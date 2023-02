México, en riesgo

Esta semana parece indicar un cambio en la relación con Estados Unidos. Salvo el tema económico, que tal vez pronto dé noticias, todo lo demás fue cubierto por medios de gran importancia en el mundo de habla inglesa. En The Atlantic, posiblemente la revista más influyente entre los liberales estadounidenses, David Frum, hasta hace poco editor de la revista, analizó al “autócrata vecino”; The New York Times, el periódico más leído en ese mismo espacio, publicó el miércoles una nota titulada México limita a la agencia electoral que contribuyó al fin del régimen de partido único. The Economist, la revista más leída en el mundo en su tema, habla de cómo Joe Biden necesita de la cooperación de México en inmigración, en su número de esta semana. Por si fuese poco, conocimos también la decisión del juicio a García Luna.

Como sabemos, Estados Unidos no es un país monolítico, ni tampoco lo es su gobierno. Diversas formas de ver el mundo se cruzan entre agencias gubernamentales, distintas perspectivas en medios influyentes, diferentes intereses juegan en los poderes de ese país. Por lo tanto, sería absurdo buscar una línea común que guiase todo lo mencionado arriba, pero tampoco podemos menospreciar una atención que no se había notado en bastante tiempo.

La observación de The Economist, de que Biden necesita a México para paliar los problemas migratorios, ha sido ya recurrente, desde el gobierno de Trump, que a cambio del apoyo de AMLO no tuvo problema en olvidarse de cualquier otro tema en la relación. Frum lo menciona en su texto, y piensa que la mayor presión de Biden en este tema ha irritado a López Obrador. Pero a Frum le preocupa mucho el avance del crimen organizado, que no sólo trafica drogas, sino también personas, energéticos, y ha avanzado en el control territorial, reemplazando al gobierno en muchos lugares (la extorsión no es sino cobro de impuestos), y atreviéndose a enfrentar a las Fuerzas Armadas (lo ejemplifica con las dos capturas de Ovidio Guzmán).

Este punto adquiere mayor importancia con el resultado del juicio a García Luna, que deja claro que están dispuestos a condenar a cualquier funcionario mexicano en el país vecino bastando para ello sólo los dichos de criminales que han negociado su pena. Seguramente así habrían tratado al general Cienfuegos, y así tratarán en el futuro a funcionarios de la actual administración. La posibilidad de cooperar entre gobiernos, a la luz de este juicio, será cercana a cero.

El texto de Frum se publicó el día anterior a la resolución del juicio, y su énfasis es la forma en que López Obrador busca perpetuarse en el poder, a través de Sheinbaum, y el riesgo que eso implica para Estados Unidos, considerando la manera en que López Obrador ha destruido tanto el marco institucional como la estructura económica de México. Es también lo que The New York Times enfatiza: el ataque de López Obrador al INE para controlar su sucesión, sin que las urnas lo obstaculicen.

No puedo saber cómo tomará la opinión pública estadounidense este alud de información acerca de un país al que normalmente no prestan mucha atención. No parece haber duda de que, en el conjunto, la imagen de México no sale beneficiada, pero el mayor golpe lo recibe el gobierno. Para los demócratas, la democracia en riesgo es una amenaza; para los republicanos, la inseguridad y la migración. Para todos, la posibilidad de que su vecino del sur no sea confiable, en un momento en el que todo el arreglo geopolítico está en juego, es inaceptable.

No exagero si le digo que, hoy mismo, la viabilidad del país está en duda. Depende de nosotros impedir que el autócrata tenga éxito. Todos a las plazas públicas este domingo.