Con Maduro Venezuela se empobreció

Hasta finales de agosto del 2025, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de izquierda, considerado el más corrupto e ineficiente de América, durante 12 años en el poder convirtió a Venezuela del país más rico de Latinoamérica en uno de los más pobres.

Fue nombrado como presidente por el dictador Hugo Chávez, que estuvo en el poder por 14 años, de 1999 al 2013, año en que murió y heredó la presidencia a su guardaespaldas Nicolás Maduro.

Maduro estuvo 12 años en el poder, en los cuales:

Convirtió a Venezuela de uno de los países más ricos de América, con las mayores reservas petroleras del mundo, en uno de los más pobres.

En 2013 el PIB por habitante de Venezuela era de 8,656 dólares, en 2024 de 3,423, 2.5 menor, es decir, menos de la mitad, que cuando llegó al poder. El gobierno de EUA calcula en 1,250 millones de dólares el valor de sus propiedades y de sus depósitos en cuentas bancarias en varios países.

En 2024 el gobierno de EUA le expropió a Maduro 700 millones de dólares de sus cuentas en bancos en islas del caribe, presuntamente en ellas le depositaban los narcos.

Maduro no tiene ninguna justificación legal del origen de una fortuna de 1,250 millones de dólares, mayor a la que tienen el 99% de los más ricos en México.

Esa fortuna de procedencia inexplicable o ilícita, la tipifica el Código Penal Federal de México como un delito penal, imponiendo al propietario de ese dinero penas de prisión y multa al banco que aceptó esos depósitos. En México los bancos tienen la obligación de comprobar la procedencia de depósitos de grandes cantidades por un cliente.

De la Venezuela de Maduro sale el mayor número de emigrantes de Sudamérica, en su mayoría pobres, de clase media y desempleados

Es un grave error de la presidenta Claudia Sheinbaum considerar dar asilo a Nicolás Maduro, con la acusación de corrupción y desvío del dinero para comprar propiedades y depositar dólares en diversas partes del mundo.