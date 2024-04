Les soltó la jauría de la muerte y le agradecieron

Café con piquete

Vaya, vaya, vaya… con la clausura que tuvo la convención número 87 de la ABM en el centro de convenciones de Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero.

Gran gesto, muy solidario, el de los banqueros de regresar este encuentro anual al puerto, que necesita de todo para recuperarse del demoledor golpe causado por el huracán Otis, pues ‘4T’ lo dejó a su suerte, sin avisarle a la población que venía este fenómeno, como los neoliberales sí lo hacían, y cada vez mejor, de la mano del Protección Civil y el Fonden.

Los banqueros lograron lo que nadie hasta hoy en un mismo día: contar con la participación de Xóchitl y Claudia, y recibir felicitaciones de AMLO (cada quien sus cubas), quien aprovechó para despedirse de ellos.

Para la mayoría de los banqueros, la participación de Gálvez fue muy buena, muy emotiva, apelando al espíritu de cambio de rumbo del país, mucho mejor que la que tuvo en el primer debate.

Un fuerte

Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz durante su participación en la 87 Convención Bancaria en Acapulco. (Foto: Lucía Flores)

Su crítica al asedio que AMLO y Sheinbaum han hecho al Poder Judicial. Les recordó que el Presidente les mintió y les prometió que, si no ganaba, les soltaba al tigre, y les recordó que ganó y lo soltó, no al tigre, sino a la jauría de la muerte. Les pidió despertar y no tener miedo. Dijo: “El Presidente me quiere meter a la cárcel con mentiras, y yo le digo, Presidente, no le tengo miedo, aquí estoy”. Les ofreció encabezar un gobierno de coalición que respete la división de poderes, la Constitución, las leyes, las instituciones y los tratados internacionales, lo que tuvo eco entre los convencionistas. Claramente ella se impuso en el aplausómetro.

Jorge Álvarez Máynez participa en la 87 Convención Bancaria en Acapulco. (Foto: Lucía Flores)

De Máynez dijeron que es como la banca de desarrollo, “sólo sirve para distraer”, mientras reían, salían a fumar o beber algo o platicar.

Participación de Claudia Sheinbaum Pardo en la 87 Convención Nacional Bancaria en Acapulco. (Foto: Lucía Flores)

Llegó el turno para Claudia Sheinbaum, quien no esconde su etiqueta de candidata oficial y, por el contrario, presume los programas de gobierno como suyos, además de capitalizar la popularidad y aprobación popular de AMLO. Leyó un Power Point y fue muy estructurada al leer sus propuestas, basadas en la continuidad de los programas sociales y mejoras a la seguridad y la calidad de vida de los mexicanos. Dijo que mantendrá la autonomía de Banxico -¡wow con la concesión!- y que dejará las Afores así como están actualmente -¡pues nomás faltaba que no fuera así!-, pero cuando debió sortear las preguntas del moderador, se quedó corta y no quiso exponerse de más. Los aplausos muy escasos fueron parcos y nos quedaron a deber el tema de la SCJN en las preguntas y, según supe, fue una condición que ella impuso.

Andrés Manuel López Obrador acompañado de Julio Carranza Bolívar (Bancoppel) y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. (Foto: Lucía Flores)

AMLO también recurrió al Power Point e hizo una minimañanera con datos manipulados. Los banqueros le aplaudían y se reían de sus chistes -lo cual no sólo me pareció que era inaudito o indignante- “como lo dijo el filósofo Cantinflas”. Fue como un miniinforme de gobierno que, a todas luces, violó la veda electoral. ¿Será que los partidos de oposición lo denunciarán ante el INE y la fiscalía especializada?

Pero, aun con todo, el Presidente felicitó a los banqueros por haber logrado en 2023 utilidades por 273 mmdp, así como la gestión de los dos últimos presidentes de la ABM, con quienes le tocó trabajar: Daniel Becker y Julio Carranza. Al primero le dio una flor, al segundo un ramo completo y se sintieron orgullosos; les digo, cada quien sus cubas. Sin duda, Luis Robles Miaja (q.e.p.d.), desde el cielo, debió de haber dicho “y a mí por menos me acababan”. Luis, te extrañamos. Con decirles que Julio se atrevió a decirle “gracias, Presidente, por darnos certidumbre”. Sin palabras, pues hoy lo que nos falta a todos los mexicanos es certidumbre.

Episodios chuscos e inéditos

Sheinbaum y Máynez coincidieron en el vuelo hacia Acapulco, pero una vez que descendieron, sólo uno llamó el interés y le pedían foto. ¿Adivine quién fue?

O aquel video de La Jornada que circuló en redes sociales donde el expresidente de la ABM, Daniel Becker, de Mifel, animado por el papá de Sergio Checo Pérez, Antonio Pérez Garibay Mirada, ante la mirada de beneplácito Paco Cervantes, presidente del CCE, quien es el tapete de régimen, fue captado cantándole a Sheinbaum el clásico Toda la vida, de Emmanuel. Lo que provocó pena ajena y decepción entre muchos banqueros.

La Convención Bancaria cerró dejando una gran incógnita en el aire: ¿podrán los banqueros anteponer el interés de un país mejor o seguirán cosechando grandes ganancias con un régimen político que los deja hacer negocios pero que tiene grandes deudas con el país en el combate a la delincuencia y la pobreza, que no respeta el estado de derecho y los derechos humanos y la Constitución, que divide al país en pueblo y fifís, y que, lejos de castigar la corrupción, la ha tolerado? De hecho, Xóchitl cerró, valientemente, invitando a que votaran por ella o continuar con el deterioro de las instituciones, el problema de la inseguridad de Morena; vamos seguir en democracia o en dictadura.

El sábado estuve recorriendo el puerto y déjenme decirles que Acapulco es el claro ejemplo de cómo Morena destruye y de que, como lo dijo Sheinbaum, necesita trabajar para vivir. Léanme el miércoles.

Salgamos a votar este de 2 de junio, defendamos nuestras instituciones. Si salimos más de 65% gana la oposición, y si de respetar hablo, ahora resulta que también tenemos que defender nuestras Afores…

Con el fuerte de su preferencia, déjese ir a pico de botella.

La verdad detrás de la reforma de pensiones

Roberto Valenzuela, diputado del PAN, carga un "cochinito" de cartón con la frase "Tus pensiones no se tocan", durante la sesión de la Cámara de Diputados. (Cuartoscuro)

En un nuevo episodio de calumnias y engaños de AMLO y sus lacayos, nos quieren robar nuestros ahorros.

¿Para qué? Dicen piensa mal y acertarás; entonces, como estamos en elecciones, ¿será que para eso lo usarán? No suena descabellado, ¿no? ¿O Sí? Pues ¡el fin justifica los medios, dicen!

Es lo mismo custodiar y cuidar, como lo hacen las Afores, que usarlo para lo que yo lo quiera, como lo quiere hacer la ‘4T’.

La pelota ahora está en la cancha de los legisladores en Diputados, y los de Morena, Verde y PT serán quienes darán el golpe. Ya veremos si deciden estar del lado correcto de la historia y frenan este robo, o si sus intereses políticos y el culto al Presidente están por encima de su responsabilidad para con la ciudadanía.