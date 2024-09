México, aguanta, los estudiantes se levantan

¡Éxito arrollador, primo! Es como puedo describir la marcha de ayer, en la cual estudiantes y empleados del PJF tomaron las calles para levantar la voz en contra de la reforma judicial.

•Poder Judicial, orgullo nacional.

•Reforma judicial, capricho presidencial.

•Si México se informa, no pasa la reforma.

•México, escucha, esta es tu lucha.

•Jueces votados, políticos enmascarados.

•¡El Poder Judicial no va a caer, no va a caer!

•Andrés, entiende: la justicia no se vende.

•Los niños queremos un México independiente.

•Somos abogados, no somos acarreados.

•Somos estudiantes, no somos acarreados.

•Jueces con carrera, justicia de primera.

•No somos fiscalía, no somos policías: somos los guardianes de tus garantías.

•México, entiende, mi trabajo te defiende.

•¡Exámenes sí, tómbola no!

•No somos oposición, servimos a la nación.

•¡El que no brinque es Batres!

•Va a caer, va a caer: la reforma va a caer.

•Yo sí trabajo, no vivo en un palacio.

•Congreso, anota, la justicia no se vota.

•Juez imparcial de carrera judicial.

•México, despierta, la dictadura está en la puerta.

•Juez votado, corrupto asegurado.

•Arturo Zaldívar, vergüenza nacional.

•¡Democracia sí, dictadura no!

Estas fueron algunas de las consignas y frases que fueron coreadas.

Ah, y déjenme decirles que la Anáhuac no quiso participar de inicio quesque porque ellos en temas políticos no se meten, pero cuando vieron cómo las posturas de la Ibero y de la UP volaban, y propios y extraños se unían, el presidente de la carrera de Derecho de la Anáhuac del Norte, Santiago Blanco, mandó un WhatsApp para quejarse de que no los habían invitado. ¡Vaya cinismo!

Los estudiantes finalizaron la marcha diciendo: “Cuando los jóvenes se unen, el cambio es inevitable”.

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)

(Fotografía: Lourdes Mendoza)