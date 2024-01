UNIFIN, el escándalo financiero del sexenio

Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que la empresa UNIFIN, encabezada por Rodrigo Lebois Mateos, es la protagonista del fraude bancario y bursátil más escandaloso del sexenio, el cual se realizó a través de varios vehículos financieros dotados de aparente -sí, y así de fuerte- legalidad, con los que lograron hacerse de miles de millones de pesos a costa de los ahorros de los usuarios de la banca privada que se encontraban depositados en diversas instituciones de crédito.

Café con piquete

Por medio de supuestos derechos de cobro que fueran generados al amparo de sus operaciones ordinarias, y que eran cedidos y/o traspasados a instituciones de crédito a efecto de obtener grandes sumas de dinero, UNIFIN ocultó que dichas carteras, tendientes a garantizar los créditos o préstamos, en gran parte se encontraban como incobrables, o bien, en algunos casos, provenían de contratos simulados. ¡Así como lo está leyendo!

De esta estafa tampoco se libró el sector bursátil.

Inversionistas que adquirieron los CEBURES que se encuentran en Infonavit, afores y Banca de Desarrollo, entre otros, también cayeron en la red de las maquinaciones premeditadas -vamos, con alevosía y ventaja- por Rodrigo Lebois Mateos y sus socios, a través de UNIFIN, situación que ya se encuentra bajo el escrutinio de la FGR.

Inhale y exhale

De hecho, déjenme decirles que tanto Rodrigo Lebois Mateos como diversos consejeros y funcionarios de UNIFIN están bajo investigación, entre otros delitos, por fraude, abuso de confianza y administración fraudulenta, y cuentan con diversas órdenes de aprehensión solicitadas por la fiscalía de la CDMX, a la espera de ser ejecutadas.

Otro café con piquete

Se estima que la deuda total de UNIFIN asciende a, aproximadamente, 79 mil 355 millones de pesos, de acuerdo con su reporte del segundo trimestre de 2022, por lo que los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellos proporcionen, serán materia de la audiencia que se llevará a cabo en próximos días.

“Algo huele mal en Dinamarca”

En mi columna del 8 de noviembre de 2023

Chillón el niño y luego lo pellizcan les contaba cómo la jueza Olga Borja Cárdenas increíblemente estaba tomando decisiones que ponían en tela de juicio la legalidad e imparcialidad del proceso, dejando indefensos a los socios/inversionistas que en su momento confiaron en la familia Lebois.

Bueno, pues déjenme decirles que en el CJF ¡no han querido abrir los ojos!

Pues no obstante todo lo mencionado en aquella columna y lo que hoy está leyendo, UNIFIN presentó ante el juzgado concursal de la jueza Olga Borja Cárdenas una segunda propuesta de convenio, donde, al parecer, UNIFIN obtuvo la mayoría de acreedores, siendo que se debe revisar el consentimiento donde consten la expresa voluntad de los acreedores con lupa para no permitir alguna simulación por parte de la empresa y no caer en alguna responsabilidad.

¡Ya se vio!

(Especial)

Así, y aunque no están para saberlo, déjenme contarles que Salvador Nava ya se siente el próximo consejero jurídico de la Presidencia. Sí, estoy hablando de uno de los abogados más famosos de los sexenios panistas, quien tiene sus oficinas en la calle de Lafontaine, en el corazón de Polanco.

De hecho, cuentan los que saben que desde esas oficinas opera distintos temas y sus amigos y cercanos lo presentan -inhalen y exhalen- como un político más que cercano a Claudia Sheinbaum, donde supuestamente se encarga de los asuntos electorales de la aspirante presidencial. ¡Quihúboles!

No está por demás recordar que Nava Gomar fue magistrado de la Sala Superior del TEPJF y se acercó a la ‘4T’ al ayudar en sus temas legales al mismísimo Pío López Obrador.

¡Ver para creer! Pues la moneda está en el aire y la elección aún no está definida.

¿Con qué calidad moral?

No tome, no beba nada y menos coma, pues lo escupirá.

(Especial)

Implementación de buenas prácticas para el combate a la corrupción, conferencia que dará Santiago Nieto -se los advertí-. Es de verdad una vergüenza, cuando este hombre, en su paso por la UIF, extorsionó tanto a abogados como a empresarios, mintió, fabricó delitos y ahora resulta que lo invitan a la casa de los abogados de México, Barra Mexicana Colegio de Abogados, a hablar del combate a la corrupción.

Es un cínico, pero más cínico el abogado que lo invitó, es decir, David Enrique Merino Téllez. ¿O será que no se ha enterado de las múltiples denuncias que han interpuesto en su contra el lic Coello Trejo, Roberto Gil, el exgobernador García Cabeza de Vaca, en otros, y cómo han exhibido (videos, textos y audios) las tropelías de Nieto?

Y no sólo eso, sino que Nieto únicamente ha salido de palabra a defenderse y decir que es inocente. Ver para creer. Cuando uno tiene la razón y la verdad está de su parte, acude a las instancias correspondientes y se defiende.

Leído lo anterior, Santiago Nieto de lengua se come un taco.