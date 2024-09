El Poder Judicial no va a caer, ¡hasta donde tope!

“Llevo 19 años trabajando en el Poder Judicial. Tenemos maestría y nos hemos especializado para algún día poder hacer el examen y ser juez, un juez de carrera”.

“Estamos aquí por el puro amor al arte. No hemos pedido un solo privilegio, venimos a defender a la República, pues Morena quiere un país secuestrado. Ya pasaron el tema de la propiedad privada, ¿quién defenderá a los ciudadanos? Nadie.

“Es muy triste ver cómo por una venganza están acabando con un poder, con el Poder Judicial, pero no tenemos miedo y seguiremos hasta dónde tope”.

“El futuro para México es muy negro a partir de que aprueben la reforma, la República dejará de ser la República que conocemos”.

“Mi hija acaba de entrar a universidad y le dije ‘mamá ya no va a poder todo’. Su papá murió en pandemia, llevo 18 años trabajando sin horarios, sin festivales y los que se dan la gran vida son ellos”.

Llegué a las afueras del Senado a la manifestación pacífica que estaban haciendo los trabajadores del Poder Judicial a eso de la una de la tarde.

Para esa hora ya sabíamos que también faltaba un diputado de MC y con ello los naranjas se tragaban sus palabras criticando la traición de Yunes. En la megapantalla en la esquina de Reforma y París escuchábamos al cínico de Miguel Ángel Yunes Linares decir que jamás había mentido o traicionado y que Marko Cortés no podía obligarlos a votar en contra y que la reforma era nefasta, y en eso los estudiantes y empleados del Poder Judicial al unísono comenzaron a gritarle: “Tus hijos, tus nietos sabrán que te vendiste”. Ouch, así de fuerte pero así de cierto.

Fuerte a pico de botella

Luego escuchamos al impresentable de Alejandro Murat, quien en la tribuna, como parte del oficialismo, dijo que –inhalen y exhalen– “cuando ustedes, oposición, critican la tómbola, nosotros hablamos de democracia”. ¿Cómo les quedó el ojo? Pero esto no fue lo peor, sino que se atrevió a decir que “nosotros no somos iguales”. Los gritos de corrupto, vendido, traidor y lo peor del PRI está Morena no se hicieron esperar.

Ojo, el paro del Poder Judicial lo comenzaron los empleados, los casi 55 mil y ninguno ha pedido algún privilegio para ellos. Están aquí con jueces y magistrados (son mil 680) defendiendo sus ideales, su vocación, la impartición de justicia.

“Es fácil ser popular regalando dinero ajeno. Hay que recordar que, en su delirio de poder, a viva voz y en pleno Zócalo proclamó su célebre y funesto ‘al diablo con las instituciones’. Por desgracia de la República. Ese intento de dictador bananero no está cumpliendo”.

“Se metió con el poder equivocado, se metieron con el poder de la Unión que está mejor capacitado, con el poder de la Unión que a base de sentencias ha legitimado su papel. Hay que gritarlo y sentirse orgulloso de pertenecer a esta institución que protege al débil, al pueblo”.

¿A poco no se emocionaron?

Por favor, ovación de pie para el Poder Judicial.

Para quienes creen “otros datos” les informo que Gilberto Pimentel, el líder del sindicato mayoritario, los vendió y los amenazó con correrlos, y por ello a la base trabajadora les hizo firmar que los obligaban a salir, pero propios y extraños le gritan “salimos por convicción propia”. Ah, y aunque no están para saberlo, les cuento que su traición se debió a que será juez del bienestar.

Quién se llevó el aplausómetro fue Ricardo Anaya, quien dijo que Morena tomó por asalto al Poder Judicial para tener control absoluto. Que la reforma tiene cuatro trampas:

1.- Que elegiremos libremente a los jueces, pues Morena tiene el control absoluto de quienes aparecerán en la boleta.

Nadie levanta la mano para rectificar hechos.

2.- Que será imposible plasmar el número de candidatos en las boletas, pues sólo en la CDMX se elegirá a la mitad de los 2 mil 161 jueces y sólo hay 344 vacantes.

3.- Que tendrán el control absoluto del tribunal de disciplina conformado por cinco morenistas, instancia única que se encargará de destituir jueces y magistrados, de dar vista al MP, de mandarlos a la cárcel o a juicio político, lo que puede implicar una inhabilitación de hasta 20 años.

Por cierto, se rumora que será Zaldívar, pero que la plagiaria está jugando su resto por que sea ella.

4.- “En ningún lugar del mundo funciona la barbaridad que ustedes están proponiendo. Ahora resulta que ustedes saben más que todo el mundo. No aceptamos su falso debate”.

Lilly Téllez les dijo: “Las urnas no les dieron la mayoría, ustedes se la robaron. Ustedes se consumen en su adicción al dinero y al poder. Sólo son senadores de etiqueta, el cargo les queda muy grande. Van a privatizar el Poder Judicial para el hijo del Presidente y sus cómplices”.

Mientras, afuera del Senado seguían las consignas del Poder Judicial.

“No somos oposición, servimos a la nación”.

“Hermano mariguano, la justicia te amparó”.

“Somos el pueblo, no somos Morena”.

Y en eso escuchábamos gritos y un ruido diferentes, y es que estaban todos al frente de la puerta 6, que mágicamente se abrió ¡desde adentro!

“Sólo pedimos que nos escuchen y durísimo y al unísono coreaban dónde están los senadores que nos iban a escuchar”.

La sesión se interrumpió y el cielo se cayó, pero nadie se fue, todos empapados se quedaron.

Cambiaron de sede y avisaron que se irían a la sede anterior del Senado; según el presidente Noroña, lo hizo porque quisieron darles un golpe de Estado, pero eso no fue cierto.

Minutos después de las 8:30 pm el traidor de Miguel Ángel Yunes Márquez primero reclamó que lo han tachado de traidor y que lo habían lastimado mucho –ver para creer–, y tras aventarse un choro mareador dijo que votaría a favor de la reforma. Lo que no dijo el traidor y mentiroso es que su voto fue a cambio de que le quitaran varias órdenes de aprehensión en su contra.

Después escuchamos a Clemente Castañeda, de MC, decir que su senador por Campeche está ilegalmente privado de su libertad por Morena y que por eso no estaba en el Senado, por lo que esta sesión no era legal.

Al mismo tiempo, nos enterábamos que el porro de Martí Batres estaba gaseando a los trabajadores del Poder Judicial, estudiantes y militantes del PAN y del PRI en 5 de Mayo y Eje Central.

Morena, rémoras del PT y del Verde (con muchos priistas que por corruptos y rateros ahí se fueron a cobijar para no irse a la cárcel) y Miguel Ángel Yunes tienen los votos para aprobar la reforma judicial. ¿Con qué cara verán a sus hijos? Son una vergüenza.

El PRI y el PAN cumplieron y si MC no hubiera sido esquirol de Morena en la elección la historia sería diferente.

Como comencé esta crónica, el Poder Judicial no va a caer, ¡hasta donde tope! Se defenderán en las instancias pertinentes y después en el extranjero. Jueces y magistrados estarán pendientes de lo que les diga el Consejo de la Judicatura; sin embargo, si los empleados del Poder Judicial no regresan, pues el paro seguirá.

“El 47% que no votó por ustedes también es pueblo”.

“Ni un paso atrás”.

“El Poder Judicial no va a caer”.

“La resistencia seguirá porque defendemos la democracia y la República está en juego”: todos los jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial.

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)

(Fotografía: Nicolás Tavira)