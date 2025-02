Agresor sexual de mujeres en el Consejo de Administración de la CFE

Fuerte a pico de botella

Esta reunión del Consejo de Administración de la CFE se llevó acabo el miércoles pasado, el 12 de febrero de 2025, y la nota que les traigo los dejará, como dice mi sabia amiga de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mariana Rodríguez: “¡Helado paleta!”

De entrada porque una vez más se confirma que con Claudia Sheinbaum no llegamos todas las mujeres y que sus tiempos de mujeres son de dientes para afuera.

Pues el personaje que está señalado con una flecha es ni más ni menos que Mario Ernesto González Núñez, secretario del interior del Suterm, y representante de este en el Consejo Administración de la CFE.

Redoble de tambores y reflectores al cielo

Pues está señalado por la autoridad jurisdiccional penal del Reclusorio Oriente, al igual que Víctor Fuentes, secretario general del sindicato de la CFE, como: agresor de mujeres ¡Quihúboles!

Curiosamente, este liderzuelo “obrero” es dueño de un complejo turístico de más de 300 hectáreas que se llama Ojo del Cielo, en la selva de San Blas, Nayarit.

¿De dónde, apá? Si su sueldo neto estimado es de 48 mil 127.50 pesos, según el portal de la Función Pública.

Otro trago

Desde 2020, en este mismo espacio, he venido documentando que la CFE solapaba a agresores sexuales y violadores, y que amedrentaba a las denunciantes.

Uno de los casos más brutales fue el de Wendy Herrera, quien vivió acoso sexual, laboral y hasta amenazas de muerte.

No sólo por no dejarse manosear, sino también por no prestar su cuenta bancaria para que los corruptos del sindicato recibieran un cochupo. Tras hacer su vida miserable, la corrieron, exhibieron y difamaron y ella, guerrera como es, los denunció.

Sí denunció a Mario González, hoy sentado en el Consejo de Administración, así como a Víctor Fuentes y a Víctor Manuel García Trujeque, secretario de la Comisión Nacional de Justicia.

Además, les cuento que, Wendy y las otras mujeres acosadas presentaron quejas ante la CNDH, la Conapred, incluso buscaron directamente a Luisa Alcalde, en aquellos tiempos quesque secretaria de Trabajo, luego quesque secretaria de Gobernación, quien sólo era un títere de AMLO y fue premiada como secretaria de Morena, pero está de maternidad tras haber tenido un hijo con Zoé Robledo, les contestó:

“No puedo porque CFE es una empresa estratégica del Estado”.

Les digo, el feminismo en la ‘4T’ es de dientes pa’ fuera.

Las amenazas contra Wendy no sólo eran de los hombres, la titular de Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Eugenia Navarrete, en su momento, también hizo lo propio…

“Me dice: ‘desístete de la demanda’, tú sabes que son mafiosos’, literal, textual, así me lo dijo, le dije: ‘obviamente lo sé y no me voy a desistir’. ‘¿Hasta dónde pretendes llegar? No te bastó con lo que pasó con Omar ¿Qué quieres tú? Aparecer tirada muerta en la calle’”.

Y déjenme decirles que la junta, léase, María Eugenia, en el caso de Wendy, condenó al SUTERM a reinstalarla y pagarle, pero no a la CFE. Lo cual fue una burla, pues no puedes absolver al patrón y condenar sólo al sindicato.

Evidenciando la enorme corrupción que hay entre CFE-sindicato y la Junta de Conciliación.

“Su plan fue: ‘la reinstalamos en el sindicato, la corremos y no puede regresar a su plaza porque no se condenó a la CFE’, por eso me fui al amparo. No se atrevieron a absolver al SUTERM por la denuncia que hay en su contra”, afirma Wendy.

Sin palabras

Para contextualizar aún más, lo grave y deplorable de que tipejos, delincuentes como estos estén en el Consejo de Administración de la CFE, es que, -secretaria Citlalli, lea esto-

“A Cynthia, cuatro trabajadores la violaron en el centro de trabajo, en horas de trabajo, o sea, imagínate la gravedad. Fue en la planta de Samalayuca. Los violadores trabajadores de CFE la dieron por muerta. Entonces, Víctor, para defenderlos, los escondió. Luego los reinstaló y a ella la corrieron”.

¿Para cuándo la justicia para estas mujeres?

“Deberían decirle a las mujeres cuando vayan a firmar un contrato en CFE que a eso se van a exponer y que no deben denunciar ni el acoso sexual, violencia sexual o una violación, ni decir nada. Que ese será su día a día, su situación laboral”, así de crudo.

Esta contundente advertencia la lanzó otra de las denunciantes sobre el ambiente laboral que existía en la CFE, a cargo del exdinosaurio, impresentable y lord inmobiliario, Manuel Bartlett, donde…

Inhale y exhale

A pesar de presentar denuncias con pruebas y testigos, las consecuencias máximas que pagan los agresores son tan irrisorias como el cambio físico del lugar de trabajo u ocho días de suspensión sin goce de sueldo.

¿Si las acosadas o violadas fueran: su madre, su hermana, su hija, amiga o sobrina, actuarían igual? Obvio no.

Trágicamente, con Emilia Calleja la situación ha empeorado; una mujer sigue solapando a los violentadores y de sororidad, mejor ni hablamos.

Ya les contaba justo hace 8 días que pareciera que hoy el principal objetivo de la CFE es conseguirles chamba a los esposos de las altas directivas.

Morena siempre en los mejores eventos

Cuauhtémoc Blanco, a un día de reafiliarse a Morena, ya tiene su primera gran propuesta: una iniciativa para ‘defender a los hombres acusados de violencia sexual’. Porque claro, un exgobernador y exfutbolista famoso no puede defenderse con las mismas leyes que el resto. Vaya fichajes los de la ‘4T’.