Huachicoleo ‘a la 4T’

Andrés Manuel López Obrador siempre dijo que los presidentes de todo se enteraban, hasta que él llegó a ser Presidente, pues no es lo mismo ser borracho que cantinero.

El huachicoleo es el verbo que más conjugan los hidalguenses.

Ahora bien, hablando exclusivamente del huachicoleo de agua, por parte de la china Time Ceramics, le puedo contar que es o, mejor dicho, era -jajajaja- el secreto mejor guardado del góber Julio Menchaca.

Acomódense bien

Un secreto chino, que sufrió una primera crisis en enero de este año, cuando la FGR y Conagua clausuraron la construcción de la planta de Time Ceramics, pues estaba perforando pozos de agua potable sin permisos y sin contar con las concesiones a su nombre. Además -agárrense y échense un té con güisqui-, tenían retenidos a 39 chinos indocumentados, a quienes tenían trabajando y viviendo en sus instalaciones como esclavos. ¡Así como lo están leyendo! ¿Cómo entraron al país, INM? ¡Sabe! ¿Cómo llegaron hasta Hidalgo, Segob? ¡Sabe! De sus derechos humanos mejor ni hablar y menos aún de la CNDH, pues desde que fue secuestrada por la morenista Rosario Piedra no sirve para nada.

La obra duró parada 21 días y luego levantaron los sellos. Los dos pozos quedaron inmovilizados y se les permitió continuar con los trabajos de construcción.

En esos días, el gobierno de Menchaca se dedicó a hacer conferencias de prensa y declaraciones presumiendo la inversión y hablando bien de Time Ceramics. Hay unas 100 notas en medios, principalmente hidalguenses, que evidencian que se quería defender a los chinos, pero sin hacer demasiado escándalo. Es decir, había receptores muy específicos a los que el gobernador quería dirigirse.

Quería mandar el mensaje de que el gobierno apoya, con todo, la inversión, pero sin que nadie viera las irregularidades y a los esclavos indocumentados. Mucho menos Palacio Nacional. Les doy una pista: Vidaur Mora, abogado.

Ahora bien, Time Ceramics no llegó sola a instalarse a Hidalgo. Esto viene desde 2022. La inversión se dio en los últimos meses del gobierno de -redoble de tambores y reflectores al cielo- ¡Omar Fayad! ¡Sí, de Freddie Mercury versión ‘4T’! ¡Del expriista, hoy flamante embajador morenista, tras entregarles la plaza! Una empresa de nombre Absormex, que tiene sede en San Pedro Garza García, Nuevo León, vendió las 80 hectáreas agrícolas a Time Ceramics, incluidas las dos concesiones de pozos de agua agrícolas, no industriales.

Hay 28 facturas que pagó Time Ceramics a Absormex, por un monto de 208 millones de pesos; algo así como 2.6 millones de pesos la hectárea. Los chinos compraron tierra agrícola y concesiones de agua agrícolas. El pero, el problema es que su giro y su negocio es 100% industrial.

Ahora bien, Absormex no le vendió a Time Ceramics por casualidad. Hubo un matchmaker: Vidaur Mora, abogado de Time Ceramics, quien aparece fotografiado con Carlos Lomé, titular de RP de Time Ceramics, y con Carlos Henkel, secretario de Economía de Hidalgo.

También les puedo contar que Vidaur tiene un despacho, Rivadeneyra, Treviño y De Campo, con el cual da asesoría legal a inversionistas extranjeros. Desde la compra del predio, pasando por cómo gestionaron con Absormex; la gestión gubernamental, como hicieron con el gobierno de Omar Fayad; hasta cualquier problema que surja para poner en marcha la inversión, como sucedió con la clausura. Vidaur ofreció convertir algo agrícola en industrial.

Vaya promesa, vaya engaño, vaya cinismo.

Fuerte a pico de botella

La inversión de Time Ceramics no está registrada en la Secretaría de Economía. Igualito que Tesla, de Samuel García, nunca lo estuvo.

Fayad le heredó los chinos a Menchaca. Ahora, el secreto está al descubierto. Se lo destaparon tres veces en la mañanera.

Lo exhibieron y al Presidente no le pareció.

El góber defiende a los chinos a capa, espada y puñal. En días pasados, declaró en un medio estatal que el Presidente lo sabe todo. Sólo le faltó decir que Andrés Manuel patrocina el huachicoleo de agua. Si lo sabe todo el Presidente, ¿entonces por qué reunió ya dos veces a los afectados con los indígenas del valle de Apán, con los titulares de Semarnat y Conagua? Fue instrucción. Punto.

Menchaca no se atreve a sostener sus dichos en medios nacionales, porque Jesús Ramírez cacharía las mentiras y el mismísimo Presidente lo encueraría frente a todo el país.

¿O a poco Menchaca cree que el Presidente va a dejar como legado el huachicoleo de agua en Hidalgo? ¿La sequía y el despojo? ¿La coronación de los chinos?

Menchaca no es el único que le esconde cosas al Presidente.

María Luisa Albores, de Semarnat, también. Ella vio, durante la reunión del 22 de julio con los afectados, el video de la laguna artificial que el Gringo excavó en su ex-Hacienda San Lorenzo para disfrazar la explotación de un pozo de agua potable. Esa agua se la venden diariamente a la fábrica china Time Ceramics, mientras el municipio de Emiliano Zapata padece la escasez. Hay hasta un chat donde se invita a los piperos a llenar sus pipas donde puedan y mandar mensaje al chat. Publiqué una foto de ese chat la semana pasada.

Agua potable que podrían beber los habitantes de Emiliano Zapata termina en procesos industriales. Los inspectores de Conagua nunca vieron la laguna del Gringo. Salieron igual de miopes que Germán Martínez, el director general, que puso cara de asombro con el mismo video de la laguna.

Qué golazo le metió el titular de Conagua Hidalgo, que estaba sentado a su lado.

Menchaca, como lo he documentado, quiere construir un acueducto privado para Time Ceramics y Grupo Modelo, a un costo de 100 millones de pesos de dinero público. Y hasta les consiguió aliados empresariales. Time Ceramics es socio distinguido de Coparmex en Hidalgo. Está cañón cómo Coparmex hace como que no ve. Hay un escándalo nacional por huachicoleo de agua y no aplican ni una suspensión de su membresía a Time Ceramics, mientras se deslindan responsabilidades.

En Hidalgo, no pasa nada, según la Coparmex.

Menchaca, Albores, Martínez y Coparmex no tienen claro que al Presidente no le gusta perder. Y mucho menos, si es con su nombre. Alicia Bárcena, toma nota, el asunto es geopolítico. Mando bendiciones; las van a necesitar.

*Por vacaciones, esta columna volverá a publicarse el lunes 19 de agosto.