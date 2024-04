Los milagros electorales del Domingo de Pascua

Comencemos con el milagro de que los cinco Yunes por fin van todos juntos, es decir, que Miguel Ángel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa, Fernando Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Márquez están unidos en campaña apoyando a Pepe Yunes, candidato a góber en la elección de Veracruz.

Y en el caso de la Nahle también hubo un milagro, el de la multiplicación de los panes, bueno, de las casas, emulando a Bartlett.

Café -pero de no el de La Parroquia, pues la corren- con piquete

Rocío Nahle (Especial)

Les cuento que la red de corrupción de Rocío Nahle y su esposo, José Luis Peña, ha sido puesta al descubierto por el empresario veracruzano Arturo Castagné Couturier.

Castagné tiene una fuerte presencia en redes sociales, desde que, por esa vía, luchó para que el asesino de su hijo -lo mató para robarle un Rolex en Puebla- fuera castigado.

Con valor y credibilidad ha exhibido a la hoy candidata de Morena a gobernadora, exsecretaria de Energía.

Su compadre lo merecía

Así como lo están leyendo, o ya se les olvidó que cuando comenzó la construcción del capricho presidencial de Dos Bocas a su cargo, le otorgó un contrato por casi 5 mil millones de pesos por “movimiento de tierras” a la empresa de uno de sus compadres, Arturo Quintanilla Hayek. La empresa que recibió el contrato (Grupo Huerta Madre, SAPI de CV) tenía apenas una semana de creada.

La Nahle, como el nopal por la cantidad de propiedades

Pues mire cuántas mansiones no declaradas le descubrió:

1.- Una mansión en el fraccionamiento El Dorado (la Venecia veracruzana), el más lujoso y caro de Veracruz. Es una isla con acceso a través de un puente, y la casa cuenta con embarcadero para yates, alberca, salón de juegos, una superficie de 1,500 metros construidos. Se estima que tiene un valor de 50 millones de pesos.

Los vecinos, todos empresarios pudientes, léase “muy tú las traes” de Veracruz, se alertaron cuando Nahle dispuso vigilancia armada en toda la cuadra y controles de acceso a la calle de su mansión.

Cuando Castagné da a conocer la casa donde habita la candidata de Morena, ésta, al puro estilo ‘4T’, trata de ocultarlo, pero al final se ve obligada a declarar que ella “renta” la casa. Pero resulta que la casa está a nombre de su sobrina de 35 años, Maribel Hoyos Peña, quien vive en una pequeña casa en una vecindad de la Ciudad de Veracruz. ¡Quihúboles!

2.- Otra en Coatzacoalcos, con un valor de 25 millones de pesos, y dio a conocer también el recibo de luz, y resulta que la señora Nahle paga 430 pesos mensuales de luz, mientras que casas en colonias populares pagan entre 2 y 3 mil pesos mensuales en esa ciudad, donde ante el calor se hace indispensable el uso de aires acondicionados.

3.- Y como la tercera, dicen, es la vencida, esta está ahí nomás en el Country de Villahermosa, Tabasco, por la cual Nahle declaró que había pagado 2 millones de pesos… ya le demostraron que vale 12.5 millones de pesos.

Les dije que emuló a Bartlett.

La red de corrupción de la zacatecana es verdaderamente escandalosa, pues.

Un fuerte doble

Se sabe que Castagné tiene datos de -cuando menos- tres inmuebles urbanos más en el país, uno en el extranjero y varios ranchos. ¿Cómo les quedó el ojo?

Tras leer esto, ¡Rocío Nahle no puede hablar de honestidad!

Y luego se pregunta ¿por qué los veracruzanos la corrieron a gritos del Gran Café de La Parroquia?

Inhale y exhale

René Bejarano (Especial)

Siguiendo con los milagros, quien resucitó fue, ni más ni menos, que ¡el Señor de las Ligas! Sí, René Bejarano, y lo hizo como asesor de Hanna de la Madrid, aspirante a la alcaldía de Coyoacán, y a quien, como por un milagro, se le olvidó su pasado priista. Y no sólo la candidata morenista, además trae de operador a Rubén Ortiz, quien trabajó con el hoy prófugo de Mauricio Toledo y Valentín Maldonado. ¡Ver para creer! ¡Dios los hace y ellos se juntan! Ah, y cómo dejar de platicarles que Bejarano asesoró al anterior candidato, Carlos Castillo, en la elección del 21, donde perdieron estrepitosamente y lo volverán hacer, pues Giovanni Gutiérrez será reelecto sin problema.

Peligro de escupir, mejor no beba ni coma nada

Miguel Torruco, a quien su papi lo presume con propios y extraños diciendo “mira qué guapo me salió”, no tenía posibilidad alguna frente a Mauricio Tabe, pero el milagro de comenzar su campaña en el Árbol de la Noche Triste seguro se lo debe a Víctor Romo, el mismo que hizo perder la delegación en su momento a David Razú y que Xóchitl ganara la Miguel Hidalgo, por dejarle a su galana armar una megapachanga en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Renán Barrera (Especial)

Lo bueno que el balde de agua fría le cayó en Sábado de Gloria al clavadista Rommel Pacheco, quien al ver lo mal que va en las encuestas a la presidencia municipal de Mérida ante Ceci Patrón, se cayó de la plataforma. Quien anda pidiendo el milagrito es Huacho Díaz, pues ya no ve su suerte ante Renán Barrera, quien literal lo está barriendo y será el góber de Yucatán. O sea, Romel y Huacho ni pa’ taco de cochinita les sirvieron a Ceci y Renán. ¡Bomba!

Igual que Almendra en el ISSSTE hoy lo hace Delfina en el Edomex

El Domingo de Pascua fue justo el último día en que el ISSSTE tuvo servicios de imagenología. Por corruptos y por meter a sus cuates, desde el lunes no hay rayos X, ni tomógrafos, ni mastografías, ni ultrasonidos. ¿Cuántos muertos tendrá que haber para que Delfina Gómez tome en serio la salud de los trabajadores del estado?

Javier May, candidato de Morena en Tabasco. (Especial)

Y ya que hablo de los milagros de Pascua, cómo dejar de lado a Javier May, flamante candidato de Morena en Tabasco, quien no sólo anda en camioneta de un contratista, sino que ni le han dicho sobre su responsabilidad por el descarrilamiento del Tren Maya, que, según la ‘4T’, no fue descarrilamiento, sólo el tren se salió de las vías en el tramo 3, construido por Grupo Indi. Tras ver lo que está haciendo esta misma constructora en el tramo 5 sur, quesque suspendido -porque la Sedena no respeta al Poder Judicial-, sólo un milagro los salvará de una tragedia como la de la Línea 12 del Metro. Por cierto, May, por su paso por Fonatur, hizo su “cochinote” para la campaña.

Estén pendientes, pues la historia continuará…