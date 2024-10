¿Seguirá Pemex defendiendo a los ‘huachicoleros’?

En un país que premia al corrupto, abraza al delincuente y persigue a la víctima, la historia de hoy es una muestra de ello y de lo podrido que está Pemex.

Desde hace cinco años José David Reyes lucha contra la injusticia que se cometió en su contra, la cual le costó su trabajo y su principal fuente de ingresos y las prestaciones de salud para tratarse la diabetes y el cáncer que padece.

Pedro trabajó como asesor jurídico y después como encargado de la Jefatura de Vigilancia de la refinería de Tula, hasta que fue testigo de las desviaciones, huachicol y problemas dentro de Pemex.

Pues su infierno comenzó con un reporte sobre el robo de hidrocarburo en la refinería, el 19 de diciembre de 2018:

“Me hacen un reporte de que estaban ‘ordeñando’ un tanque de almacenamiento dentro de la refinería de producto ya terminado, ya para entregarlo para comercialización. Realizo las inspecciones, no detectamos nada, pero solicito que se hagan los recorridos; entonces detectamos un vehículo de las características que nos mencionaron, lo revisamos y efectivamente iba a salir de la refinería”, recordó.

Tras detener al responsable, se levantó un acta y se solicitaron investigaciones para el personal donde se encontraban los tanques de almacenamiento; sin embargo, recursos humanos decidió no actuar para proteger a trabajadores sindicalizados.

De hecho, este tema estuvo en la mañanera de AMLO, quien, en aquel momento, dijo:

“Se detuvo a un transportista que entraba y salía a una refinería, hay elementos. Lo demás no podemos darlo a conocer, porque están abiertas las investigaciones”.

Irónicamente por hacer su trabajo, a José David, Silverio López le rescinde su contrato bajo el argumento de -inhale y exhale- “pérdida de confianza”, porque supuestamente encubrió a los vigilantes al no presentar la difusión del procedimiento que tenía que hacerse con recursos humanos y que ellos mismos no permitieron ¡Quihúboles!

“Todo esto se debió al contubernio entre recursos humanos con el sindicato de Pemex y el temor que tenían por la información que estamos recabando, por el hecho de que habíamos frenado todas las desviaciones que realizaban para ingresar al centro de trabajo”.

O sea, el contubernio entre Jorge David Rincón González, gerente de Relaciones Laborales de Pemex, Alejandro López Cassagne, y por parte del Sindicato Sección 35 Alfredo Mier y Concha Rodríguez, secretario general de la Sección 35.

Demanda vs. Pemex

Además, los que antes eran compañeros lo señalaron, calumniaron e incluso lo acusaron de tener supuestos arreglos con huachicoleros. Con gran frustración, me dijo:

“Fue muy desagradable, que según yo tenía arreglados a los huachicoleros, que como me tenían miedo me pagaban las cuotas, y que como las subí ya no podían pagar y por eso los detuve”.

Por lo que demandó a Pemex, quien intentó ampararse bajo el argumento de aplicar el Reglamento de Trabajadores de Petróleos Mexicanos de Confianza.

Con decirles que la contadora Josefina Terrazas, gente de Oropeza, supo de su caso y quesque quiso ayudarlo, pero se olvidó de la nada y ya no le contestó nunca la llamada.

Su caso llegó hasta la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde no sólo le dieron la razón, sino que ordenaron su reinstalación. Pero Pemex impugnó y desde entonces van cinco años en los que nada pasa.

“Yo digo que Pemex es como Alicia en el País de las Maravillas, donde todo lo que en un mundo real no está permitido para Pemex es algo normal”.

Desde septiembre de 2023 estuvo esperando una audiencia con el agrónomo Octavio Romero, pero jamás se las dio, por lo que, ahora le pide a Víctor Rodríguez que lo reciba.

“He tocado muchas puertas, pero los tentáculos de la corrupción son muy poderosos. Si realmente quiere un cambio la presidenta Sheinbaum y el director de Pemex, que me den la oportunidad de explicarles la realidad, no las mentiras que dicen los directivos de Pemex para tapar toda la corrupción”.

José David continúa luchando contra el cáncer de tiroides y dando también la batalla contra Pemex, por intentar frenar el huachicol que tanto cacareó AMLO.

Decían que no eran iguales y salieron peores.

Y eso que aún no entramos a su justicia selectiva con jueces a modo en el PJF, los cuales jamás irán contra el gobierno al ser parte de él.

Ah, y repito, al Poder Judicial local en ningún estado o en la CDMX lo tocan. Así que si usted, ciudadano de a pie, cree que su existir con policías, ministerios públicos o fiscales será mejor, está en un error.

La reforma fue para vengarse del Poder Judicial federal y la SCJN, que le pusieron un alto a AMLO, no para tener una mejor justicia.

Felicidades por los 40 años, Coello Trejo y Asociados

El sábado pasado el Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, festejó los primeros 40 años de su despacho de abogados, en compañía de Jovita, su esposa, el amor de su vida, así como de su mano derecha en el despacho en el tema penal, su hijo Javier, y de su hija Érika, quien lleva la parte civil, y de Jovita, quien salió igual de guerrera que su padre. De sus nietos, sobrinos como Roberto Gil y amigos como Diego Fernández de Cevallos, Manlio Beltrones e Isaac Chetorivski.

De Javier Coello Trejo aprendí que la justicia tarda, pero siempre llega; que para acusar hay que probar.

“Mucho se dice de mí, pero durante los 52 años que he trabajado, siempre en procurar la justicia, nunca he mentido, he robado, traicionado; tan es así que combatí al narcotráfico y escribí mis memorias. En conclusión, estoy vivo”.

Mi padre, en el lecho de muerte me enseñó que “muerto antes que indigno” y es el único legado que le dejaré a mis hijos y a mis nietos.