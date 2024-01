También en Madrid hicimos el ridículo

¿Qué, nadie de la ‘4T’ se da cuenta de que cada vez que salimos al extranjero lo hacemos mal?

Pues hoy les traigo todos los pormenores de Fitur, la feria internacional de turismo más importante del planeta.

Más de 150 países, 9 mil expositores, nueve pabellones y aforo de alrededor de 250 mil personas, en la cual México hizo historia, al puro estilo ‘4T’; o sea, de pena ajena.

(Especial)

Sí, así como lo están leyendo.

Café con piquete

Para abrir boca déjenme contarles que, obvio, vino Miguel Torruco con toda la delegación mexicana, y cómo no, si la feria es en Madrid y todos hablamos español, pues ya ven que en la ‘4T’ el inglés no se les da y, dicho sea de paso, era la última oportunidad para vender en la madre patria el Tren Maya.

(Especial)

Sí, la estrella del pabellón mexicano fue el Tren Maya y a Sedena, siendo el único país que en una feria de turismo presumimos a nuestro Ejército y lo vestimos de civil (por respeto a ellos no pondré sus fotos) para venderle al mundo el elefante blanco del gobierno. Que ha sido un símbolo de corrupción, dispendio, ecocidio, un capricho presidencial que además arrancó descompuesto y que en el tramo 5, aún usarse, los pilotes se están deshaciendo. Y Mara Lezama hablando del turismo sustentable. ¡Qué cinismo!

lourdes-02 lourdes-02 (Especial)

Un doble

El secretario Torruco, además de presumir lo guapo que está su hijo y que según él ganará como alcalde en la Miguel Hidalgo, lo cual no sucederá -no sólo porque Mauricio Tabe ha hecho un buen trabajo, sino porque, su mini yo, Torruquito, es sólo un candidato testimonial, usado por Víctor Romo. Los territorios perdidos en la CDMX, lejos de ser un premio, son un sacrificio-. Sus discursos fueron un copy paste del Presidente. Habló del pasado, de los conservadores, de la corrupción... vamos, de todo lo que a nadie le interesa en un foro que no es para hacer política, sino turismo y negocios.

Ah, y cómo dejar de contarles que también habló sobre Acapulco, ¿y qué creen que dijo?, que ya está todo perfecto. ¡Así, tal cual! Que ya no nos preocupemos, que vamos para adelante y que el Tianguis Turístico, en su edición número 48, estará a todo dar. Discurso que, obvio, contrasta con la realidad. Baste decir que el valor de las propiedades se ha depreciado 20% y que pues no han podido echar a andar nada por la falta de servicios.

¿Será por eso que, tras el desayuno en la embajada, nadie de la IP se tomó la foto con él y con el embajador expriista Quirino Ordaz -quien, aunque presume haber hecho un gran trabajo y estar representando a México y no a la ‘4T’, en México se percibe como un político que se entregó a la ‘4T’-?

Los reyes de España visitaron, obvio, los pabellones de su país (el pabellón de Andalucía, para mi gusto, fue el mejor de toda la feria) y el de Ecuador, que a pesar de las condiciones que tienen, apuestan al turismo. Y no es por echarle más limón a la herida, pero los reyes no hicieron parada en el pabellón de México, seguro porque como no nos han pedido el perdón que propuso AMLO, tampoco les interesó saludar a los compinches y acarreados de la ‘4T’.

El triste, austero y apretado Pabellón México estuvo en medio de Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico, stands no sólo con una producción extraordinaria, sino con dinámicas y eventos hechos para lo que fueron, a vender su país. O sea, nos ganaron Ecuador, Dominicana y Puerto Rico. ¡Ouch!

México es grande a pesar de la ‘4T’

(Especial)

Hoteleros, touroperadores, agencias de viajes y la aerolínea bandera de México, Aeroméxico -pues Mexicana y sus tres aviones no estuvieron. Jajajajaja, el chiste se cuenta solo-, se dedicaron a atender cientos de reuniones de negocio en la que el objetivo, el de ellos, sí es llevar negocio, bienestar y desarrollo económico, no con discursos populistas ni propuestas perdedoras.

Digno de presumir es que…

México, por Aeroméxico, este año tendrá la conectividad aérea a Europa más grande de la historia. Que el turismo doméstico de México sigue rompiendo récords, pero ojo, y otra vez, esos récords serían de cuando menos el doble, si no hubiese desaparecido la promoción turística, llámese ProMéxico o el CPTM. Si hubiera políticas públicas claras, seguridad e inversión en infraestructura planeada y rentable.

Y hablando de España…

A quien AMLO le exige el perdón histórico, resulta que los número 1 en invertir, gastar y aportar en la madre patria son… -redoble de tambores- los mexicanos. Sí, estamos ya por encima de los chinos. ¡Quihúboles!

Del cotilleo madrileño

Les cuento que el sitio más hot hoy en día, después de haberla recuperado en la pandemia, es la Plaza España, donde hoy hay hoteles de cinco estrellas como el VP Plaza España; con decirles que desde su terraza se puede ver la Almudena y el Palacio Real, es decir, el centro de Madrid ha revivido desde sus orígenes. Justo al estar haciendo la obra encontraron parte de la primera muralla, y usted la puede visitar. La Gran Vía es hoy el pequeño Broadway y hasta cuenta con su incipiente Times Square. Ah, y que las marcas de lujo, además de estar en Ortega y Gasset, ahora están de este lado de la ciudad, en el Four Seasons. Otra parada obligada es la del restaurante Deessa, en el icónico hotel Ritz, pues es el único en recibir una estrella Michelin a los ocho meses de haber abierto y hoy cuenta con dos.

Por cierto, los de Rozas Village también andan presumiendo la preferencia de los mexicanos, al ser la mejor experiencia de compras en Madrid, con todo y su personal shoppers, y justo hoy estarán lanzando su Unlock Her Future Prize; sí, premiarán a las mujeres que transforman en América Latina.

En las sobremesas se habla no sólo de la infidelidad de Letizia al rey, documentada en el libro de Jaime Peñafiel -está en librerías, pero escondido-, que la corona logró silenciar en los principales medios, sino también de los dolores de cabeza en el Congreso después de que Pedro Sánchez comprara a siete diputados, quienes todos los días presentan iniciativas irreales, por decir lo menos. Con decirles que la última fue proponer darles amnistía a algunos terroristas porque dicen que hay terroristas muy malos y otros que son terroristas light. ¡Ver para creer! En todos lados se cuecen habas.

Malinche

(Especial)

Fue sin duda el mejor stand de México en Fitur. Ovación de pie merece Nacho Cano, quien ya está entrenando a los chavos para la puesta en escena en México. Ojo, para los puristas de la historia sólo puedo decirles que Malinche es un musical y está puesto espectacularmente, que uno sale con la piel chinita y sintiéndose feliz de ser mexicano. Nos habla del mestizaje, y ahí en la madre patria podemos no sólo pedir tacos, sino nachos con jalapeños, jarritos, salsa valentina, etcétera.

La cereza

De lo que no habló Torruco fue de que, gracias a que la ‘4T’ obligó a las cargueras de Estados Unidos a irse al AIFA y a quitar vuelos en el AICM de manera arbitraria, provocó que ese país quiera cancelar los acuerdos de Delta y Aeroméxico…

¡Si no ayudas, cuando menos no me estorbes!