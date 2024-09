El apagón de CFE

Café con doble piquete

¿Sabe usted quién es Adrián Olvera, la mano derecha de la próxima directora general de la CFE, Emilia Calleja?

Ni más ni menos que un violentador físico y sexual de mujeres y acosador laboral.

Muchas de sus víctimas han decidido guardar silencio por sus amenazas tipo: “A mí no me va a pasar nada, es más fácil que te quedes sin trabajo a que me hagan algo” o, incluso, les ha llegado a decir: “¿Crees que te metí a trabajar por tu capacidad? No te equivoques, te traje para que me sirvas y más vale que lo hagas porque aquí no me podrás hacer nada”.

Pero no sólo por eso, sino porque en la CFE ha habido denuncias de este tipo e, increíblemente, no prosperan. De hecho, aquí les presento una denuncia, la cual, como ya leyó, la empresa de Bartlett -inhale y exhale- pasó por alto por tratarse de un alto funcionario, aunque haya hasta expediente.

Les decía que también es un violentador físico; les cuento que, un día, Adrián y otro trabajador estaban discutiendo y una colaboradora de este personaje se interpuso entre los dos y Adrián la aventó, y al caer al piso se fracturó el brazo, por lo que estuvo incapacitada por meses. Y no crea que le estoy contando un secreto, ¡eh!

“Este evento fue del dominio público en nuestra área y de altos directivos, sin haber tenido alguna consecuencia”, me contó una de mis fuentes.

¡¡¡¡El historial de acosador laboral de Adrián Olvera es en contra de hombres!!!!

Y quienes se atreven a alzar la voz, con investigaciones manipuladas son despedidos, y con este modus operandi sigue amedrentando a la gente para callarse y no perder el empleo.

Ya que, además, también se le acusa de diversos manejos turbios en los arbitrajes internacionales relacionados con las controversias suscitadas con los productores externos de energía. ¡Quihúboles con esta fichita!

La pregunta que salta es, ¿por qué la próxima directora lo hizo su mano derecha?

No me lo van a querer creer, pero aquí están los documentos oficiales en lo que se verifica que…

Adrián Olvera contrató, en febrero de 2024, en su área de trabajo -vamos, la que él dirige- ni más ni menos que al mismísimo esposo de Emilia Calleja, de nombre Ricardo Cerritos Jaso, quien, dicho sea de paso, no cuenta con experiencia alguna para laborar en la CFE. No obstante el nepotismo, Adrián le otorgó un salario alto, superior al de la mayoría.

Está decisión cero abonará a propiciar ambientes laborales incluyentes y seguros para todos, principalmente para las mujeres en la CFE, por lo que los empleados le hacen un atento llamado a la próxima directora para que no lo ratifique.

Por lo que, y ya que hablo de impresentables, les cuento que Daniel Gaytán, el encargado de la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, desde hace un año que llegó a la empresa les quitó, sin razón alguna, a los trabajadores de confianza sus estímulos económicos que por ley les corresponden.

Obvio, los empleados afectados ya tocaron todas las puertas, hicieron escritos, pero nadie dentro de la empresa eléctrica se dignó a resolverles su demanda.

Si creen que los reclamos son sin sustento, desde aquí le recuerdo a Bartlett que el Reglamento de Personal de Confianza de Mandos Medios y Operativos de la CFE, en su capítulo IV, artículo 44. Incentivo de Reconocimiento por Desempeño, página 23, dice lo siguiente, a la letra:

“La fortaleza de la CFE es su capital humano, y en congruencia con su importancia, la CFE ha establecido el otorgamiento de un incentivo de reconocimiento por desempeño para el personal de confianza de mando medio y operativo, sustentado en la evaluación periódica del grado de cumplimiento, responsabilidad, eficiencia, eficacia, disciplina, iniciativa, resultados, actitud y productividad, independientemente de su grado de escolaridad, perfil de puesto, capacitación o antigüedad”.

Así pues, le recomiendo al director de CFE que le eche una leidita a su reglamente, para que recuerde que los incentivos se entregan de manera mensual y anual, y bajo criterios muy concretos, pero claro, anda más distraído en tapar el nuevo escándalo de sus terrenitos en el Caribe mexicano; resolver el justo reclamo de los trabajadores puede esperar.

Si todavía no les hierve la sangre, les platicó que la cosa no es pareja, porque los trabajadores de la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos, curiosamente, sí reciben sus apoyos de una manera sesgada y unilateral, sin que la Dirección Corporativa de Administración supervise lo que, a todas luces, es una clara violación a las normativas de la CFE.

Ante la sinrazón al interior de CFE, los inconformes solicitaron a la Secretaría del Trabajo, de Marath Bolaños, que revise su situación, para encontrar una solución antes de que termine la presente administración y no se arrastre al segundo piso de la transformación.

Y así de refilón, las mismas fuentes piden que se ponga una lupa sobre Carlos Andrés Morales Mar, director corporativo de Operaciones; Héctor Domínguez Cruces, subgerente en la Coordinación de Monitoreo y Análisis Operativo de Energéticos; Juan Carlos Fregoso, jefe de departamento en la Dirección General de CFE Generación VI; así como a Agustín Ildefonso Herrera Siller, director general EPS VI, porque, según comentaron, sus ingresos no corresponderían al estilo de vida del que se pavonean por las oficinas de la CFE.

Aunque sabemos que Bartlett vive en una eterna polémica por el debatible manejo de la CFE, que tiene en preocupantes números rojos, y sus negocios inmobiliarios a la par de sus atribuciones como funcionario, lo menos que esperaríamos es que los trabajadores que han mantenido a flote a la empresa eléctrica, a pesar de apagones nacionales, huracanes e inclemencias, reciban lo justo por su esfuerzo.