Vitro está peor que AMLO

En la historia financiera moderna no se había visto una “fregadera”, una “chicanada” como la que acaba de hacerle Vitro a sus accionistas minoritarios; fue inaudito.

Contexto…

Hay un antecedente del año pasado, el que Cultiba le dio un “dividendo” a sus accionistas en acciones de su subsidiaria GAM (Grupo Azucarero México); esto es, si eras accionista de Cultiba, recibiste acciones de GAM, pero con el único “inconveniente” de que no listaron o registraron GAM en la bolsa. Entonces, si, por ejemplo, eres un fondo de inversión registrado en la bolsa y CNBV y tenías posición de Cultiba, pues recibiste acciones de una empresa privada (no listada) como dividiendo, pero resulta que por Ley de Fondos de Inversión sólo pueden tener activos registrados. Así pues, Cultiba se salió con la suya y, cosa rarísima, la CNBV no hizo nada, lo cual sentó un muy mal precedente.

Digámoslo coloquialmente…

Vitro le pierde el “asco” y se lanzó por todo

Resulta que el viernes 1 de diciembre convocó para una asamblea de accionistas y, con la bandera de su “nueva estrategia”, decretó el pago de un dividendo en especie de alrededor de 1.13 dólares por cada acción de tenencia de Vitro (equivalentes a los 20 pesos que cotizaba la acción hace unos días).

Agárrese

Pues los accionistas, derivado de dicha asamblea, recibieron un documento por cobrar a Vitro, no negociable, no listado, a 15 años, con amortizaciones anuales y una tasa de interés anual de 3% en dólares.

Y no es por ponerle más limón a la herida, pero se le da la opción a los accionistas, hasta el 30 de abril de 2024, de canjear su pagaré privado por acciones de una nueva empresa… Vitro International, constituida bajo las leyes de ¡Luxemburgo!, que tampoco está registrada o listada. ¡Quihúboles!

Luego entonces, como accionista o te quedas con un pagaré privado que no cotiza, por cobrar a Vitro por 15 años, o con acciones de una empresa extranjera que tampoco cotiza.

Un fuerte doble

Esta nueva empresa que no cotiza, al recibir los pagarés por las aportaciones de los socios mayoritarios que aprobaron la operación en la asamblea, compra los principales negocios de Vitro, pagando estos negocios o subsidiarias de Vitro con los pagarés aportados por los accionistas, quedando la Vitro mexicana con el negocio menor de la empresa (el químico) y Vitro internacional con sus principales negocios.

Otro fuerte doble

Es un desliste disfrazado o simulado donde los consejeros independientes de la empresa, como Mario Laborín, Ricardo Martín Bringas, Guillermo Ortiz Martínez, Jaime Serra Puche, etcétera, dejaron a la deriva a los accionistas minoritarios.

Inhale y exhale

Pues Vitro se lleva sus principales negocios fuera de México, se ahorra todo el trámite (por el que acaban de transitar últimamente Biopapel, Bachoco, Gsanborn, etcétera, cumpliendo con la Ley del Mercado de Valores) y una buena cantidad de dinero al socavar los derechos de los accionistas minoritarios al desliste de la acción (en cuanto a la oferta pública de las acciones por desliste que, en este caso, rondaría alrededor de los 45 pesos o valor en libros, en comparación con el rango de cotización de entre 20 y 27.50 por acción al que se vieron obligados a vender varios accionistas minoritarios antes del 6 de diciembre, fecha de excupón).

Así pues, Vitro deja una empresa muy menor listada en la BMV y a los accionistas minoritarios con activos sin liquidez, al no estar listados o, en caso de que un fondo de inversión haya tenido posición, vender al precio que sea antes de que fuera excupón, ya que, por ley, de nuevo, no puede tener activos no registrados o no listados.

Vitro se lista en bolsa en 1976 y casi 50 años después “simuladamente” se sale por la puerta de atrás!

¿Y la CNBV?

La hija de papi en el IMSS

Zoé Robledo. (Especial)

Como Zoé Robledo anda tan preocupado por operar a favor de Morena en las elecciones del próximo año en Chiapas, está descuidando al instituto, al grado que deja que sus cercanos hagan alarde de influyentismo y nepotismo, como es el caso del laureado doctor Felipe Cruz Vega.

Trabajadores me documentaron cómo el cirujano general con maestría en medicina de emergencias y desastres, y actual coordinador de Proyectos Especiales en Salud, utiliza su cargo para apapachar y proteger a la médico oftalmóloga -redoble de tambores- Priscila Cruz Flores… sí, acertó, es su hija, así como a un doctor de nombre Jorge Tirado.

“Durante la pandemia (2020), cuando más se requirió la participación de personal médico, la doctora Cruz se mantuvo resguardada en su casa, mientras que al doctor Tirado decían que lo mantuvieron realizando sus prácticas particulares”.

Inhale y exhale

“A ella le están pagando por no hacer nada”.

Así como lo están leyendo.

Pues la doctora Cruz pasó, en un abrir y cerrar de ojos, de residente a médico de base. Desde 2022 sólo se aparece esporádicamente en alguna jornada quirúrgica de oftalmología, pero en realidad son otros doctores quienes realizan sus actividades.

Pero eso sí, no descuida sus clases de subespecialidad en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional o sus congresos en Argentina, a pesar de que son en horario y días laborales.

Pero no son sólo chismes, eh, pues ya presentaron ante la SFP denuncias; sin embargo, los folios 81226/2021, 235142/2023 y 236182/2023 siguen sin una resolución.

También han solicitado información sobre las asistencias de la doctora de 2019-2023 al IMSS, con el folio 330018023032546, pero el IMSS entregó una bitácora, vía Inai, sólo de 2022, sin evidencia de que se haya gestionado en el área de personal, por lo que sospechan que el documento se hubiera realizado de manera “discrecional”.

Agárrese

“Mencionan que la hija de papi ‘participó con el equipo de la coordinación en diferentes actividades en el Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), así como la regulación de pacientes graves con sospecha de infección por sars-cov-2′; sin embargo, todas esas acciones fueron realizadas por otro personal”.

Fuertes declaraciones

“Que realice las funciones que se supone está asignada, porque finalmente afecta a los pacientes. Es un médico menos que no los está atendiendo y que está sacando un beneficio personal… El IMSS requiere que toda su base trabajadora se desempeñe con calidad y que no puede haber trabajadores de primera y de segunda”.

Y súmele a la molestia que, a pesar de los constantes avisos por mail a Zoé Robledo sobre el amiguismo, influyentismo y nepotismo de Felipe Cruz Vega, al doctor lo premiaron con su busto en la Plaza de las Médicas y Médicos Ilustres del IMSS, frente a la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI.