Santiago Nieto, el mejor ejemplo de que los carniceros de hoy serán las reses del mañana

“No es persecución, es justicia. Si Santiago Nieto quiere hablar de moral, será sólo del árbol, pues no sólo está denunciado en México por crear desde la UIF casos para perseguir políticamente a los incómodos al sistema, y de paso, enriquecerse, sino en Estados Unidos. Como la avaricia es una mala consejera, hasta se metió con ciudadanos americanos. A cada hecho una prueba, es mi lema, y si se dice perseguido, ¿por qué no se presenta a declarar en las denuncias que hay en su contra? ¿Por qué no puede hacerlo?”, me dijo el licenciado Coello Trejo, abogado de Cabeza de Vaca, a quien le aventaron toda la maquinaria de Estado para desaforarlo por ser incomodo.

Contexto

Déjenme platicarles que, el martes pasado, los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth, Roberto Gil Zuarth, Diego Ruiz Durán y Guillermo Urosa Flores convocaron a una rueda de prensa para presentar nuevas pruebas sobre la actuación de Santiago Niego Castillo al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Los abogados informaron que representan a un grupo de personas afectadas por Nieto Castillo en procesos legales tanto en Estados Unidos como en México.

Hablaron de, al menos, ocho carpetas de investigación por delitos tales como ejercicio indebido de funciones, contra la administración de justicia, falsedad de declaraciones, revelación de información confidencial, extorsión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Como parte de su estrategia legal, decidieron contratar a un despacho de investigación privada en Estados Unidos. Sí, así como en las series de Netflix, y ojo, es legal, eh. Por lo que, por varios meses, investigadores establecieron contacto y relación con varios funcionarios y personas cercanas al extitular de la UIF.

La firma de investigación aportó a los abogados un voluminoso reporte que comprende, dicen, correos electrónicos, análisis de empresas y más de 40 horas de grabaciones sobre cómo se las gastaban en la UIF, con un nivel de detalle que, seguramente, dará mucho de qué hablar. ¡Quihúboles!

Durante la conferencia, los abogados presentaron un fragmento de un video en el que aparece un exfuncionario de la UIF, de nombre Juan Carlos Monroy Vázquez. Con total desparpajo, el incauto relata a sus interlocutores, entre bocados de suculento pulpo en un lujoso restaurante de Nueva York, su paso por la UIF: desde su cercanía con Nieto Castillo, el episodio de la boda en Guatemala que le costó la chamba, su participación en más de 250 casos en la UIF, hasta, y lo más importante, cómo Nieto armaba investigaciones con motivaciones políticas. Tómala barbón. Si lo desean, pueden ver el video completo en la versión electrónica de esta columna.

Monroy Vázquez, el compañero de la cámara infraganti, cuenta muy ameno que la instrucción de investigar y denunciar a Francisco García Cabeza de Vaca, panista y exgobernador de Tamaulipas, se detonó cuando hizo pública su aspiración a competir por la candidatura presidencial. ¡Quihúboles! O sea, no fue por el departamento, que saqué había comprado ilegalmente y hasta el vendedor se fue un año y cacho a la cárcel. En el Congreso violaron la Constitución para desaforarlo y le mandaron a toda la Guardia para detenerlo. O sea, ¿todo eso fue un show? Ver para creer y, sobre todo, temer.

Ojo, casos parecidos han tenido Josefina Vázquez Mota, en el Edomex, con EPN; Ricardo Anaya, o los alcaldes de oposición de la CDMX como Lía Limón, Santiago Taboada, Sandra Cuevas y Mauricio Tabe, con la fiscal carnal, Ernestina Godoy.

Regresando al comensal, hasta explicó con detalles cómo Nieto pedía favores para que un funcionario de la embajada de Estados Unidos pidiera bloquear cuentas bancarias de personas y empresas. Y esto es importante porque, como seguramente usted recordará, en nuestro país la UIF le puede congelar sus cuentas sin autorización de un juez, sólo cuando una autoridad extrajera lo solicita para -aquí ponga especial atención- combatir el terrorismo o el crimen organizado trasnacional, no para perseguir a los ciudadanos.

El modus operandi

De acuerdo con los Coello y Gil Zuarth, el supuesto modus operandi de Nieto consistía: filtraciones de supuestas investigaciones en contra de ciertas personas, en su mayoría opositores o críticos del gobierno, jueces, magistrados, ministros de la Corte, periodistas. Luego se aparecían abogados o personas relacionadas con Nieto para ofrecer detener las investigaciones. Por supuesto, cobraban una lana por abrir, detener o cerrar investigaciones. En otros casos, el propio Nieto sacaba tajada política, como denunció el diputado morenista Ignacio Mier ante la FGR, denuncia que, por cierto, se hizo pública en el portal La Política Online esta misma semana.

Y no es por echarle más limón a la herida, pero a Santiago Nieto quien lo llevo a la ‘4T’ fue, ni más ni menos, que Marcelo Ebrard.

De hecho, durante la conferencia nos dijeron que si usted o cualquier persona que conozca fue extorsionada por Nieto y sus secuaces, puede marcar al despacho de los Coello y ellos los representarán.

Leído lo anterior, todo parece indicar que Nieto tendrá muchos dolores de cabeza en los próximos meses. Habrá que esperar el segundo episodio de esta serie que no la tiene ni Netflix. Y, claro, habrá que ver si con esta evidencia la UIF, de Pablo Gómez, o la FGR, de Gertz Manero, actúan contra quien, todo parece indicar, traicionó al Presidente, y se dedicó a perseguir hasta a los propios morenistas.

Quien traiciona una vez, traiciona siempre

Mario Delgado (Cuartoscuro)

Para nadie es un secreto que Mario Delgado traicionó a Marcelo Ebrard y mañana dejará la presidencia de Morena. ¿Será porque Claudia no lo quiere cerca? ¿La razón? Bastaría con recordar las acusaciones que le hizo Porfirio Muñoz Ledo de que había dinero mal habido en su campaña para llegar a la presidencia del partido. ¿O será porque buscará ser el candidato moreno a la CDMX, aunque tenga la cola tan larga? Veremos.