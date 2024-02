¿Falta agua en su colonia? Sedena y la ‘4T’ son los responsables

En medio de una crisis hídrica nunca antes vista, la CDMX tiene contados los días respecto del suministro de agua no sólo por las sequías en el Edomex, Morelos, Michoacán y la misma CDMX, sino por la falta de responsabilidad y previsión del tema en la ‘4T’, por aquello del 90 por ciento de lealtad y 10 por cierto de conocimientos, que han provocado que el sistema Cutzamala esté en sus peores niveles históricos.

Además, súmele que dicha crisis también es producto de un ciclo vicioso de tala indiscriminada de árboles, contaminación del agua y la sobreexplotación de mantos freáticos.

Las prisas por construir este capricho presidencial, siendo una obra innecesaria, van a costar muy caras y no, no sólo hablo de dinero, que es muchísimo, y no es por amargarle el día. El trenecito ‘4T’ más tarde que temprano pasará la factura al medio ambiente, a las comunidades aledañas y, por supuesto, a los pasajeros que lo utilicen.

Pero lo peor es que el gobierno de AMLO además de todo es responsable –inhale y exhale– por estar contaminando el agua potable de una de las reservas más importantes del país: sí, los ríos subterráneos de Quintana Roo; pero, bueno, Mara Lezama presume el turismo sustentable en su estado.

Y es que ambientalistas han documentado decenas de cuevas que han sido violentadas, donde pilotes del Tren Maya llegan hasta el agua –antes prístina– dejándola sucia y a expensas de la corrosión por los metales de dichos pilotes (forrados de acero).

Pues mientras la Clau Sheinbaum dice que el tren es maravilloso, Xóchitl hará una mesa para decidir el futuro del capricho de AMLO. Pues a diferencia de los otros, en el equipo de Xóchitl saben que tirar el dinero del erario es un delito y estudiarán qué hacer con ese elefante.

El colectivo Sélvame del Tren, junto con otras entidades de ciencia ciudadana como Cenotes Urbanos y científicos de la UNAM, están siendo la voz y ojos para poner de nuevo en la discusión pública lo ilegal e irracional de este ecocidio de nivel mundial.

Uno de los tres elefantes blancos por los caprichos de AMLO, el Tren Maya, es también responsable de un ecocidio nunca antes visto. El video de un integrante de Sélvame del Tren, Pepe Urbina, se viralizó tras denunciar que las columnas del Tramo 5, que va de Cancún a Playa del Carmen y a Tulum, están dejando al desnudo las varillas porque el recubrimiento se está cayendo, y –agárrese– sin que aún pase por ahí el tren.

Obvio, el quesque secretario de Medio Ambiente, salió a decir que él tiene otros datos –lo típico en ellos–, pero lo que se ve no se juzga y ya les platicaré las inconsistencias y la falta de ética y principios de Diego Prieto. ¿Quién es ese? Se preguntará, ah, pues de los 99.99% de lealtad y 0.01 por ciento de conocimientos, director del INAH.

Y aunque en Sedena hoy dicen dormir tranquilos, no deben de hacerlo, pues obedecer órdenes a ciegas, léase del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sí tiene consecuencias cuando son órdenes ilegales o sea que contravienen la Constitución o lo dictado por otro poder; les guste o no, aún vivimos en un país con separación de poderes y ninguno está por encima del otro. Cumplir órdenes ilegales es un delito y los convierte en cómplices.

¿Otra futura Línea 12 del Metro?

Mientras la queja oficial del gobierno de México es que hoteleros, como Xcaret, y empresas dedicadas a la industria extractiva, como Calica, han destruido el medio ambiente, los ambientalistas de Sélvame del Tren han detectado una larga lista de irregularidades en la construcción del Tren Maya, como las siguientes:

-Alteración en el mayor río subterráneo del mundo, MECA, número 1 a nivel mundial del buceo en cuevas.

-Las promesas conservacionistas del gobierno quedaron en mentiras.

-El INAH ha mentido sistemáticamente a través de su impresentable director, pues es incalculable la destrucción del patrimonio arqueológico.

-Intención de masificar el turismo depredador.

-Intención de masificar desarrollos inmobiliarios.

-Contaminación de la única fuente de agua dulce de la región y la segunda más importante de México.

-Destrucción de vestigios mayas y de la historia de la humanidad.

-Daño de la vida silvestre.

-Si el tren iba sobre la carretera ¿por qué y para qué lo metieron a la selva?

-¿Por qué no se usaron los derechos de vía preexistentes?

-Comenzó la destrucción de la selva más importante después del Amazonas (Calakmul).

-La selva se desmontó sin permisos y sin cambio de uso de suelo; sin manifiesto de impacto ambiental.

-Se vulneró la zona de mayor densidad de cuevas del mundo.

-El buceo en los ríos subterráneos de Quintana Roo para los buzos es equivalente a los Himalayas a los alpinistas.

-Las entidades de gobierno encargadas de sancionar el daño y proteger la zona, Semarnat y Profepa, están coptadas, son inoperantes.

-Miles de pilas de acero y concreto sobre el agua potable que surte a toda la Riviera Maya.

-No hay estudios del cambio en la química del agua y de qué sucederá con el hierro residual.

-10 millones de árboles talados en el Tramo 5; se calculan más de 20 millones en total.

-Con el desarrollo voraz se esperan dos millones de personas nuevas para habitar la península y necesitan agua, drenaje y vivienda, por lo que se extraerá más agua de la que tiene capacidad el acuífero para cargarse.

-Si se termina el agua dulce comenzará la entrada de agua marina acelerando un proceso de desertificación al morir las plantas que dependen de esa agua junto con los animales.

-Quintana Roo no vive del turismo, vive de la naturaleza.

-Lo que pasa en la selva repercute en el arrecife.

-No se debería velar por la cantidad de los visitantes sino por la calidad.

-Lo ideal sería parar la obra en tramos 5-6-7 y hacer verdaderos estudios para poder decidir el mejor paso a seguir.

-Con Calakmul se está pensando en masificar un lugar que, por norma, tiene restricciones.

-Quien quiera que sea de la siguiente administración necesita y debe resarcir los daños ocasionados por una obra ilegal y fuera de toda norma.

-Todos los investigadores parten de “ciencia ciudadana” sin pertenencia política.