pero por complicaciones de Morena se pospuso el evento formal al domingo. Sin embargo, se supone que mañana mismo viaja López Obrador a Colombia, y el domingo estaría en Chile. Con la información que existe al momento de escribir esto, todo indica que hoy miércoles estará usted atestiguando un conflicto no menor al interior de Morena. El Presidente tendrá un día para serenar las cosas y viajar. No parece haber elegido bien las fechas.

Si mi hipótesis es correcta, y el Presidente no tiene capacidad estratégica, entonces la creencia en que tiene ganada la elección del 24 no es sino eso, una creencia. En unas pocas semanas perdió el control del proceso, creció la oposición, con una candidata ganadora, y se le empiezan a ir los hilos del resto de las candidaturas. Ya veremos.