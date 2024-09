Hernán N. daña a menor de edad

El 15 de septiembre @la_grenitas escribió en la red social X:

“A todos los que están felicitando a @HernanGomezB por su columna de hoy les aviso que lo está haciendo porque tiene un proceso judicial activo y tiene miedo de que con la reforma le vaya peor, el señor quiere “venderse caro” con Claudia. Si tiene lo que quiere, mañana volverá a seguir de arrastrado con la ‘4T’... no caigan”.

Greñalda no andaba perdida.

Tómese un té de tila para seguir leyendo

Pues recientemente surgió un tema al que hay que ponerle especial atención por sus implicaciones. Se trata de una acusación contra el C. Hernán Gómez Bruera por el probable delito de pornografía en agravio de una menor de edad, misma que habría derivado del contenido de su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la ‘4T’. Con el fin de resguardar la seguridad de la menor y guardar el debido proceso, me reservaré datos del expediente, así como el nombre de la afectada y el de su madre. En cambio, Hernán Gómez no tuvo el menor reparo en exponer la situación que padecieron. ¡Así como lo están leyendo!

Todo comenzó cuando este personaje celebraba, en el programa de Carmen Aristegui (junio 2023), una investigación en la que se involucraba a Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia. Según Hernán, este funcionario se había ganado la confianza de AMLO, a quien traicionó para supuestamente hacer negocios con ayuda de abogados externos.

En el noticiero y en las páginas 176, 177 y 178 de Traición en Palacio…, Gómez relató el caso de un divorcio entre el hijo de un empresario textilero y su exesposa. Lejos de apegarse a las leyes que protegen a las menores de edad, el pseudoperiodista cita a la niña que tuvo este matrimonio.

Por consiguiente, la madre de la afectada denunció las posibles repercusiones que pudo ocasionar el libro contra la menor de edad. Cabe señalar que, derivado de este caso, al padre de la pequeña se le comprobaron distintos delitos y firmó un convenio en el que renunciaba a la custodia. Pero esos resultados judiciales, los cuales conocía Gómez, no fueron impedimento para que Hernán expusiera a la afectada y a su madre. En el programa Aristegui Noticias afirmó que el caso terminó “subastándose” (sic) por una suma inmensa de dinero. “Quien dio más se quedó con la custodia de la niña” (sic). De acuerdo con varios especialistas en la materia, el texto causó un daño irreparable a la persona, aunque el autor alegue “libertad de expresión”.

¿Pueden siquiera imaginarse todo el dolor que ocasionó este libro y lo que vive y enfrenta esta familia? Yo no. Ahora bien, la denuncia está puesta y se suma a muchas otras que enfrenta este charlatán.

Sobre el delito que se le imputa, el Código Penal capitalino en el capítulo III, artículo 187, párrafos I y III, precisa:

“Al que procure, promueva o publicite por cualquier medio a una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho (…) se le impondrá una sanción de 7 a 14 años de prisión y una multa de 2 mil 500 a 5 mil días de multa” e, igualmente, “al que… describa actos de exhibicionismo corporal en que participe una persona menor de 18 años de edad se le impondrá la pena de 7 a 12 años de prisión y de mil a 2 mil días de multa”.

Así de claro y así de fuerte

Hernán olvidó que nuestras leyes protegen a los menores de edad, por lo que deberás prepárate para enfrentar a la justicia, porque nunca antepusiste la dignidad humana de la pequeña.

Y como buen escurridizo, en el apartado Advertencia de tu libro mencionas que “todas las observaciones del autor se basan exclusivamente en premisas fácticas narradas… No son, en ningún momento, conjeturas personales… y de ninguna manera debe entenderse como propósito suyo… dañar la reputación…” (sic).

Este charlatán, porque así hay que nombrar a quien se mete con una menor de edad, conocía estos hechos al citar parte medular de las acusaciones.

Así que no te quejes de pasar más de ocho horas en un juzgado atendiendo una denuncia, porque, dicho sea de paso, no encuentras un documento que soporte tus señalamientos. Perdiste un día, pero jamás reparaste en tu ego y altanería en colaborar en afectar la vida de una niña. Inhumano y desproporcionado.

¿La ‘4T’ quiere a China, no a EU de socio?

(Especial)

Qué les cuento, que el huachicoleo de agua en Hidalgo de los chinos de Time Ceramics ya llegó a Estados Unidos, pues uno de los primeros afectados, Gumaro Zamorano, dio entrevistas en Los Ángeles, Houston y Nueva York sobre este abuso, que se ha denunciado en medios nacionales y debatido en cinco mañaneras.

(Especial)

Columnas en Los Ángeles Times, así como en La Opinión de Los Ángeles; un reportaje de cinco minutos en Univisión; una entrevista en la cadena cristiana Visión Latina y en Voz USA; además de una nota en Telemundo, son algunas de las publicaciones que los americanos han hecho sobre este conflicto.

En www.wewater.site pueden encontrar todo sobre el caso Time Ceramics.

Gumaro Zamorano expresó lo que, a todas luces, es evidente: “México tiene un nuevo dueño: China”. Sí, que el gobierno de México se siente seguro de aprobar la reforma al Poder Judicial porque tiene a China como el plan B de inversión, nearshoring, alianza y dinero. ¿Será por esto que ya le cobraron la factura a los traidores de los Yunes cancelándoles la visa? Yo digo que sí, ¿y ustedes?

El pasado 10 de septiembre, a pregunta expresa por parte de los afectados, AMLO respondió que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya le había dicho que resolvería el tema junto con María Luisa Albores y Julio Menchaca.

Entonces ¿por qué no actúa Claudia? ¿Por qué esperar a que le estalle el asunto de Time Ceramics arrancando su gobierno?

¿Por qué a Constellation Brands, de capital americano, que tenía todos los permisos de agua en Mexicali en 2020, le aplicaron una consulta a mano alzada, la clausuraron para siempre y la mandaron a Veracruz, y a los chinos de Time Ceramics les permiten que roben, mientan y traicionen a los hidalguenses?

¿No ha quedado claro que Estados Unidos es nuestro socio principal y China es el enemigo más odiado de nuestro socio? ¿Se van a poner a las patadas con Kamala Harris o Donald Trump?

Fuerte a pico de botella

Pelearse con Estados Unidos no es pelearse con la oposición, a la que pueden fabricarle delitos, amenazarla o meterla a la cárcel. Pelearse con Estados Unidos puede ser el principio del fin para Morena.