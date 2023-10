Ernestina Godoy le ganó a Gertz Manero, y ¡gacho!

Así como lo están leyendo. Esta mujer tiene a la CDMX a sus pies, o cómo entender que tiene dos leyes con dedicatoria en el Congreso, una para nombrarla y otra para ratificarla. ¡Eso es poder!

Jugando vencidas con Gertz Manero le ganaría fácilmente.

Les cuento: en el primer periodo (18-21) de nuestro Congreso, Ernestina, como coordinadora de Morena, cambió la Constitución para que pudiera ser fiscal.

Siendo fiscal, la bancada morenista, junto con las rémoras del Verde, de Jesús Sesma, y otros aliados (21 -24), le cambiaron la ley para ratificarla. Es por ello que el CJC sólo la evaluó a ella, en lugar de proponer una terna.

Por cierto, este consejo de ciudadano no tuvo nada. Jorge Nader Kuri fue juez y parte. No sólo su despacho penal tiene litigios en la fiscalía y jamás transparentó cuántos, sino que presumió en Twitter, hoy X, el 11 de abril de 2021, que Ernestina le iba a presentar su libro, así como Bernardo Bátiz, hoy jefe de su hija. Ah, y en una muestra más de su independencia -ok no-, su hijo hace campaña pro Claudia Sheinbaum.

Súmele que…

-Mercedes Hernández es gente de Clara Brugada.

-Irwing Chegüe fue jefe de Tesorería del morenista Octavio Rivero en Milpa Alta.

-Héctor Muñoz Ibarra fue presidente de la AC Honestidad Valiente, la cual, en 2012, junto con la AC Regeneración Nacional, recibió contratos por 110 mdp del gobierno de Ebrard.

-Alejandra Montserrat jamás se presentó a ninguna sesión porque vive en Querétaro y presentó documentación de que vivía en la CDMX.

-Gabriela de la Torre fue la sorpresa, por no decir la decepción.

¿Qué sigue?

Que el Congreso CDMX la ratifique, y -agárrense- Morena, rémoras del Verde y aliados, no tienen los votos. Sí, leyeron bien, la oposición puede parar la ratificación de la fiscal carnal, quien debería estar defendiéndose en un juicio por inventar un delito, armar carpetas sin pruebas y tener en la conciencia al menos un muerto, no investigar L12 y L3 del Metro, etcétera.

Se necesitan tres cuartas partes de los presentes para ratificarla: 23 votos.

Diputados del PAN, PRI, PRD y MC no pueden faltar, ir al baño, enfermarse, etcétera, a la hora de la votación.

Públicamente ya dijeron que votarán en contra:

1.- Federico Chávez

2.- Luis Chávez

3.- Ana Villagrán

4.- Luisa Gutiérrez

5.- Polinmia Romana

6.- Royfid Torres

7.- Daniela Álvarez

8.- América Rangel

Andrés Atayde, presidente del PAN CDMX, dijo que toda su bancada va en contra.

Alarma

Israel Betanzo, presidente, y Ernesto Alarcón, coordinador del PRI, han callado como momias. ¿Será que nos traicionarán? Otro que no ha salido es Víctor Hugo Lobo, del PRD, a pesar de que Nora Arias, presidenta del PRD CDMX, y Zambrano, se pronunciaron en contra. Dante Delgado, falta uno de los tuyos.

Los que ya se pasaron con Morena son…

Jorge Gaviño, Gonzalo Espina y Andrea Vicenteño.

Aquí les dejo la lista de los diputados de oposición para que, como ciudadanos responsables o corresponsables, les pidan su postura pública, previa a la votación.