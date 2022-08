Presenta Yucatán red de agentes culturales

No es habitual que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, presida un evento en materia cultural. Casi siempre lo vemos en asuntos económicos, turísticos o de infraestructura. En esta ocasión, sin embargo, puso a todo su equipo de protocolo para la presentación de la plataforma digital Red de Agentes Culturales de Yucatán. Se agradece el gesto, ya que el sector artístico ha estado al final de su lista de prioridades en todo lo que va de su administración.

Esta plataforma se trata de un directorio de artistas residiendo en Yucatán u originarios de esta tierra viviendo en otras partes del mundo. Está dividido en cinco categorías: artes escénicas, música, letras, cinematografía y artes visuales. Tiene algunas similitudes a una red social, en el sentido de que cada creador o agente cultural llena sus propios datos para su publicación, y el perfil debe ser aprobado por la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta), institución liderada por la profesora Loreto Villanueva Trujillo.

Durante la presentación se hizo hincapié en la necesidad de contar con tres años de trayectoria para poder ser incluido en el directorio, criterio positivo para generar confianza en la trayectoria de los agentes culturales del listado, pero genera algunas preguntas en cuanto a los requisitos que se tomarán en cuenta para comprobar la antigüedad.

La red sería para “poner a Yucatán y a todos sus artistas en la mira del mundo; servirá para la difusión y visualización de los artistas de Yucatán, eso que ustedes han querido siempre”, concluyó la secretaria Villanueva Trujillo.

Ana Ceballos Novelo, directora de desarrollo artístico y gestión cultural de la Sedeculta, quien estuvo a cargo del proyecto desde sus inicios, me compartió en entrevista que “lo que motiva la creación de este proyecto es la convicción de que el arte es un elemento indispensable para el bienestar, sobre todo en su visión económica. Queremos contribuir a que la economía de Yucatán se dinamice también a través de la cultura. En la Secretaría hemos trabajado mucho por abrir nuevos canales que den pie a una nueva política cultural donde la economía tenga cabida y que, a la larga, esa visión permita la activación de la cadena productiva de valor en la cultura”.

¿Directorio o bolsa de trabajo?

En su intervención, el gobernador mencionó en numerosas ocasiones la palabra contratar, como si ese fuera el objetivo primordial de la red. Si bien uno de los usos de la plataforma puede servir como herramienta para la contratación de artistas, me parece que sus alcances son mayores.

En ese sentido, Ana Ceballos mencionó que “la plataforma no promete la generación de contrataciones, ya que no funciona como una agencia de representaciones artísticas. Es un directorio que por sí mismo no genera contrataciones, pero sí es una herramienta muy útil para fomentarlas. El trabajo de vinculación y de mover tu perfil para que te contraten depende de cada uno de los agentes culturales. La red contribuye, adicionalmente, a fortalecer la creación, producción, distribución, monetización y consumo de los productos y servicios que los agentes culturales ofrecen en sus perfiles y permite la conexión, el encuentro, la colaboración y las posibilidades de negocio. Al activar la cadena productiva de valor, generas dinamismo económico, traducido en ventas, generación de empleos y, también, contrataciones”.

Profesionalización y otros objetivos

La plataforma es un espacio virtual que además de ser un directorio, busca que los agentes culturales puedan continuar su profesionalización, ya que tiene un área en donde se incluyen talleres y cursos, así como convocatorias locales, nacionales e internacionales. También se podrán encontrar concursos, becas y oportunidades de colaboración, todo esto curado por la misma secretaría.

Para Ceballos Novelo, “la plataforma muestra un perfil lindo del agente cultural, organizado, con posibilidad de generar un currículum y encontrar opciones de financiamiento para sus proyectos y capacitación. Sí se muestran las disciplinas artísticas como bienes culturales, pero también se busca la inclusión de los servicios que las conforman. La plataforma también nos permitirá como gobierno mapear a los sectores e identificar su potencial”.

Conclusiones