Economía, hacia una crisis sin control

El crecimiento de la economía de Estados Unidos en 2023 fluctuará, según Goldman Sachs y Bloomberg, de un 0.2 a un 0.3%, casi no habrá crecimiento, una recesión.

La mayoría de las exportaciones de México, alrededor del 80%, tiene como destino los EUA, por ello, lo que suceda con la economía de EUA tiene una repercusión importante en la economía mexicana, pero quien fundamentalmente define lo que pasará en México son las políticas del presidente López Obrador.

El Banco Mundial estima que el crecimiento mundial en 2023 será de 1.7%, en EUA del 0.5%, en México del 0.9% y en China de 4.3%.

Esos datos nos dejan claro que los bajos crecimientos predominan a nivel mundial, pero México puede crecer más si el gobierno de López Obrador rectifica el camino y crea las condiciones para que aumente la inversión y las compras de EUA a México, y le compren menos a los chinos, quienes absorben el 19% de las importaciones de los Estados Unidos, a pesar de que se encuentran a 11,400 kilómetros de distancia. México, a unos metros de EUA, y con una frontera de 3,169 kilómetros, representa el 14% de las exportaciones de los Estados Unidos.

Una de las causas de la menor inversión de EUA en México son los altos impuestos a los inversionistas, alrededor del 55% por cada peso de ganancia, mientras en China son del 15% en las Zonas Económicas Especiales, zonas que el actual gobierno mexicano las tiró a la basura, no consideró su importancia.

Si el gobierno de la 4T quiere evitar una situación económica peor a la actual en 2023, tiene que garantizar que no seguirá reformando leyes y la Constitución cuando se le dé la gana, pues esos cambios generan un entorno de inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión. La que llega actualmente es mayoritariamente especulativa, para ganar con las altas tasas de interés, no crean empleos ni aumentan las exportaciones.

Si el gobierno de AMLO no reduce impuestos a inversionistas a niveles parecidos a los de EUA y China, y no abandona el camino hacia la consolidación de un capitalismo monopólico de Estado, ni brinda estabilidad jurídica, la economía de México caerá en 2023 o en 2024, en una crisis no vista en varias décadas.