Unos festejan y otros lloran

“¡Por fin se largó, estamos felices!”

“Jesús de la Fuente, siendo usurpador, acosador, misógino y hasta con denuncias de violación, por fin se largó. Ojalá algún día pague por sus delitos.

“Los vicepresidentes, los directores generales y demás empleados de años están superfelices y sus secuaces están escondidos como ratas.

“Al grado de que directores generales, coordinadores y directores que él trajo, sin experiencia, quieren cambiarse a subdirectores para tener perfil bajo

-jajaja.

“A todos les llega su hora y Jesús de la Fuente pasará a la historia como el peor presidente de la CNBV, quien la destrozó en tres años”, dicen mis fuentes de la CNBV.

Sí, en exclusiva aquí en este espacio no sólo documenté con el acuerdo del 16 de febrero de 2024, dentro del expediente RRA 3730/23 del Inai, que Jesús no contaba con la legitimidad para ser presidente de la comisión. Léase que el titular de la comisión usurpó funciones, con el aval de Ramírez de la O, exsecretario de Hacienda.

Café con piquete

Además de las denuncias de acoso laboral, sexual y violación que hay en su contra –agárrese– engañó a la secretaria de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ¡así como lo están leyendo! Pues es socio de una empresa de vinos junto con su hija y justo era lo que regalaba en Navidad.

Aquí las pruebas.

(Especial)

(Especial)

“Los fines de año, el maldito cobarde regalaba y vendía vinos en la oficina; sus lamesuelas le tenían que comprar y nunca declaró esa empresa en su declaración patrimonial. Hasta declaró bajo protesta que no tenía ninguna participación en alguna empresa”, señalan mis fuentes de la CNBV.

El relevo está para llorar

El recién llegado sr. Ángel Cabrera, como el presidente de la CNBV, parece que tampoco cuenta con las cartas credenciales. Aunque de acuerdo con una semblanza de la ABM, se confirmaba el nombramiento y se especificaba que era egresado del flamante Centro Cultural Universitario Nueva Vizcaya, el cual muchos pensamos que se encontraba en España o algo así, pero al buscarlo, lo que encontré fue la foto de una casa del terror ubicada en San Pedro de los Pinos. ¡Quihúboles! Pero esto no es lo peor, sino que tampoco he podido confirmar que sea un flamante abogado.

(Especial)

Palomitas

El tema es que este señor, sin estar en el radar de nadie dentro del sector financiero, hoy ocupa el puesto de presidente de la CNBV, y aunque ni a licenciado llega, sí llega con un fin muy específico y apoyado por alguien también muy específico.

De hecho, el anuncio se dio extrañamente el viernes 22, ya muy tarde y en un comunicado bastante mal hecho, en el cual nadie se atribuye su nombramiento. O sea, no dice que el secretario Edgar Amador o la subse Maricarmen Bonilla lo nombran, sólo dice que la SHCP hoy comienza su nueva encomienda.

La mano que mueve el lodo

Su trayectoria es enaltecida, sin mencionar en lo absoluto los cargos de nivel medio y bajo que ha ocupado toda su vida, hasta su llegada a la UBVA (Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP).

Él recibió a Alfredo Navarrete, primogénito y junior hijo de Ifigenia Martínez. Navarrete, aprovechando las influencias de su querida madre, le solicitó que le pidiera a Rogelio Ramírez de la O, en este momento secretario, ser nombrado titular de la UBVA.

“Como todos ya sabemos, también fue la misma Ifigenia (QEPD), quien, aconsejada por su hijo Alfredo, recomendó a De la Fuente con AMLO”, aseguran fuentes de la CNBV.

Ojo, en la terna para sustituir a De la Fuente estaban Lucía Buenrostro (Vp de Procesos Regulatorios), Francisco Vega (Vp de Supervisión Bancaria A) e inclusive a Édgar Bonilla, ex Vp Jurídico de la CNBV en los tiempos de González Aguadé.

Jamás se escuchó al sr. Cabrera, el cual llegó después de una intensa campaña por parte de Alfredo Navarrete con el único fin de seguir manipulando la CNBV y, obviamente, encubrir la mala gestión de De la Fuente.

Inhale y exhale

Pues en la lista de pendientes delictivos o para abrirle carpetas de investigación a De la Fuente, súmele la corrupción generada por la compra de un conmutador de más de 100 mdp, hasta la implementación de un sistema de IA con Microsoft, que ha sido un fraude total y que jamás sirvió. Que dos bancos fueron intervenidos, Intercam y CI Banco, y Accendo, liquidado. Se habló del fraude de Bursamétrica y Vector, que son casa de bolsa. La sofipo Came quebró y dejó sin sus ahorros a miles de personas, teniendo que ser usado el dinero del fondo de protección. Y hay otro caso que lo tienen en lo oscurito.

“Qué decimos de Mega, lo mismo. Se habló de extorsiones a los centros cambiarios, y qué decimos de las cajas de ahorro, Caja Don Bosco en Chiapas está a punto de ser intervenida porque no hay supervisión, no hay control, pero sí hay mucha, pero mucha corrupción”.

Corrupción también es aceptar un puesto para el cual no estás preparado. ¿Qué pasará en las reuniones con la FinCEN? ¡Serán de pena ajena!”.

“Raquel Buenrostro, tú tienes los perfiles de funcionarios de esa talla, ¿vas a permitir otra vez que en la CNBV haya un individuo sin principios y, lo más importante, sin conocimientos?… y ojo, ya te dijimos que Navarrete es la mano que mueve el lodo”, advierten mis fuentes en la CNBV.

#CorruptoProtegido. Van cinco años y 11 días sin que Lozoya y su familia enfrenten las consecuencias de sus delitos.