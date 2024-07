Delfina, ¿ya viste lo que hace el ISEM con el servicio de mastografías?

Una imagen siempre dirá más que mil palabras. Después de ver este video, pregúntese si se haría una mastografía en esas condiciones.

Lo que a continuación leerá lo indignará, porque esta historia incluye corrupción, nepotismo, incompetencia y dolo en el sector salud; están jugando con el futuro de las mujeres mexiquenses. Esto sucede en el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) con el servicio de mastografías, servicio vital para la detección oportuna del cáncer de mama, la primera causa de muerte en mujeres.

Cada día en el país mueren 21 mujeres por cáncer de mama porque no se les diagnostica a tiempo. En el Edomex, la tierra de Delfina Gómez, subrogaron el servicio de mastografía para atender a mujeres de 40 a 69 años. Pero…

Inhalar profundo y exhalar

(Especial)

El contralor del ISEM, Marco Antonio Lira Sánchez, otorgó el contrato a ISM INNOVA SALUD MÉXICO para hacer las mastografías, la interpretación y los estudios complementarios, como la biopsia, pero -agárrense- ni siquiera les solicitó los documentos necesarios para acreditar que cumplían con la norma y los permisos de Cofepris; aunque les cueste trabajo creerlo, no los tienen. Únicamente entregaron cartas bajo protesta de decir verdad. ¡Así como lo están leyendo!

El contrato ISEM-CS-RF-15-2024 se firmó en mayo de este año y quesque comenzaron a dar servicio el 10 de junio para atender 19 jurisdicciones sanitarias (Neza, Valle de Bravo, Tenancingo, Jilotepec, Zumpango, Ecatepec, Naucalpan, Teotihuacán, Tlalnepantla, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Toluca, Texcoco, Xonacatlán, Tenango del Valle, Tejupilco, Atizapán, Amecameca y Cuautitlán). Sin embargo, qué les cuento, que necesitan 22 unidades móviles de mastografía que trabajen al mismo tiempo, y no me lo va a creer, sólo tienen dos y están lejos de ser las mejores. ¡Aquí las fotos!

(Especial)

(Especial)

Y esto no es todo, pues tampoco cumplen con las especificaciones técnicas del contrato, lo cual es muy delicado, ya que, si el equipo no es adecuado, la calidad de la imagen se degrada y esto puede llevar a una interpretación incorrecta.

(Especial)

Cada unidad debería contar con al menos un mastógrafo digital, y en cuanto a infraestructura se necesita un acceso para personas con discapacidad motriz, recepción, un vestidor para las usuarias, una sala de mastografía separada y delimitada del resto de áreas, puertas de acceso, baño, aire acondicionado y plantas de luz, pero, como puede constatar en estas imágenes, no sólo no cumplen, sino que nos quedan a deber.

(Especial)

Fuerte doble

Mientras los casos de cáncer de mama aumentan en Edomex, de 2012 a 2022 pasaron de 656 casos a 941; la tasa de mortalidad también creció de 1.7 a 2.0 ¡en 10 años!, y para colmo la empresa ISM INNOVA no ha logrado -agárrense- los 100 estudios diarios por unidad que, por contrato, tendría que estar haciendo en jornadas de 12 horas y en los 19 municipios donde urge el servicio.

Fuerte a pico de botella

(Especial)

Pues si bien les va hacen 15 mastografías por día y solamente en Neza, no cubren los 18 municipios restantes que acordaron. La meta “mínima” -ya ni contemplemos la máxima- de estudios que deberían realizar hasta el 31 de diciembre, cuando vence el contrato, es de 56 mil 480, y tras leer lo anterior comprenderá que es imposible que lo logren.

Y ojo, el problema no es que el ISEM subrogara el servicio, sino que su contralor, Marco Antonio Lira, hiciera negocio con sus cuates de un servicio urgente y necesario para la vida y futuro de las mujeres.

Para justificar la contratación, reconocieron que sus servicios de mastografía fija en hospitales y unidades especializadas en la detección de cáncer en la mujer no eran suficientes para cubrir los 125 municipios que hay y apenas si llegaban a casi 30, pero con ISM INNOVA todo pinta para quedarse igual o peor. Ah, y el dinero no es el tema, pues se les paga por cada servicio y no así lo dan.

Secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, ¿algo que decir de lo que hizo tu contralor?

Para la gobernadora Delfina Gómez este tema es muy sensible. ¡Si yo fuera el contralor y la secretaria lo correría!

Vergüenza les debería de dar, pero parece que ya no la conocen.