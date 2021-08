Burocratización criminal de vacunación

Una señora de la tercera edad llegó a vacunarse, llevaba todos los papeles que piden, tan diversos como los que solicita un notario para formalizar una compraventa o en el registro civil para casar a una pareja.

Los burócratas de la Secretaría del “Bienestar” revisan que quienes hacen colas, que algunas veces duran horas, tengan todos los papeles en orden. Los sacan de la cola y les niegan la vacuna si les falta alguno o no tienen la edad de quienes ese día planificó el Estado que les aplicarían la vacuna.

A la señora le dijeron que la dirección de su INE no correspondía al domicilio de su comprobante de domicilio. La señora les explicó que su INE lo sacó hacia 2 años, cuando vivía en otra ciudad; pero los “guardianes” de ese burocrático proceso, reflejaron la poca importancia real del actual gobierno a las necesidades del “pueblo”, principalmente de la clase humilde, que no tienen recursos para vacunarse en Estados Unidos, ni para viajar a otra ciudad donde sacaron su INE, y en la cual ya no tienen comprobante de domicilio. Si va esa señora donde sacó su INE, tampoco puede vacunarse, pues ya no tiene comprobante de domicilio en esa ciudad. Ese razonamiento elemental se lo planteó la humilde señora al burócrata que le negó la vacuna, pero no le dio su cerebro para entenderlo o no le importa el pueblo, al que dice defender el presidente López Obrador, y a cuyos cercanos colaboradores, secretarios y subsecretarios de las Secretarías del Bienestar y de Salubridad, parece que no les importa la lentitud y burocratización de la aplicación de vacunas, que ha generado un alto grado de mortalidad en relación con la población.

Japón, con casi la misma población, 126.5 millones, que México, 127.8 millones, y una densidad de población 5 veces mayor a la de México, hasta al 14 de agosto del 2021 tuvo 15,396 muertos por COVID, México 248,380, 16 veces más. En Japón empresas privadas ayudan vacunando a sus trabajadores.

Un grave error del gobierno de México fue prescindir del apoyo de la iniciativa privada para vacunar por razones políticas, para que al “pueblo” les quedara claro, antes de las recientes elecciones, que gracias al gobierno de MORENA recibían una vacuna. Esa estrategia quizá les dio votos, pero también causó, y sigue causando, miles de muertes, y serían más si dos millones de mexicanos no se hubieran ido a vacunar a los EUA, donde no la limitan por domicilio, edad o nacionalidad, y las aplican, además del gobierno, en negocios privados: Wallmart, Sam’s Club, y en 10,000 farmacias privadas de CVS Y 9,000 de Walgreens.