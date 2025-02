Capitalismo, socialismo y nivel de vida

La respuesta correcta implica identificar en qué sistema económico se eleva el nivel de vida de la mayoría y en cuáles se reducen, basados en hechos no en dichos ni en simpatías o posiciones dogmáticas de izquierda.

No hay una economía de izquierda y derecha. Los principios económicos son los mismos en todo el mundo. Lo que varía son las políticas económicas de cada gobernante. Y si esas políticas económicas no respetan los principios económicos, como producir más con menos, libertad de los ciudadanos de trabajar donde decidan y producir lo que quieran, o lo que les marque la ley de la oferta y la demanda, no hay progreso.

En las dictaduras los gobernantes deciden, como cuando preponderaba la esclavitud, dónde debe trabajar y qué debe producir cada gobernado.

Al analizar en diversos países su producción y progreso económico, vemos con datos y ejemplos, que donde prepondera la economía de mercado o sistema capitalista, aumenta más el Producto por habitante que donde se aplica el socialismo o capitalismo de Estado.

Puerto Rico, según datos del Banco Mundial, con un sistema capitalista, tiene un PIB por habitante, 3.8 veces mayor al de Cuba, con un sistema socialista.

En el Salvador, donde predomina el capitalismo, el PIB por habitante en 2023 fue de 4,442 dólares casi el doble que Nicaragua, que fue de 2,256 dólares, según datos del Banco Mundial.

En 2022, Arabia Saudita, que tiene el 2º lugar en reservas petroleras en el mundo, y casi todo su territorio es un desierto, tuvo un PIB por habitante 10 veces mayor al de Venezuela, que es el país con más reservas petroleras del mundo, y la mayor parte de su territorio son bosques y tierras aptas para la agricultura., pero funciona con un gobierno socialista.

Japón, que funciona con un sistema capitalista y cuenta con más habitantes por km2 que China, tiene un PIB por habitante 2.6 veces, más del doble, que China, que durante muchos años tuvo un sistema comunista, que fracasó totalmente y lo está abandonando desde la muerte de Mao Tse Tung.

Estados Unidos, símbolo del capitalismo, alcanzó en 2023 un PIB por habitante de 82, 769 dólares, mientras Rusia, símbolo del socialismo, tuvo un PIB por Habitante de 13,817 dólares, 5.9 veces menor al de EUA.

México tuvo un PIB por habitante en 2023 de 13,790 dólares, 6 veces menor al de su vecino del norte, EUA, cuyo PIB por habitante fue de 82,769 dólares.

Esas cifras, más allá de ideologías de izquierda, derecha, odios, simpatías y fanatismos, nos muestran objetivamente que los sistemas socialistas, estatistas, que funcionan en la mayoría de países en Latinoamérica, aumentan el número de pobres que emigran ilegal y legamente de todos los países latinoamericanos a los EUA, país al que acusan de todos nuestros males los “intelectuales” y gobernantes de izquierda, que ahorran en dólares, envían a sus hijos pequeños a pasear a Disneylandia, y a los mayores a estudiar a EUA.