Liga MX, me dueles

“El desconocimiento o ignorancia de la ley no sirve de excusa para su cumplimiento”. Este es un principio del derecho universal que, además de las leyes de una nación o estado, debe aplicarse al reglamento de cualquier institución o competencia que se presuma seria.

Mazatlán derrotó con contundencia a un Guadalajara que tiene más de un mes dando pena ajena. El desempeño de un club que se ve a sí mismo como el más grande de México, fue para llorar, pero ninguna goleada en contra justifica el vergonzoso papel que jugó la Liga MX al juzgar una clara alineación indebida de los mazatlecos que debió -o debería- significar que las Chivas ganen el partido en la mesa.

Los Cañoneros, que dieron uno de sus mejores partidos del campeonato, enviaron a la banca del Estadio Akron a Joaquín Esquivel, quien había acumulado cinco amarillas en el torneo y, por ende, estaba suspendido por acumulación de tarjetas. La peculiaridad del caso es que Esquivel inició el actual Apertura 2023 en Necaxa y, después del parón de casi un mes por la Leagues Cup, fue fichado por el club sinaloense. Con los Rayos, vio 2 amonestaciones y, con su nuevo equipo, recibió otras 3. La Liga MX nunca sumó las estadísticas de Esquivel en su sistema (en su web, las encuentras separadas por equipo) y, por ende, no reparó en que ya había recibido 5 cartulinas. ¿De verdad Esquivel mismo no sabía de esta situación?, pero bueno…

Desde la ignorancia o jugándole al vivo, el Mazatlán mandó a Esquivel al banquillo porque no recibió notificación de la Liga MX. Después de la dolorosísima derrota, el Guadalajara pensó en rescatar los 3 puntos -la verdad, a costa de su dignidad- y mandó una protesta. La situación pasó del ridículo al surrealismo: la FMF contestó que no iba a conceder la alineación indebida porque el error lo habían cometido ellos y se basó en un artículo de esos que se crean para justificar un posible error en el futuro (78). Que sí iba a suspender al mediocampista, pero que habían tenido un fallo tecnológico y, pues, no sería para este juego. Ni modo…

¿Ni modo? Para empezar, no tuvo que ser Chivas quien metiera la controversia, sino que la Liga debió actuar de oficio. Eso es seriedad. Después, no se puede justificar el no hacer nada por un error en el sistema -en México, sabemos de eso-, por lo que la respuesta es inaceptable.

La Liga MX recién permitió que un jugador, como marcan las reglas internacionales, pueda jugar en dos equipos en el mismo torneo siempre y cuando sea traspasado antes del cierre de fichajes. En enero del año pasado, Alejandro Zendejas se convirtió en el primer futbolista que vivió esta situación, cuando disputó el inicio del campeonato con Necaxa y luego pasó al América. Es decir, el error no pasó de milagro ese Clausura 2022 ni los dos torneos siguientes, pero es francamente increíble que no vieran en todo este tiempo que había que enmendar el sistema para que no sucediera una situación así. Que era importante sumar las estadísticas de un jugador que había disputado minutos en dos clubes.

Lo peor es que este hecho se suma a otros ridículos. En este mismo Apertura 2023, el Puebla perdió en la mesa ante Tijuana (juego que habían ganado) por llevar al banquillo al auxiliar Luis Miguel Noriega, cuando no estaba registrado. Eso mismo le pasó al América por incluir entre los suplentes a Federico Viñas ante el Atlas, en febrero de 2022, cuando el delantero tampoco estaba registrado y no podía jugar. Las Águilas ganaron en la cancha y perdieron en las oficinas.

En esas dos ocasiones, la Liga MX no aceptó los errores de Puebla y América (claramente ese es un error, pues ni Noriega ni Viñas jugaron o fueron un factor tangible para la victoria de sus equipos) para dejarles un triunfo ganado con justicia en la cancha, pero ahora se brinca sus reglas y no castiga con la misma vara al Mazatlán, basado en el artículo para lavarse las manos en caso de un error así. Ya veremos si el TAS les acepta esa “justificación”.

Más allá de que el grueso de los seguidores del Guadalajara estará de acuerdo en que la directiva, en estos momentos, debería mejor callar, sí concordará en una parte del comunicado que expresó el cuadro rojiblanco tras la resolución de la Disciplinaria: “(Si todos) buscamos un cambio de fondo para erradicar todos los vicios existentes en cualquier nivel, parte de la base para propiciarlo es defender y hacer cumplir las normas y reglamentos que la misma FMF estipula para regirnos”.

Pero también hay reglas francamente ridículas que habría que derogar, como aquella que impidió que este mismo torneo, el Puebla pudiera registrar a Gerardo Espinoza como entrenador porque venía de dirigir a la Selección Sub 23 o la multa al Monterrey porque Jesús “Tecatito” Corona utilizó el dorsal “16″ que ya había usado Celso Ortiz, un jugador que fue trasferido al Pachuca… ¿será que su sistema iba a sumar lo que había hecho el paraguayo con lo que hiciera Corona porque el sistema no puede distinguir nombres de números?

Tras el papelón de la Liga MX en la Leagues Cup ante la MLS (por los factores externos que gusten y manden), situaciones como esta deprecian un producto del que vivimos muchos. Necesitamos que se pongan las pilas porque, si no, vamos a perder todos.