Más desequilibrios económicos en México

Del 2019 hasta mediados del 2025, con los gobiernos de MORENA, la situación económica de la mayoría de los habitantes de México empeoró en relación con la existente en los gobiernos anteriores:

1.- Aumentó el número de pobres.

2,- Se incrementó la emigración de mexicanos a EUA.

3.- El dinero que envían mexicanos de EUA, remesas, reparte más dinero entre los pobres que la Secretaría del Bienestar.

4.- Las reformas récord a la Constitución y a las leyes por MORENA incrementaron la inseguridad jurídica.

5.- El aumentó récord de la deuda externa e interna incrementó el “riesgo país” de México, o imposibilidad de no cumplir con sus deudas.

6.- Se incrementaron los homicidios y la inseguridad.

7.-Aumentó el gasto público sin destino conocido, arriba de 32 mil millones de pesos, son indicios de una mayor corrupción en el sector gubernamental.

8.- La baja relativa de la inversión privada por la inseguridad, redujo niveles de inversión privada.

9. 56.6% de mexicanos son pobres, en EUA 11.1% y en Canadá 10%.

10.- El sistema neo- socialista o capitalismo de Estado, con MORENA, es la principal causa de un mayor número de pobres y del bajo nivel de vida de la clase media.