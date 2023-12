Xóchitl tiene tiro

Hoy les traigo todos los pormenores del evento ‘Imaginemos’ de Xóchitl, en el cual presentó a 29 personajes, expertos cada uno en sus áreas para realizar su programa de gobierno.

Déjenme contarles que los asistentes, muy entusiastas, la recibieron con gritos de presidenta, presidenta. Enrique de la Madrid, encargado de coordinar las mesas, habló mucho de los jóvenes y de que México es un país de jóvenes… y jóvenes son los que faltaron en la convocatoria.

Y tal cual lo expresé en Twitter, ahora X, la forma del evento no me gustó, pero el fondo es extraordinario.

Me explico, el Frente está cumpliendo lo que ofreció, pues estas mesas serán la base del primer gobierno presidencial de coalición en la historia de México.

De chile, dulce y manteca. Sí hay políticos del PAN, PRI y PRD, así como personas de la sociedad civil, pero todos tienen como característica ser expertos probados, con éxitos en el tema que a cada uno le encargaron.

‘Imaginemos México’

Con este esfuerzo, Xóchitl y el Frente buscan el mejor México posible, realizando el mejor plan de desarrollo posible.

En castellano, un México y gobierno de instituciones, no de ocurrencias; un país que su actuar no dependa de cómo amaneció el jefe del Ejecutivo.Los 29 responsables arroparán a Xóchitl, así lo dijo ella, en presentar las mejores opciones, pues hay talento y compromiso para generar un programa de gobierno no sólo de expertos, que aquí los había y de sobra, sino de involucrar a la sociedad en el documento final.

Los foros tienen como punto de partida el documento que elaboró Gurría, y así con mesas por todo México, en las que escucharán a propios y extraños y a los ciudadanos de a pie.

Un fuerte doble

Ya que, de ganar Xóchitl, México tendrá un plan, un destino, una línea donde caminar, donde nadie se despertará pensando “¿y ahora qué se les ocurrirá?, ¿qué nueva idea se va a proponer?”, sin un diagnóstico, sin una estrategia, sin ningún estudio previo. ¡Quihúboles! ¿A poco no se emocionaron?

Para los amantes de la grilla

Imagen de WhatsApp 2023-12-07 a las 22.04.23_95dde8f7 Francisco Cervantes (CCE), Juan Riveroll (AMIS) y Juan Cortina (CNA). (Especial)

Ahí estuvieron varios dirigentes empresariales, como Francisco Cervantes (CCE), Juan Riveroll (AMIS), Juan Cortina (CNA), Sergio Contreras y David Peñaloza, entre otros, además de políticos, expolíticos y gente de la sociedad civil. No sólo hubo un lleno completo, sino que el salón les quedó chico.

El mensaje de Xóchitl fue contundente

Dijo, sobre los 29 expertos que la arroparán: “Aquí hay demócratas”.

“Les pido 100 por ciento de honestidad y de capacidad. Los programas sociales se quedarán”.

Otro fuerte

“Hoy sólo hay dos opciones, ellos, la ‘4T’, que no quieren una clase media xhingona, que avance” -y ya encarrerada se aventó con todo-. “Continuidad (‘4T’) es claudicar y México no puede claudicar. La otra opción somos nosotros, quienes queremos lo mejor y trabajaremos para tener un país con seguridad y no con abrazos, con un futuro con energías limpias, un México donde la ley sea la ley”.

Por no dejar

Carlos Urzúa y Guillermo Ruiz de Teresa. (Especial)

En el aplausómetro le fue muy bien a Carlos Urzúa. Rubén Moreira se encargará del tema de seguridad, y tras ver los resultados en su estado podemos intuir que su programa será exitoso. Otro gran tema es el de infraestructura, que lleva Guillermo Ruiz de Teresa, pues el elefante blanco de Santa Lucía no jala y están evaluando la posibilidad de revivir en NAIM. Del Tren Maya sé que dicen que por la cantidad de dinero invertido no lo pueden dejar en el olvido, pero sí mejorarlo, para evitar un mayor daño al erario. Tras ver el resultado de la prueba PISA, urge saber qué hará Romero Hicks por la educación. Con Fernando Gómez Mont podremos imaginarnos un país donde se deje de politizar la justicia y de perseguir a los opositores. Otra mesa que dará mucho de qué hablar es la de Consuelo Sáizar, en Cultura. Las niñas y mujeres, tras ser invisibilizadas por la ‘4T’, tendrán también un mejor futuro regresándoles las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, guarderías, escuelas de tiempo completo, etcétera. Las mesas serán encabezadas por Josefina Vázquez Mota, Vero Juárez y Angélica de la Peña.

Romero Hicks, Fernando Gómez Mont y Consuelo Sáizar. (Especial)

Cabeza de Vaca prueba su inocencia y que fue un perseguido político

Francisco García Cabeza de Vaca y Javier Coello Trejo. (Especial)

Qué tal, que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su equipo de abogados, encabezado por el Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, le volvieron a ganar a la FGR. ¡Ouch!

García Cabeza de Vaca logró demostrar no sólo su inocencia, sino, como lo publiqué en este espacio en marzo de 2023 en la columna La ‘4T’ entrega cuatro estados al narco, que lo persiguieron, que lo quisieron desaforar ilegalmente para desacreditarlo y así evitar que fuera candidato a la Presidencia; vamos, que era un perseguido político de la ‘4T’.

La fiscalía no tuvo datos fidedignos para respaldar los cargos imputados a García Cabeza de Vaca, por lo que éste le ganó el amparo, y aunque vayan a la revisión, Gertz ya no tiene por dónde pelear.

Inhale y exhale

Santiago Nieto y Mario Delgado (Especial)

A Santiago Nieto y a Mario Delgado se les cayó el teatrito, y que puedan dormir tranquilos está difícil, pues ahora deberán defenderse de las denuncias que hay en su contra en México y Estados Unidos por sus tropelías, su cercanía con los hermanos Carmona (huachicoleros) y el crimen organizado.

¿Y cuándo irán tras el comesolo Zebadúa?

Emilio Zebadúa (Especial)

En la columna que publiqué el 8 de agosto de 2022, ¿Quién traicionó a Rosario Robles?, documenté no sólo que Rosario tiene más pantalones y dignidad que muchos otros, pues a diferencia de Emilio Lozoya y Emilio Zebadúa, guardó silencio y no culpó a inocentes para lograr su libertad, a pesar de que el delito que le imputaban no ameritaba la prisión preventiva. Con la serie Zebadúa, el comesolo documenté hasta su modus operandi, y ojo, él es un criminal confeso ante la propia fiscalía, pero nadie lo toca. En fin, la justicia, dice Coello Trejo, tarda, pero siempre llega, y a Rosario ya le llegó, justo a días de que naciera su nieto Mateo, quien trajo baguete bajo el brazo.

Un fuerte

La FGR perdió el caso contra Rosario quesque por posibles omisiones en la llamada estafa maestra.

Nadie le regresará, ni a Rosario ni a Mariana ni a su familia, esos tres años, pero ahí demostraron de qué están hechas. Enhorabuena.