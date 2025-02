Policía de la CDMX comete asesinato y sigue en activo

El 17 de noviembre de 2024, Adrián Lorenzo Quiroz, un policía vestido con su uniforme, en una moto de calle sin seguro, atropella a Verenice y trata de darse a la fuga, pero los testigos del “accidente” se lo impiden. Debido a las lesiones graves por el golpe, Verenice falleció el 26 de diciembre de 2024. Hasta hoy no ha habido justicia para Verenice, a pesar de que Sheinbaum, en el segundo piso de la ‘4T’, y Clara Brugada, también, repite hasta el cansancio que son tiempos de mujeres. Este asesino no sólo sigue en la calle apoyado y amparado por la entonces fiscalía de la CDMX, sino que -inhale y exhale- sigue laborando como policía, como sin nada, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Pablo Vázquez ¡Así como lo están leyendo!

Café con doble piquete

Déjenme contarles la historia completa.

El “accidente” sucedió, de acuerdo con los videos y los testigos, entre Marina Nacional y Carrillo Puerto, cerca de las 18:00 horas, cuando el policía, que venía a exceso de velocidad, decidió pasarse un alto, al ver a Verenice, aunque les cueste creerlo, no hizo nada por esquivarla. Pero esto no fue lo peor, lo peor es que, de acuerdo con un peritaje, integrado en la carpeta, el policía vio a su víctima con el tiempo y espacio necesarios para evitar impactarla ¡Quihúboles!

De hecho, él mismo declaró el 19 de noviembre haberla visto y confesó haberla atropellado. Secretario Pablo Vázquez, ¿estás enterado de esto y aún así lo mantienes trabajando?

Repito, debido a las múltiples lesiones graves que tuvo Verenice, falleció el 26 de diciembre de 2024. Léase, la muerte de Verenice pudo haberse evitado.

Como también ya habían leído, al momento de atropellarla, el policía, de nombre Adrián Lorenzo Quiroz, trató de darse a la fuga, pero los testigos lograron alcanzarlo, someterlo y golpearlo, gritando, entre otras cosas, -lo que a continuación leerá es fuerte y crudo- que iba en estado de ebriedad, que se pasó el alto y que atropelló a su víctima, a pesar de tener toda la avenida para él solo, pues la hoy occisa tenía todavía un pie en la banqueta.

Derivado de la forma tan temeraria con la que impactó a Verenice del Carmen, ella sufrió varias lesiones muy graves que ponían en peligro su vida, ya que sufrió golpes en el cráneo, cara, tórax, incluso un pulmón le explotó; la pierna derecha resultó con fractura expuesta y rota en varias partes, un esguince en su pie y un hematoma en el vientre, obviamente aparte de múltiples raspones y la gran pérdida de sangre que estas lesiones le ocasionaron.

Sin palabras

Al ser detenido, el hoy homicida, y presentado obviamente por compañeros de su gremio, hubo una serie de omisiones para defenderlo.

1.- Como la falta de una prueba toxicológica, argumentando las autoridades responsables que él no la había autorizado y que no se consideraba necesaria.

2.- Le iniciaron un proceso por lesiones derivadas de un accidente de tránsito y no como tentativa de homicidio o feminicidio en grado de tentativa.

En la primera audiencia para vincular a proceso al hoy imputado, extrañamente el hermano de Verenice, quesque trató de ser notificado, pues le mandaron un whatsapp dos horas antes. Irreal. Obvio, su hermano jamás vio el whats por estar en el hospital, mientras su hermana se debatía entre la vida y la muerte.

Ahora bien, en estricto sentido no existió notificación, a pesar de que las autoridades conocían el domicilio para notificar y también el hospital Rubén Leñero, en el que se encontraba internada Verenice.

Fue una jueza mujer

Sin darle importancia a lo anterior, en la audiencia le pusieron a ella un abogado de oficio, quien protestó el cargo, pero en ningún momento la defendió. Por lo que el policía logró ser vinculado a proceso, pero en libertad con la única medida cautelar de firmar cada mes, gracias a la jueza, Hortensia Fátima Legarreta. La otra jueza fue quien llevó a cabo la segunda audiencia para otorgar cuatro meses para la investigación.

Ah, y no está por demás también dejar documentado que, de acuerdo con la propia declaración del policía, ¡a la hora del accidente estaba en funciones! Entonces, ¿cómo iba ebrio y en moto particular y sin seguro? Que la autoridad judicial, la jueza Hortensia Fátima Legarreta, siendo mujer, también pasó por alto que trató de darse a la fuga y que no hizo nada por evitar atropellarla.

Verenice, antes de morir, sufrió de una manera inimaginable.

Una vez que salió del coma, la sometieron a varias pruebas para las cuales, a pesar de su gravedad, tuvo que ser trasladada a otros hospitales porque no somos Dinamarca y el hospital Leñero no contaba con lo necesario para atenderla.

Según el acta de defunción, falleció a causa de los múltiples traumatismos producto de haber sido atropellada por su agresor, el aún policía en activo, Adrián Lorenzo Quiroz. Los esfuerzos médicos, el gasto económico, físico y moral de sus familiares, el dolor y, sobre todo, las ganas de vivir de Verenice no fueron suficientes para ganar la batalla contra la muerte.

Otra vez, otra jueza mujer

Sí, la jueza Flor de María Muñoz-Cano, en la segunda audiencia, le otorgó al policía confeso cuatro meses más para la investigación. Irreal.

“Verenice perdió la batalla más importante por salvar la vida, pero hoy a su familia nos queda continuar con una nueva batalla en honor a ella y a todas las mujeres”.

“Luchar porque su muerte no quede impune; que no sea una estadística más en el país”.

“Un país en el que todos los días existen al menos 10 feminicidios; un país que merece tener buenos elementos de seguridad; un país que hoy es gobernado por una mujer; “un país que poco a poco está aprendiendo a juzgar con perspectiva de género”.

“Es por ello, por lo que hoy solicitamos a nuestras autoridades que se haga justicia. Que en todos los casos similares se juzgue con perspectiva de género; que el acceso a la justicia no sea selectivo y que no se permita que una persona que dolosamente asesine a otra siga en la calle trabajando como policía, como si nada”. Familia de Verenice.

¿Jueza Flor de María Muñoz-Cano, jueza Hortensia Fátima Legarreta, cómo pueden dormir tranquilas?

Secretario Pablo Vázquez, ¿sabías de esto o ni idea? Pues tienes a un asesino confeso vestido de policía y cobrando como policía en las calles.