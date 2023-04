Antieconomía destruye México

La economía implica que los recursos son limitados, y debemos buscar los caminos para no gastar más de lo que tenemos. Evitar caer en déficits y endeudamientos sin capacidad para cubrirlos.

Millones de personas pasan de la riqueza a la pobreza porque sus gobernantes olvidan los principios fundamentales de la economía, entre los que están no gastar más de lo que se tiene, no pedir prestado sin contar con una forma sana de pagar la deuda. Priorizar los gastos más necesarios y no los que les permitan hacer mejores negocios personales a los gobernantes.

Violar los principios fundamentales de la economía se paga con la disminución del nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos, del pueblo, no de los gobernantes.

Políticas económicas de los gobernantes que llevan a gastos por arriba de los ingresos del gobierno, y a endeudamientos sin tener recursos sanos para cubrir las deudas, les dan oportunidades a gobernantes de hacer negocios personales que los enriquecen, pero empobrecen al pueblo, en cuyo nombre dicen hacerlos. ¿En qué benefician Pemex y la CFE al pueblo mexicano? Pierden dinero, y como demuestro en el libro “Leyes antieconómicas destruyen México”, venden más cara gasolina y electricidad que empresas privadas en EUA, que ganan dinero.

A muchos funcionarios no les importa que el gobierno del que forman parte se endeude, pague más por obras que cuestan menos, pues no reduce sus patrimonios personales sino que, a pesar de sus acciones antieconómicas, generalmente salen con más recursos personales de los que tenían cuando llegaron a sus puestos, como sucede con varios de los directivos de los monopolios estatales de la electricidad (CFE) y del petróleo (PEMEX), donde derroches, compras a sobreprecios, exceso de personal, corrupción y pérdidas están a la orden del día.

Varias de las políticas e inversiones que ponen en práctica los gobernantes en países que no salen del subdesarrollo, son la principal causa de la reducción de los niveles de su población, no el COVID ni una recesión mundial.

En el libro “Leyes antieconómicas destruyen México”, disponible en amazon.com, demuestro, entre retrocesos, que en 4 años de la 4T (2018-2022) se redujo el PIB por habitante promedio de los mexicanos en -4.5%. En su vecino del norte, EUA, afectados con los mismos males mundiales que México, aumentó en 15.6%. Las leyes antieconómicas puestas en práctica por los gobernantes de la 4T destruyen la economía mexicana.