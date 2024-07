El imperio de nepotismo en CNBV ¿tiene daños colaterales?

Un cuarto de Tafil

Los empleados de la CNBV le hacen un llamado a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, para que no ratifique a Jesús de la Fuente, pues no sólo no cuenta con las cartas credenciales que la ley exige, sino que además tiene denuncias como acosador laboral, sexual y de violación. Convirtiendo a la comisión en un congal, por decir lo menos.

Si no existen buenos reguladores, las entidades financieras hacen lo que quieren, poniendo en riesgo el dinero de los ahorradores y el fortalecimiento del sistema.

Jesús de la Fuente, presidente de la CNVB

Nepotismo, favoritismo y tráfico de influencias

De la Fuente ha ignorado la valía y experiencia de los funcionarios para ocupar puestos clave dentro de la institución, que requieren un conocimiento técnico muy especializado, comprometiendo la integridad y funcionalidad de la CNBV.

Casos como el de Unifin son un claro ejemplo. Así como el de Banco Famsa, institución que al no haber sido supervisada debidamente terminó revocada. O la autorización ilegal que le quieren dar a Caja Libertad para emitir obligaciones subordinadas.

Mordida de bolillo

La lista de los 90% lealtad 10% eficacia es enorme.

Comencemos con Mauricio Cruz Ortiz, “novio” de Elizabeth Soria, directora de Recursos Humanos, quien ha sido señalado no sólo por maltratar a su personal, estar en estado inconveniente, bebido en horario laboral y cobrar de forma indebida prestaciones médicas. Este estuche de monerías fue nombrado coordinador de Sanciones Administrativas A, puesto para el cual carece de experiencia.

Si lo anterior le incomodó -otra mordida de bolillo-, pues su jefe Alejandro Ham, director de Delitos y Sanciones, tampoco cuenta con la experiencia necesaria.

Sume en la lista a Sergio Humberto Marín Gómez, quien por haberse casado con una sobrina de De la Fuente, fue nombrado coordinador de Sanciones. Ah, y aunque es doctor en derecho, no tiene experiencia en materia bancaria y bursátil.

Otro caso notable es el de Pedro Alfonso Aceves Adán, compadre de De la Fuente, quien en su corta trayectoria en la comisión no ha dado resultados ni en la Dirección de Sanciones ni en la Dirección de Visitas de Investigación.

Por su parte, Mario Roberto Bustillos Estrada, director jurídico bursátil, ha demostrado su incompetencia al no dar seguimiento oportuno ni resoluciones convincentes a las entidades y personas físicas supervisadas, prefiriendo organizar fiestas con sus colaboradores y supervisados.

Daniel Ronzón Rodríguez es de los consentidos, por ser hijo de un magistrado.

Efrén Adbeel Olivares Guarneros, Diana Vargas Rincón y Luis Reynaldo Hernández Carmona han pasado de jefes de departamento a directores de área sin tener los conocimientos necesarios.

El mentiroso cae al pozo

Se acuerdan que en mi columna El presidente de la CNBV, usurpador, acosador y misógino documenté que Jesus no cumplía con los requisitos legales para ser presidente de la comisión, bueno pues hoy la nota es que -redoble de tambores- su supuesta experiencia ¡fue ¡eliminada de la página de la CNBV!

Culpable

De acuerdo con el Código Penal Federal, Jesús de la Fuente ya cometió el delito de ejercicio ilícito de servicio público. El artículo 214 establece: “Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público el servidor público que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales”.

A pesar de ser un usurpador, sigue firmando acuerdos con organismos internacionales, yendo a comidas de la ABM y, ante tanta polémica que bien enterado está, el cínico lanzó que él seguirá en su puesto hasta que lo saquen.

Y agárrese, pues radio pasillo asegura que su siguiente chamba será en la SRE del exrector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente.

Señora presidenta, además déjeme decirle que sigue el acoso laboral y sexual en toda la comisión. Que el OIC no sólo no se pronuncia, sino que deshecha las quejas con el pretexto de que no hay elementos. Mientras que el comité de ética deja dormir los asuntos por meses, dejando a la víctima a la suerte de su acosador sexual o laboral.

El elefante está en medio de la sala

Y si no hacen una buena limpia en la CNBV, por falta de una buena supervisión el nuevo escándalo financiero le reventará a la presidenta electa, Sheinbaum.

La incompetencia cuesta muy cara en Banjército

Siguiendo con los problemas del sector, presidenta electa, le informó, diría mi abuelita, con los pelos en la mano, que otra bomba que le deja la administración del presidente AMLO y que Ramírez de la O tampoco desactiva es la del reparto de utilidades en Banjército.

En su momento documenté que Arturo Herrera como secretario de Hacienda, en aras de la austeridad, firmó un oficio para quitarles el reparto de utilidades a los empleados de Banjército y mandar el dinero a las obras faraónicas de AMLO; sin embargo, los empelados decidieron defenderse y la cosa está que arde, pues...

Fuerte doble y mordida de bolillo o al revés

Pues tengo en mis manos el oficio que firma el director general de Banjército, el gral. Manuel Jaime Ramírez Camacho, y le manda al actual secretario de Hacienda con copia a Roberto Salcedo, de la SFP para solicitarle…

Fuerte doble

“… su pronunciamiento respecto a una probable responsabilidad administrativa al negar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, aplicando el oficio N° 100.-278,de 23. Dic. 2019, emitido por el entonces SHCP, Arturo Herrera, el cual fue declarado inconstitucional por un Tribunal Colegiado de Circuito.”…

En castellano, el director general de Banjército está previendo que le fincarán sanciones por no pagar el reparto de utilidades a los empleados, pues el oficio de Arturo Herrera de 2019 ha sido declarado inconstitucional. ¡Quihúboles!

¿Arturo Herrera, qué tal duermes? ¿Ya saben en el Banco Mundial lo que firmaste a pesar de ser inconstitucional?

Pues los derechos laborales no son a contentillo del jefe.

Ah, también le puedo confirmar que, por parte de Banjército se ha enviado una serie de oficios a Ramírez de la O, relativos al reparto de utilidades; sin embargo, dicho funcionario no ha dicho ni pío.