Ernestina Godoy y Santiago Nieto van de delito en delito

Hoy les traigo la cuarta entrega el caso Márquez Sterling, en el cual Ernestina Godoy y Santiago Nieto armaron una carpeta para perseguir a 14 trabajadores de la CDMX, quesque porque eran espías de Mancera.

Pues la fiscalía les ofrece pagar cero pesos de multa y salir de la cárcel o dejar de ser perseguidos si acusan a Mancera; si no lo hacen, pide 26 años de cárcel y que cada uno pague 40 mdp.

Cuando hablé por primera vez con Gustavo Alberto Caballero Torres, estaba muy afectado por la muerte de su compañero Arturo Zavala (q.e.p.d.), y me contaba con gran frustración cómo lo quebraron en el reclusorio y que él lo llevaba cargando a sus audiencias, pues Arturo ya no podía ni caminar.

Gustavo, según el testigo protegido de la fiscalía, era el supuesto encargado del centro de espionaje de Mancera. En realidad, fue un agente muy galardonado, que creó el área de Inteligencia Cibernética en la CDMX y agarró al menos a 80 pedófilos y desarticuló bandas de pedófilos a nivel internacional.

¿Quién es el flamante testigo protegido? Gustavo lo conoció mientras ambos trabajaban en las oficinas del edificio de Márquez Sterling. El hoy flamante testigo protegido de la fiscalía fue destituido por el Consejo de Honor y Justicia de la entonces Procuraduría, en marzo de 2014, por haber robado información.

Tras ser corrido, buscó personalmente a Gustavo para pedirle ayuda y éste le propuso que fuera chofer de Cabify con su coche personal. Al poco tiempo, esta persona se incorporó a trabajar a la Secretaría de Gobierno de la CDMX con funciones administrativas.

Meses después se enteró por Cabify que esta persona había hecho actividades fraudulentas, por lo que decidió separarse de él. Cuando le pidió que le devolviera el coche, este cuate le exigió 180 mil pesos y hasta lo amenazó con quemarlo si no lo hacía.

Gustavo presentó una denuncia, y cuando esta persona lo cita para recibir el dinero, avisa a las autoridades y es así como lo arrestan. Se lo llevaron a la Agencia del MP #6 en la Cuauhtémoc, donde Gustavo rindió su declaración y presentó las pruebas de la extorsión y amenazas ante Roberto Aguas Becerra.

Gustavo renunció su cargo en marzo de 2018, seis meses antes del inicio de la carpeta que nos tiene en el Reno. Fue hasta diciembre cuando se llevó a cabo un operativo mal gestionado en ese edificio, donde se manipularon y sembraron datos digitales en los equipos de Márquez Sterling; por cierto, ese operativo, al que asistió Ernestina, se realizó justo a los pocos días de haber tomado posesión el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante tres años, esta carpeta se llenó de documentos ociosos sin una línea directa firme para poderla judicializar.

Víctor Benítez Escamilla y Felipe Bobadilla Ríos, excomandante de la Policía de Investigación y miembro del equipo de Santiago Nieto, iniciaron un plan para trasladar la carpeta de Sterling, de Asuntos Especiales a la Fiscalía de Servidores Públicos.

No se encontraron pruebas sólidas en la investigación inicial.

La carpeta fue entregada a Alberto Piña, quien formó un equipo con Irán Aquino, Tania Waleska y Roberto Aguas Becerra.

“Buscaron al testigo protegido, quien tenía rencor personal contra mí por haberlo denunciado por extorsión. El testigo protegido fue fácilmente manipulado por el equipo para construir una historia falsa con el objetivo de incriminar a varias personas. Se ha comprobado científicamente que esta declaración fue elaborada por varias personas”.

La carpeta de investigación presenta errores significativos e incoherencias en la línea de tiempo y las supuestas circunstancias de modo y lugar.

Otra más de Santiago Nieto

Tras una denuncia de Nieto, un equipo de la fiscalía y la Policía de Investigación presionó psicológicamente a José Roberto Uribe Ruiz para intentar obtener información sobre el área de Cibernética de la Procuraduría de la CDMX y hacer que señalara a figuras políticas, pero éste se negó y por ese motivo también lo involucraron en la carpeta de investigación; lo mismo hizo con Nicolás Pineda, a quien fue a ver al Reclusorio Norte cuando estaba preso para proponerle dejarlo libre si declaraba que había existido un centro de espionaje (de ambos ya escribí y expuse sus casos).

Recapitulando, Gustavo denunció por extorsión al flamante testigo protegido y, ¿qué creen?, quien lo denunció por robar información y por lo cual lo corrieron de la procuraduría fue… Roberto Uribe.

Si creían haberlo leído todo, están en un error.

Pues la saña y la mala entraña son indescriptibles, toda vez que, como ya les dije, aunque esta administración quiera hacernos creer que la Coordinación General de Políticas Administrativas de Planeación y Organización fue creada con Mancera, surgió en la de Marcelo Ebrard.

“Uno de los directores generales de esa coordinación que me sucedieron en el cargo fue, ni más ni menos, que Ulises Lara López, el actual vocero de la fiscalía. En su historia inventada aseguran que esa coordinación era en realidad un centro de espionaje; entonces, bajo esa tesis, ¿Ulises Lara fue un espía al servicio de la jefa de Gobierno? Esto lo menciono porque todos los directores generales que me antecedieron y me sucedieron en el cargo fueron llamados a declarar en la carpeta, menos él. Qué raro”. Así termina Gustavo de contarme su historia. Sin palabras.

Mientras Andrés Atayde, presidente del PAN CDMX, Marko Cortés y Federico Döring ya dijeron que toda su bancada va en contra…

Israel Betanzo, presidente, y Ernesto Alarcón, coordinador del PRI, siguen callando como momias. ¿Será que nos traicionarán? Otro que no ha salido es Víctor Hugo Lobo, del PRD, a pesar de que Nora Arias, presidenta del PRD CDMX, y Zambrano, se pronunciaron en contra. Dante Delgado, falta uno de los tuyos.

Los vendidos con Morena son Jorge Gaviño, Gonzalo Espina y Andrea Vicenteño.

Resulta que la visita de mañana de Claudia Sheinbaum a Querétaro ha desatado una guerra interna en Morena. Por un lado, el senador Gilberto Herrera, exdelegado del Bienestar en esa entidad, se está pasando de lanza y quiere sorprender a Claudia haciéndole creer que tiene el apoyo de la militancia para quedarse con la senaduría, pero el verdadero objetivo es sembrarle el camino de piedras a Santiago Nieto, quien necesita fuero y también la está pidiendo. Por eso, ha organizado una macromanifestación para recibir a Sheinbaum, peeerooooo... y he ahí el pequeño detalle, no cuenta con el respaldo de la actual delegada del Bienestar en Querétaro, Rocío Peniche, quien también tiene aspiraciones políticas y no está dispuesta a cederle el terreno.

Peniche ha movilizado a su estructura para contrarrestar la movilización de Herrera condicionado los apoyos federales de ‘van o van a mi manifestación’. ¡Así como lo están leyendo!

Por cierto, AMLO acaba de recibir en Palacio al góber panista Mauricio Kuri. ¡Zas! Y en ese encuentro ambos acordaron acciones conjuntas para el bienestar del estado. Lo cual no les gustó a algunos militantes de la ‘4T’, como a los senadores César Craviotto y Gabriel García, quienes han armado un proyecto que pretende debilitar la administración del gobernador Mauricio Kuri; o sea, típico de los cuatroteros.