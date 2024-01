‘Chicote’ Calderón y la ausencia de principios

Cristian Calderón pasó del Guadalajara al América y ninguno de los involucrados en esta infame operación se ha dado cuenta del incalculable daño que le hacen al futbol mexicano. Si bien el futbolista debe ser un profesional, serlo también implica tener principios y el “Chicote”, quien se pitorreó varias veces de su nuevo equipo en su “prime” con Chivas, es una viva prueba de aquella frase que se le atribuye a Groucho Marx (aunque no la ideó él): “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.

Bueno, Calderón tuvo otros, unos muy flexibles, unos que le van a permitir besar su nuevo escudo y afirmar que llegó al “más grande”, pese a que meses atrás había dicho que el “más grande” era su ex equipo. Supongo que los clubes crecen en función de en cuál juegues.

Apenas en su despedida del Guadalajara, el lateral compartió una fotogalería de sus mejores momentos con el Rebaño, e incluía un famoso festejo en un Clásico contra el América.

Por supuesto, ver los comentarios en la publicación en redes sociales de las Águilas y del propio “Chicote” permite entender lo molestas que están las aficiones de azulcremas y rojiblancos con el movimiento. ¿Se equivocó Chivas con su trato a Calderón? Sí, pero es completamente irrelevante. ¿Merecía el futbolista una oferta de renovación? Probablemente no, pero es irrelevante. ¿Podía ir el jugador a un equipo más grande que el América? Definitivamente no, pero, otra vez, es irrelevante.

Calderón, quien no hizo méritos para ser indiscutible en Chivas, no debió aceptar la oferta del América, que, a su vez, no debió pescarlo después de todos los desaires que le hizo. No se trata de calidad o no, se trata de respeto a la afición, la del Rebaño —a la que agradeció y aplaudió — y la azulcrema —de la que se burló de lo lindo —.

Luis Figo es uno de los más grandes traidores en la historia del futbol mundial. Por dinero, dejó al Barcelona para ir al Real Madrid. Al final, le salió bien la jugada y es un ídolo histórico de los blancos, pero, pregunto yo: ¿es más ídolo del Madrid o traidor del Barcelona?

El portugués es el último jugador que pasó directo de un club al otro entre los dos grandes de LaLiga.

En Inglaterra, por ejemplo, el último traspaso directo entre Liverpool y Manchester United ocurrió en 1964, cuando Phil Chisnall pasó del United a los Reds por 25 mil libras. En aquella época, no existía la rivalidad que existe ahora. La última vez que hubo alguna oportunidad de que eso pasara fue en 2007, cuando el equipo de Merseyside se fijó en el argentino Gabriel Heinze, quien, sin embargo, terminó en el Real Madrid. Para la afición de ambos clubes, el puro amague era una afrenta. ¡Y cómo no! Hay que recordar lo miserable que le hicieron la vida los fans del ManUnited a Carlos Tevez cuando optó por fichar por el Manchester City.

Estas rivalidades provocan pasión, identidad, sentido de pertenencia, amor; olvidarse de ellas para ganar más dinero o “revivir carreras” es un atentado contra todo lo que creen los aficionados. Todavía hubiera habido un escalón previo, como el caso más reciente de un jugador que estuvo en los dos equipos: Alejandro Zendejas, quien luego de Chivas pasó un par de años por Necaxa, recaló en Coapa, donde es una de las figuras del equipo.

El 0-0 entre Liverpool y Manchester United, conocido como el Northwest Derby, que se disputó el pasado domingo 17 de diciembre por la mañana, tuvo los mismos 2.21 millones de espectadores en Estados Unidos que alcanzó la Final de vuelta entre América y Tigres, el mismo día en horario estelar, de acuerdo a un estudio de Nielsen publicado por World Soccer Talk. Este partido demuestra cómo la Liga MX ha sido desplazada por la Premier League como el campeonato de futbol más visto en el Vecino del Norte. Las cosas no van a mejorar porque el producto inglés es infinitamente superior en calidad futbolística al mexicano; ¿qué tiene nuestro torneo para competir? Pasión, identidad, sentido de pertenencia, amor… pero parece que no nos importa, al menos no le importó a Calderón ni al América.

¿Y la culpa del Guadalajara? Hay mucha culpa, claro, porque maltrató a un jugador que merecía un final diferente, pese a que le faltó consistencia y disciplina. Pero lo de Chivas es crónico… cuentan por ahí que, si un equipo tiene un mal partido, sientas al jugador; un mal torneo, cambias al técnico; muchos malos torneos, traes a una nueva directiva; pero si son muchas malas directivas… mejor complete usted la frase.